Запуск простого HTTP-сервера в Python 3: команда и модули
Быстрый ответ
Чтобы запустить HTTP-сервер на Python 3, используйте модуль
http.server следующим образом:
python3 -m http.server 8000
Данный код запустит HTTP-сервер, который будет поддерживать текущую директорию на порту 8000. Если вы не укажите порт, по умолчанию будет использоваться порт 8000.
Привязка к локальному адресу в Python 3
Если вам не нужно предоставлять доступ к файлам через Интернет, ограничьте доступ только для локальных запросов, связав сервер с определенным IP-адресом (
127.0.0.1):
python3 -m http.server --bind 127.0.0.1 8000 # и ваш секрет не будет раскрыт!
Обслуживание определенной директории
Если вам нужно предоставить доступ к файлам конкретной директории, используйте параметр
--directory:
python3 -m http.server --directory /path/to/directory 8000 # на подиум выходят мои котограммы!
Изменение порта
Не хотите использовать занятый порт 8000 или просто хотите разнообразия? Выберите любой другой свободный порт:
python3 -m http.server 9000 # потому что девятка — это просто красиво!
Приветствие IPv6
Если у вас установлен Python 3.8 или более новая версия, вы можете использовать IPv6. Для этого укажите IPv6-адрес в параметре привязки:
python3 -m http.server --bind ::1 # Привет, сеть нового поколения!
Дружелюбное предупреждение
Тем не менее, несмотря на удобство и простоту использования, модуль
http.server не предназначен для использования в продакшн-среде. Его минимальные функции безопасности делают его легкой добычей для хакеров!
Запуск устаревшего кода Python 2
Хотите запустить код Python 2 на Python 3? Используйте инструмент
2to3 для гладкого перехода:
2to3 – <<< "import SimpleHTTPServer" # Воскрешаем из архивов...
Он подскажет, какие изменения нужно внести, чтобы код
SimpleHTTPServer работал на Python 3 без проблем.
Визуализация
Переход с Python 2 на Python 3 можно сравнить с обновлением старого велосипеда до современного электросамоката:
Старый велосипед (Python 2): 🚲
Команда: **`python -m SimpleHTTPServer`** ➡️ *На таком далеко не уедешь...*
Добро пожаловать в мир Python 3:
Электросамокат (Python 3): 🛴
Команда: **`python -m http.server`** ➡️ *Дадим жару!
Прощай, устаревший мир технологий, здравствуй, яркий мир современной продуктивности.
