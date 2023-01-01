Установка модулей pip для Python 2.7 на Ubuntu 10.04

#Основы Python  #pip и зависимости  #Установка софта  
Быстрый ответ

Для установки Python-пакета на специфическую версию интерпретатора используйте pip, соответствующий этой версии:

Для Python 2:

Python
Скопировать код
python2 -m pip install имя_пакета

Для Python 3:

Python
Скопировать код
python3 -m pip install имя_пакета

Для указанной минорной версии Python:

Python
Скопировать код
# Для instance, установка для Python 3.8.
python3.8 -m pip install имя_пакета

В этом контексте имя_пакета – это название пакета, который вы хотите установить, 3.8 – конкретная минорная версия Python.

Пошаговый план для смены профессии

Использование ключа -m вместе с pip

Ключ -m в контексте использования с pip открывает "доступ" к выбранной вами версии Python. Рассмотрим несколько сценариев для лучшего понимания:

Применение ключа -m

Если на одной машине установлено несколько версий Python, pip может быть привязан к не той версии, которую вы ожидаете. Ключ -m гарантирует, что pip будет использовать именно тот Python-интерпретатор, который вы указали:

Python
Скопировать код
python3.7 -m pip install имя_пакета

Python и setuptools

В некоторых старых системах могут быть установлены устаревшие setuptools, которые связаны с другой версией Python. В этом случае, возможно, вам придётся обновить setuptools или использовать easy_install:

Python
Скопировать код
python3.7 -m easy_install --upgrade setuptools

Работа в операционной системе Windows

В операционной системе Windows воспользуйтесь командой py -2:

Python
Скопировать код
py -2 -m pip install имя_пакета

Проверка после установки

Убедитесь, что установленный пакет совместим с вашей версией Python, чтобы избежать проблем и ошибок в последующем:

Python
Скопировать код
python3.6 -m pip show имя_пакета

Визуализация

Представьте систему с несколькими версиями Python как многоквартирный дом, чтобы визуализировать работу pip:

Этаж Версия Python
10 Python 3.10
9 Python 3.9
8 Python 3.8
... ...

Использование -m позволяет "доставлять" пакеты в "квартиры" нужных "этажей":

После применения pip:

Этаж Версия Python Установленные пакеты
10 Python 3.10
9 Python 3.9 имя_пакета
... ...

Управление несколькими версиями Python

Столкновение с несколькими версиями Python на одном устройстве может представлять определённые сложности. Вот несколько советов по эффективному управлению этими версиями:

Выбор нужной версии pip

Убедитесь, что в вашей системе есть версия pip для нужной вам версии Python:

Python
pip2.7 --version
pip2.7 --version

Использование pyenv для управления версиями

С помощью pyenv вы можете легко переключаться между версиями Python:

Bash
Скопировать код
pyenv install 3.7.2
pyenv local 3.7.2

Изоляция с Docker

Если вы хотите полностью изолировать и поддерживать стабильность окружений на разных машинах, используйте Docker. Вам просто нужно создать Dockerfile для вашего Python-окружения:

Dockerfile
Скопировать код
# Базовый образ Python 3.7
FROM python:3.7

Проверка совместимости пакетов

Пакеты могут иметь различные требования к версиям Python, поэтому после установки стоит проверить совместимость:

Python
Скопировать код
python3.7 -m имя_пакета --version

Полезные материалы

  1. pip install – pip documentation v24.0 — официальная документация для команды pip install.
  2. Python 3.12.2 docs – venv — основы создания виртуальных окружений в документации Python.
  3. Руководство пользователя по пакетированию Python — руководство по использованию pip и venv для установки пакетов для различных версий Python.
  4. Real Python — детальное изучение виртуальных окружений Python.
  5. Python на DigitalOcean — руководство по настройке программной среды Python 3.
  6. Python.org — официальный сайт для загрузки любых версий Python.
Антон Крылов

Python-разработчик

