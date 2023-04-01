DateTime2 против DateTime в SQL Server: выбор типа даты

Быстрый ответ

Выбирайте DateTime2 для работы с датами в диапазоне от 0001-01-01 до 9999-12-31 и обеспечения максимальной точности до 100 наносекунд. В случае необходимости обратной совместимости со старыми системами применяется DateTime . Таким образом, в любых других ситуациях предпочтительнее использовать DateTime2 за счет его высокой точности и поддержки огромного календарного диапазона:

SQL Скопировать код DECLARE @HighPrecisionTime DateTime2 = '2023-04-01 12:34:56.7891011'; -- Высочайшая точность! SELECT @HighPrecisionTime;

Вероятно, по этой причине DateTime2 является наиболее подготовленным к будущим требованиям решением, предлагая высокую точность и широкий диапазон учёта дат.

Эффективное управление памятью и точностью

Цените память! В связи с возможностью регулировки уровня точности от 0 до 7, DateTime2 дает возможность использовать от 6 до 8 байт памяти вместо стандартных 8 байт для DateTime :

SQL Скопировать код DECLARE @TimeWithCustomPrecision DateTime2(3) = '2023-04-01 12:34:56.789'; -- Настроим размер под наши потребности! SELECT @TimeWithCustomPrecision;

Соответствие стандартам SQL

Не нарушайте стандартизацию! DateTime2 соответствует спецификации SQL, что обеспечивает плавную совместимость и применение лучших практик. Важность данного момента крайне высока при взаимодействии с приложениями на .NET для избегания возникающих проблем из-за отличия форматов.

Учет особенностей данных

Для работы на глобальном уровне, не забывайте о datetimeoffset , который представляет собой предпочтительное решение для учета часовых поясов. Если используются исключительно даты или время, то наиболее рациональным будет использование типов данных DATE и TIME , позволяющих сократить расход памяти.

Визуализация

Представьте, что у вас есть две машины времени:

Markdown Скопировать код | Машина времени | Диапазон дат | Точность | | ------------------ | -------------------------- | ------------- | | DateTime1 (🚂) | с 1 января 1753 г. до 31 декабря 9999 г. | 3.33мс | | DateTime2 (🚀) | с 1 января 0001 г. до 31 декабря 9999 г. | 100нс |

DateTime2 — это ультрасовременный корабль (🚀), способный перенести вас в самые отдаленные эпохи и зафиксировать каждую мельчайшую временную единицу.

DateTime1 — это надежный старый паровоз (🚂), который немного ограничен в плане диапазона дат и точности.

Точные расчёты и совместимость с устаревшими системами

DateTime2 раскрывает свой потенциал при выполнении задач, требующих очень точной работы с датами, например, при расчете возраста или при планировании событий. Невероятно важно применять соответствующие функции, такие как DateAdd :

SQL Скопировать код DECLARE @BirthDate DateTime2 = '2000-05-12 08:23:22.120'; -- Поздравляем вас с днем рождения! DECLARE @CurrentDate DateTime2 = SYSDATETIME(); SELECT DATEDIFF(YEAR, @BirthDate, @CurrentDate) AS Age; -- Сколько лет мне?

Если система все еще опирается на устаревшие технологии, вам может понадобиться использовать DateTime , чтобы избежать проблем совместимости.

Процесс конвертации типов данных

Будьте осторожны, чтобы избежать потери точности при преобразовании datetime в datetime2 и обратно. При конвертации из более точного DateTime2 в DateTime вам придется жертвовать частью информации:

SQL Скопировать код DECLARE @HighPrecisionTime DateTime2 = '2023-04-01 12:34:56.7891011'; -- Слишком высокая точность для DateTime! DECLARE @LowerPrecisionTime DateTime = @HighPrecisionTime; SELECT @LowerPrecisionTime; -- Где мои миллисекунды?!

Данное упрощение может существенно повлиять на системы, где критически важна максимальная точность отметок времени, как, например, при логировании или синхронизации процессов.

