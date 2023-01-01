Возврат None вместо 'DoesNotExist' в Django: способы обхода

Быстрый ответ

Если вам необходимо получить некий объект из базы данных Django или получить None в случае, если объект отсутствует, воспользуйтесь следующим подходом:

Python Скопировать код instance = MyModel.objects.filter(pk=some_id).first()

В данном примере instance будет или экземпляром класса MyModel (если таковой находится в базе данных), или None (если такого объекта нет).

Мы советуем познакомиться с немного более изощренными подходами к решению данной задачи. Смотрите ниже.

Назад к базовому: Пользовательский менеджер запросов для безопасного получения объекта

Основы метода safe_get

Создание собственного менеджера запросов с использованием метода safe_get позволяет изящно обработать ситуации, когда искомый объект отсутствует в базе данных. Метод safe_get выполняет get-запрос в блоке try...except и возвращает None , тем самым предотвращает возникновение исключения.

Python Скопировать код from django.core.exceptions import ObjectDoesNotExist class SafeGetManager(models.Manager): def safe_get(self, **kwargs): try: return self.get(**kwargs) except self.model.DoesNotExist: return None class MyModel(models.Model): objects = SafeGetManager()

Использование метода first()

Метод first() , появившийся в Django начиная с версии 1.6, стал прекрасным инструментом ORM. Он возвращает первый найденный объект либо None , предотвращая тем самым возникновение исключений.

Python Скопировать код instance = MyModel.objects.filter(name="value").first() # Получим экземпляр MyModel или None

За пределами базового: распространенные сценарии

Когда объект пропустил встречу

Если вы не можете найти объект, используйте safe_get или .first() , чтобы получить None вместо того, чтобы перехватичвать исключение DoesNotExist вручную.

Обрабатываем исключения как профи

Если нужно точное контролирование процесса обращения к несуществующему объекту, применяйте блок try-except с SomeModel.DoesNotExist .

Python Скопировать код try: instance = MyModel.objects.get(pk=some_id) except MyModel.DoesNotExist: instance = None

Экономим ресурсы с помощью метода exists()

Используйте exists() для проверки наличия объекта без загрузки всего его содержимого.

Python Скопировать код if MyModel.objects.filter(pk=some_id).exists(): # Объект найден, можно радоваться else: # К сожалению, объект не найден

Обзор с высоты птичьего полета: Визуализация

Представьте, что вы летите над библиотекой, взирая на ряды книжных полок:

Markdown Скопировать код Полки Библиотеки: - Программирование на Python 📗 - Разработка на Django 📘? <--- Вы здесь! - Веб-дизайн 📙

Вы пытаетесь найти нужную книгу:

Python Скопировать код book = library.get('Программирование на Python 📗', None)

И, независимо от того, нашли ли вы книгу или нет, продолжаете свой полет:

Markdown Скопировать код Результат: - Найдено: 📘 (Замечательно!) - Не найдено: None (Не беда...)

Вот так визуализируется работа метода .get() в Django.

Торжественное завершение: широкая обработка исключений

Захватываем все с помощью ObjectDoesNotExist

Чтобы перехватить исключения об отсутствии объектов любых моделей, используйте ObjectDoesNotExist .

Python Скопировать код from django.core.exceptions import ObjectDoesNotExist try: instance = MyModel.objects.get(pk=some_id) except ObjectDoesNotExist: instance = None

Использование ObjectDoesNotExist делает ваш код более универсальным.

Оптимизируем код с помощью пользовательских менеджеров и метода .first()