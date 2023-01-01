Установка модулей pip для Python 2.7 на Ubuntu 10.04
Быстрый ответ
Для установки Python-пакета на специфическую версию интерпретатора используйте pip, соответствующий этой версии:
Для Python 2:
python2 -m pip install имя_пакета
Для Python 3:
python3 -m pip install имя_пакета
Для указанной минорной версии Python:
# Для instance, установка для Python 3.8.
python3.8 -m pip install имя_пакета
В этом контексте
имя_пакета – это название пакета, который вы хотите установить,
3.8 – конкретная минорная версия Python.
Использование ключа -m вместе с pip
Ключ
-m в контексте использования с pip открывает "доступ" к выбранной вами версии Python. Рассмотрим несколько сценариев для лучшего понимания:
Применение ключа
-m
Если на одной машине установлено несколько версий Python, pip может быть привязан к не той версии, которую вы ожидаете. Ключ
-m гарантирует, что pip будет использовать именно тот Python-интерпретатор, который вы указали:
python3.7 -m pip install имя_пакета
Python и setuptools
В некоторых старых системах могут быть установлены устаревшие setuptools, которые связаны с другой версией Python. В этом случае, возможно, вам придётся обновить setuptools или использовать easy_install:
python3.7 -m easy_install --upgrade setuptools
Работа в операционной системе Windows
В операционной системе Windows воспользуйтесь командой
py -2:
py -2 -m pip install имя_пакета
Проверка после установки
Убедитесь, что установленный пакет совместим с вашей версией Python, чтобы избежать проблем и ошибок в последующем:
python3.6 -m pip show имя_пакета
Визуализация
Представьте систему с несколькими версиями Python как многоквартирный дом, чтобы визуализировать работу pip:
|Этаж
|Версия Python
|10
|Python 3.10
|9
|Python 3.9
|8
|Python 3.8
|...
|...
Использование
-m позволяет "доставлять" пакеты в "квартиры" нужных "этажей":
После применения pip:
|Этаж
|Версия Python
|Установленные пакеты
|10
|Python 3.10
|9
|Python 3.9
|имя_пакета
|...
|...
Управление несколькими версиями Python
Столкновение с несколькими версиями Python на одном устройстве может представлять определённые сложности. Вот несколько советов по эффективному управлению этими версиями:
Выбор нужной версии pip
Убедитесь, что в вашей системе есть версия pip для нужной вам версии Python:
pip2.7 --version
Использование pyenv для управления версиями
С помощью pyenv вы можете легко переключаться между версиями Python:
pyenv install 3.7.2
pyenv local 3.7.2
Изоляция с Docker
Если вы хотите полностью изолировать и поддерживать стабильность окружений на разных машинах, используйте Docker. Вам просто нужно создать Dockerfile для вашего Python-окружения:
# Базовый образ Python 3.7
FROM python:3.7
Проверка совместимости пакетов
Пакеты могут иметь различные требования к версиям Python, поэтому после установки стоит проверить совместимость:
python3.7 -m имя_пакета --version
Антон Крылов
Python-разработчик