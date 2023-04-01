DateTime2 против DateTime в SQL Server: выбор типа даты#SQL для аналитиков #Типы данных SQL #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Выбирайте
DateTime2 для работы с датами в диапазоне от 0001-01-01 до 9999-12-31 и обеспечения максимальной точности до 100 наносекунд. В случае необходимости обратной совместимости со старыми системами применяется
DateTime. Таким образом, в любых других ситуациях предпочтительнее использовать
DateTime2 за счет его высокой точности и поддержки огромного календарного диапазона:
DECLARE @HighPrecisionTime DateTime2 = '2023-04-01 12:34:56.7891011'; -- Высочайшая точность!
SELECT @HighPrecisionTime;
Вероятно, по этой причине
DateTime2 является наиболее подготовленным к будущим требованиям решением, предлагая высокую точность и широкий диапазон учёта дат.
Эффективное управление памятью и точностью
Цените память! В связи с возможностью регулировки уровня точности от 0 до 7,
DateTime2 дает возможность использовать от 6 до 8 байт памяти вместо стандартных 8 байт для
DateTime:
DECLARE @TimeWithCustomPrecision DateTime2(3) = '2023-04-01 12:34:56.789'; -- Настроим размер под наши потребности!
SELECT @TimeWithCustomPrecision;
Соответствие стандартам SQL
Не нарушайте стандартизацию!
DateTime2 соответствует спецификации SQL, что обеспечивает плавную совместимость и применение лучших практик. Важность данного момента крайне высока при взаимодействии с приложениями на .NET для избегания возникающих проблем из-за отличия форматов.
Учет особенностей данных
Для работы на глобальном уровне, не забывайте о
datetimeoffset, который представляет собой предпочтительное решение для учета часовых поясов. Если используются исключительно даты или время, то наиболее рациональным будет использование типов данных
DATE и
TIME, позволяющих сократить расход памяти.
Визуализация
Представьте, что у вас есть две машины времени:
| Машина времени | Диапазон дат | Точность |
| ------------------ | -------------------------- | ------------- |
| DateTime1 (🚂) | с 1 января 1753 г. до 31 декабря 9999 г. | 3.33мс |
| DateTime2 (🚀) | с 1 января 0001 г. до 31 декабря 9999 г. | 100нс |
DateTime2 — это ультрасовременный корабль (🚀), способный перенести вас в самые отдаленные эпохи и зафиксировать каждую мельчайшую временную единицу.
DateTime1 — это надежный старый паровоз (🚂), который немного ограничен в плане диапазона дат и точности.
Точные расчёты и совместимость с устаревшими системами
DateTime2 раскрывает свой потенциал при выполнении задач, требующих очень точной работы с датами, например, при расчете возраста или при планировании событий. Невероятно важно применять соответствующие функции, такие как
DateAdd:
DECLARE @BirthDate DateTime2 = '2000-05-12 08:23:22.120'; -- Поздравляем вас с днем рождения!
DECLARE @CurrentDate DateTime2 = SYSDATETIME();
SELECT DATEDIFF(YEAR, @BirthDate, @CurrentDate) AS Age; -- Сколько лет мне?
Если система все еще опирается на устаревшие технологии, вам может понадобиться использовать
DateTime, чтобы избежать проблем совместимости.
Процесс конвертации типов данных
Будьте осторожны, чтобы избежать потери точности при преобразовании
datetime в
datetime2 и обратно. При конвертации из более точного
DateTime2 в
DateTime вам придется жертвовать частью информации:
DECLARE @HighPrecisionTime DateTime2 = '2023-04-01 12:34:56.7891011'; -- Слишком высокая точность для DateTime!
DECLARE @LowerPrecisionTime DateTime = @HighPrecisionTime;
SELECT @LowerPrecisionTime; -- Где мои миллисекунды?!
Данное упрощение может существенно повлиять на системы, где критически важна максимальная точность отметок времени, как, например, при логировании или синхронизации процессов.
Алина Карпова
инженер по данным