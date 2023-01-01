Аналог команды 'describe table' в SQL Server через запрос#Разное
Заменить команду
DESCRIBE TABLE из MySQL в SQL Server можно двумя способами:
- Использовать хранимую процедуру
sp_help:
sp_help 'ИмяТаблицы';
Данная команда выдаст подробное описание столбцов таблицы, информацию о типах данных, а также о других ключевых атрибутах таблицы.
- Совершите запрос к системному каталогу
INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS:
SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE, IS_NULLABLE
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'ИмяТаблицы';
Здесь вы получите подробные данные каждого столбца: его название, тип данных и информацию о допустимости нулевых значений. Для оптимизации производительности и автоматизации рекомендуется использовать T-SQL вместо графических инструментов, например SQL Server Management Studio.
Продвинутые запросы
Управляйте информацией о таблицах, используя расширенные запросы.
Пользовательские запросы к
INFORMATION_SCHEMA
Запросы к системному просмотру
INFORMATION_SCHEMA помогут узнать структуру таблицы более подробно.
Использование
sp_columns для детального представления
С помощью
sp_columns можно подробно узнать о структуре столбцов.
EXEC sp_columns 'ИмяТаблицы';
Быстрый доступ через SSMS
Если вы используете SQL Server Management Studio (SSMS), то существует удобный способ получить информацию о таблице, выделив имя таблицы и нажав
ALT+F1.
Данные методы помогут вам разобраться в сложных структурах таблиц и улучшить качество написания T-SQL скриптов.
Визуализация
Представьте, что вы перебираете данный в SQL Server. База данных – это ваша "песочница", а таблицы – это "игровые зоны".
Для понимания характеристик "игровой зоны" (т.е. таблицы), вам могут помочь две команды:
sp_help 'название_игровой_зоны';
Или вы можете получить расширенное описание каждой "игровой зоны":
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'название_игровой_зоны';
Таким образом, каждая из этих команд, кусок за куском, поможет вам раскрыть:
- Форму (тип данных),
- Название (название столбца),
- Особенности (ограничения).
Реальные примеры
Понимание ключевых команд поможет вам существенно улучшить взаимодействие с SQL Server:
Контроль доступа
При работы в условиях строгого контроля прав доступа возможность просмотра метаданных зачастую ограничена. Здесь команды
sp_help и
INFORMATION_SCHEMA станут неоценимым помощником.
Документация базы данных
Если вам требуется просто зафиксировать структуру базы данных при командной работе или миграции, то запросы к системному просмотру
INFORMATION_SCHEMA помогут вам в этом.
Оптимизация производительности
В условиях высоких нагрузок каждый процессный цикл на счету. T-SQL скрипты эффективнее действий через GUI, и позволяют избежать возможных задержек.
