Выбор числовых столбцов в Pandas: функция is_numeric()

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для обнаружения числовых столбцов в Pandas можно применить встроенную функцию select_dtypes :

Python Скопировать код numeric_cols = df.select_dtypes(include='number').columns

Таким образом, мы получаем список всех числовых столбцов, куда входят как целые, так и вещественные числа. Если требуется уточнить тип данных, можно использовать:

Python Скопировать код float_cols = df.select_dtypes(include='float64').columns int_cols = df.select_dtypes(include='int64').columns

Функция select_dtypes – удобный инструмент для масштабной обработки данных, даже если их объём достаточно велик.

Отбор числовых данных

select_dtypes позволяет выделить числовые столбцы из всего массива данных, предлагая гибкие и масштабируемые способы их отбора.

Python Скопировать код # Отбор числовых и булевых столбцов numeric_bool_cols = df.select_dtypes(include=['number', 'bool']).columns # Исключение нечисловых столбцов non_numeric_cols = df.select_dtypes(exclude='number').columns

Предупреждение ошибок приведения типов

Для предотвращения нежелательного приведения типов, важно произвести проверку числовых столбцов:

Python Скопировать код # Проверка на числовые типы данных assert all(df[numeric_cols].apply(lambda x: pd.api.types.is_numeric_dtype(x)))

Такой подход обеспечить надёжность распознавания числовых столбцов, независимо от процесса обработки данных.

Немного обращаемый внимание герой – метод

Помимо select_dtypes существует метод ._get_numeric_data() , который может работать быстрее, однако предпочтение лучше отдать документированному и более стабильному варианту.

Python Скопировать код # Получение всех числовых данных all_numeric_df = df._get_numeric_data()

Метод не является официально задокументированным, поэтому при его использовании существует риск изменений в новых версиях Pandas.

Визуализация

Работать с select_dtypes можно сравнить с применением детектора золота, который отсеивает ценные числовые столбцы из общего пула данных.

Python Скопировать код numeric_df = df.select_dtypes(include=[np.number]) # Детектор обнаруживает числовые «золотые жилы» среди данных

Углублённый поиск по типам данных

Специализированный подход

В Pandas задействовано большое количество числовых типов для решения различных задач:

Python Скопировать код # Выделение столбцов определённых типов optimized_cols = df.select_dtypes(include=['int8', 'int16', 'float16']).columns

Работа со сложными типами

Помимо числовых столбцов бывают полезны также и столбцы datetime или timedelta:

Python Скопировать код # Добавление к числовым данным временных типов numer_time_cols = df.select_dtypes(include=['number','datetime','timedelta']).columns

Внимание к смешанным типам

Столбцы смешанных типов могут сбивать с толку, так как вобрав в себя числовые и нечисловые данные, они могут влиять на анализ:

Python Скопировать код # Выявление смешанных столбцов imp_cols = df.applymap(lambda x: isinstance(x, (int, float, str))).any() suspect_cols = df.columns[imp_cols]

