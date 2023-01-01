Аналог команды 'describe table' в SQL Server через запрос

Быстрый ответ

Заменить команду DESCRIBE TABLE из MySQL в SQL Server можно двумя способами:

Использовать хранимую процедуру sp_help :

sp_help 'ИмяТаблицы';

Данная команда выдаст подробное описание столбцов таблицы, информацию о типах данных, а также о других ключевых атрибутах таблицы.

Совершите запрос к системному каталогу INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS :

SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE, IS_NULLABLE FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'ИмяТаблицы';

Здесь вы получите подробные данные каждого столбца: его название, тип данных и информацию о допустимости нулевых значений. Для оптимизации производительности и автоматизации рекомендуется использовать T-SQL вместо графических инструментов, например SQL Server Management Studio.

Продвинутые запросы

Управляйте информацией о таблицах, используя расширенные запросы.

Пользовательские запросы к INFORMATION_SCHEMA

Запросы к системному просмотру INFORMATION_SCHEMA помогут узнать структуру таблицы более подробно.

Использование sp_columns для детального представления

С помощью sp_columns можно подробно узнать о структуре столбцов.

EXEC sp_columns 'ИмяТаблицы';

Быстрый доступ через SSMS

Если вы используете SQL Server Management Studio (SSMS), то существует удобный способ получить информацию о таблице, выделив имя таблицы и нажав ALT+F1 .

Данные методы помогут вам разобраться в сложных структурах таблиц и улучшить качество написания T-SQL скриптов.

Визуализация

Представьте, что вы перебираете данный в SQL Server. База данных – это ваша "песочница", а таблицы – это "игровые зоны".

Для понимания характеристик "игровой зоны" (т.е. таблицы), вам могут помочь две команды:

sp_help 'название_игровой_зоны';

Или вы можете получить расширенное описание каждой "игровой зоны":

SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'название_игровой_зоны';

Таким образом, каждая из этих команд, кусок за куском, поможет вам раскрыть:

Форму (тип данных),

Название (название столбца),

Особенности (ограничения).

Реальные примеры

Понимание ключевых команд поможет вам существенно улучшить взаимодействие с SQL Server:

Контроль доступа

При работы в условиях строгого контроля прав доступа возможность просмотра метаданных зачастую ограничена. Здесь команды sp_help и INFORMATION_SCHEMA станут неоценимым помощником.

Документация базы данных

Если вам требуется просто зафиксировать структуру базы данных при командной работе или миграции, то запросы к системному просмотру INFORMATION_SCHEMA помогут вам в этом.

Оптимизация производительности

В условиях высоких нагрузок каждый процессный цикл на счету. T-SQL скрипты эффективнее действий через GUI, и позволяют избежать возможных задержек.

