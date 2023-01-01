Вывод всех объявленных переменных в Python: решение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы просмотреть все локальные переменные, используйте модуль pprint :

Python Скопировать код from pprint import pprint pprint(locals()) # Выводит словарь с локальными переменными: просто и наглядно

Чтобы обратиться к глобальным переменным, используйте globals() . Их можно отфильтровать, исключив имена, начинающиеся на _ . Помните, что pprint() — это ваш надежный инструмент для обеспечения четкого вывода.

Если вы работаете в среде IPython или Jupyter Notebook, команда %whos предоставит вам детализированный список переменных, а %who покажет их имена. Для сохранения переменных между сессиями используйте команду %store . Это похоже на сохранение игрового процесса перед большим боем.

Что это за типы у моих переменных?

Вы можете узнать типы переменных так:

Python Скопировать код for name in vars(): if not name.startswith('_'): print(f"{name}: {type(eval(name))}") # Теперь вы знаете типы переменных

Здесь с помощью eval() определяется тип каждой переменной, но помните о потенциальном риске использования eval() .

Полезные рекомендации по исследованию переменных

Хранение переменных вне времени выполнения скрипта

Если вам нужно сохранить переменные на время, превышающее время выполнения скрипта, используйте модуль pickle вместе с командой %store в IPython:

Python Скопировать код import pickle # Сохранение переменной 'data' в файл: with open('data.pickle', 'wb') as f: pickle.dump(data, f) # Переменная сохранена в файл. # Загрузка 'data' из файла при повторном использовании: with open('data.pickle', 'rb') as f: data = pickle.load(f)

Интроспекция состояния при выполнении вычислительных задач

IPython и Jupyter Notebooks позволяют более глубоко понять состояние ваших переменных благодаря команде %store . Дополнительные библиотеки могут расширить возможности управления состоянием переменных.

Расширенная инспекция объектов

Чтобы получить более полную информацию об объектах, применяйте следующий подход:

Python Скопировать код class MyClass: def __init__(self): self.x = 10 self.y = 20 obj = MyClass() pprint(vars(obj)) # Выводит информацию о переменных объекта

Функция vars() отображает содержимое атрибутов объекта.

Магические команды в Jupyter Notebooks

В Jupyter Notebooks доступны магические команды, такие как %who и %whos , которые позволяют увидеть все текущие переменные. При необходимости вы всегда можете обратиться к документации IPython.

Визуализация

Представьте ваш скрипт на Python как кухню, где переменные – это ингредиенты, а dir() — содержимое ваших шкафов. Давайте откроем двери:

Python Скопировать код for ingredient in dir(): if not ingredient.startswith('_'): print(ingredient) # Полный список доступных "ингредиентов"

Вот что у нас есть на полках:

Markdown Скопировать код | Ингредиент | Тип | |------------|-------| | мука | 🌾 | | яйца | 🥚 | | сахар | 🍚 | | масло | 🧈 |

Главное: функциия dir() помогает вам увидеть, что доступно в вашей "кухне".

Быстро, быстрее, наибыстрейший

Исключаем лишнее

Если вы хотите исключить из рассмотрения специальные методы и атрибуты (те, которые начинаются и заканчиваются двойным подчёркиванием), используйте следующий подход:

Python Скопировать код {key: value for key, value in globals().items() if not (key.startswith('__') and key.endswith('__'))} # Только то, что нам нужно, без лишних подчеркиваний

Проверяем значение переменных

Хотите посмотреть, что содержат в себе ваши переменные? Вызовите функцию vars().values() , но будьте готовы к большому количеству информации:

Python Скопировать код for value in vars().values(): print(value) # Ожидайте обилия информации

Заглядываем в модули

Хотите узнать всё об определенном модуле или классе? Используйте функции dir() и vars() для поиска:

Python Скопировать код import math pprint(dir(math)) # Все секреты модуля math

