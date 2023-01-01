Управление лог-сообщениями библиотеки Requests на Python

Быстрый ответ

Для устранения избыточных сообщений от библиотеки Requests, сконфигурируйте уровень логирования следующим образом:

Python Скопировать код import logging logging.getLogger("requests").setLevel(logging.ERROR)

Этим действием мы задаём для requests уровень логирования ERROR, чем исключаем из вывода сообщения уровней INFO и DEBUG. Примените эту настройку перед отправкой HTTP-запросов, и не будет нарушен ваш покой.

Как справиться с журналами urllib3

Если вас ещё тревожит шум от других библиотек, использующих urllib3 , примените следующее решение:

Python Скопировать код import logging logging.getLogger('urllib3').setLevel(logging.ERROR)

Так вы подавите разговорчивый urllib3 , который часто мелькает в журналах из-за библиотеки Requests.

Да, и дочерние логгеры тоже многословны!

Подчинённые логгеры могут передавать сообщения, которые вызывают непрерывный поток логов. Чтобы предотвратить это, используйте атрибут propagate :

Python Скопировать код import logging logging.getLogger("requests").propagate = False

Сочетание управления уровнями логирования и атрибута propagate поможет избежать нежелательного логов-фонтана.

Хочу слушать некоторые логгеры, но не все!

Для детализированного мониторинга процесса отладки с возможностью отключения конкретных логгеров используйте Logger.manager.loggerDict :

Python Скопировать код import logging for name in logging.Logger.manager.loggerDict: if 'urllib3' in name or 'requests' in name: logging.getLogger(name).setLevel(logging.CRITICAL)

Этот код отфильтрует логгеры, связанные с requests и urllib3 , повышая их уровень до CRITICAL.

Визуализация

Представьте, что вы в библиотеке и ищете тихое уголок. Но тишину нарушает болтовня из зоны Requests!

Отделы библиотеки: [📔 Романы, 📖 Фантастика, 📚 Requests (💬💬💬), 📘 История]

Чтобы вернуть тишину, установите уровень логирования на CRITICAL:

Python Скопировать код import logging logging.getLogger('requests').setLevel(logging.CRITICAL);

И вот болтовня стихает:

Отделы библиотеки: [📔 Романы, 📖 Фантастика, 📚 Requests (🔇), 📘 История]

Уровень CRITICAL обеспечивает долгожданную тишину.

Настроить уровень детализации логов в зависимости от стадии разработки

На различных этапах разработки вам может потребоваться разный уровень логирования. Для регулирования используйте переменную окружения:

Python Скопировать код import logging import os if os.getenv('DEBUG_MODE'): logging.getLogger("requests").setLevel(logging.DEBUG) else: logging.getLogger("requests").setLevel(logging.ERROR)

Это позволяет легко переключаться между детальными логами на этапе отладки и стиснутым логированием на проде.

В поисках уклончивых логгеров

Если названия логгеров неизвестны, найдите их, вызвав перекличку после создания объекта класса или в процессе выполнения:

Python Скопировать код import logging for logger_name in logging.Logger.manager.loggerDict: print(logger_name)

С помощью этой процедуры вы можете обнаружить все активные логгеры и подавить их по отдельности или за один раз.

Ваше универсальное лекарство: dictConfig

Для управления логированием в сложных приложениях используйте logging.config.dictConfig :

Python Скопировать код import logging.config LOGGING = { 'version': 1, 'disable_existing_loggers': False, 'loggers': { 'requests': { 'level': 'ERROR', 'propagate': False, }, }, } logging.config.dictConfig(LOGGING)

Этот подход обеспечивает централизованное управление параметрами логирования.

