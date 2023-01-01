Уникальные значения в колонке PySpark DataFrame без SQL

Быстрый ответ

Python Скопировать код Для извлечения уникальных значений из столбца DataFrame в PySpark примените следующую команду: df.select("column").distinct().show() Этот код поможет получить уникальные значения из столбца "column" и визуализировать их.

Эффективное использование: избегая "Титаник" при обработке больших объемов данных

При обработке внушительных объемов данных важно рационально использовать ресурсы, иначе можно столкнуться с проблемами, аналогичными участи "Титаника".

Python Скопировать код # Прежде чем погружаться в обработку данных, проведите тестовую проверку (аналогично проверке парашюта перед прыжком) df.select("column").distinct().show() # Не стремитесь собирать все данные одним collect(), ограничьте выдачу результатов. PySpark – не источник бесконечных ресурсов df.select("column").distinct().limit(20).collect() # Если вам регулярно необходимо работать с уникальными значениями, сохраните их в отдельной переменной distinct_df = df.select("column").distinct()

Особенности работы с уникальными значениями в больших наборах данных

При работе с обширными наборами данных используйте специальные подходы, чтобы избежать ошибок, связанных с переполнением памяти.

Python Скопировать код # Не убирайте дубликаты бездумно. Применяйте dropDuplicates() только для необходимых вам столбцов. df.dropDuplicates(['col']) # Если вам приходится преобразовывать данные в RDD для последующих операций вместе с полученными уникальными значениями df.select('column').distinct().rdd.map(lambda r: r[0]).collect() # Применяйте списковые включения для получения списка уникальных значений. Возможно, синтаксис кажется сложным, но это лишь альтернатива циклам. unique_values_list = [i[0] for i in df.select('column').distinct().collect()]

Избавляемся от дубликатов без потери головы от агрегации

Упростите ваш код использованием .dropDuplicates() , так вы избежите использования groupby или countDistinct для более простого чтения кода.

Python Скопировать код # Вам нужны только уникальные значения? Не прибегайте к groupby() и countDistinct() df.dropDuplicates(['col']) # Чтобы получить уникальные комбинации из нескольких столбцов, используйте следующую команду df.dropDuplicates(['col1', 'col2'])

Джедайские приемы работы с уникальными значениями

Выберите подход, наиболее соответствующий вашим конкретным задачам среди разнообразных методов:

Python Скопировать код # Если вы предпочитаете работать с множествами, вы можете получить уникальные значения в виде множества. Однако, учтите, что множества не содержат повторяющихся элементов df.select("column").agg(F.collect_set("column")) # Если вы хотите использовать Pandas вместе с PySpark, преобразуйте DataFrame в Pandas и примените unique() к нему df.toPandas().column.unique() # Взвесьте все "за" и "против" прежде чем использовать collect() – это решение требует внимательного подхода df.select("column").distinct().show()

Визуализация

Ищите свои уникальные "цветы" 🌼🌷🌹 в "саду" PySpark:

Python Скопировать код # Представьте ваш DataFrame как сад в PySpark garden_df.show()

Markdown Скопировать код | Виды цветов | | -------------| | Тюльпаны | | Розы | | Маргаритки | | Тюльпаны | | Розы |

А вот ваш список уникальных "цветов":

Markdown Скопировать код | Уникальные виды цветов | | -----------------------| | Тюльпаны | | Розы | | Маргаритки |

Аналогичный принцип можно применять к вашему dataframe, когда вы ищете уникальные значения!

Нужно больше мощности, чем

Вот случаи, когда метод .distinct() может быть недостаточным:

Python Скопировать код # Если у вас сложные типы столбцов, такие как массивы или карты, попробуйте использовать explode() вместе с distinct() df.select('column').distinct() # Null-значения могут вызвать проблемы, поскольку они появляются там, где их не ожидаешь. Определитесь, как вы будете с ними обращаться df.filter(df.column.isNotNull()).select('column').distinct() # Если вам нужны свои собственные правила для удаления дубликатов, используйте Пользовательские Функции (UDF) from pyspark.sql.functions import udf custom_dedup = udf(lambda x:... # здесь применяется ваш уникальный подход)

Стратегии для любителей SQL

Для тех, кто предпочитает SQL, PySpark позволяет использовать SQL-выражения:

Python Скопировать код df.createOrReplaceTempView("flowers") unique_flowers_df = spark.sql("SELECT DISTINCT `Виды цветов` FROM flowers") # Если вам более знаком работа с SQL

