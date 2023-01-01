logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Уникальные значения в колонке PySpark DataFrame без SQL
Перейти

Уникальные значения в колонке PySpark DataFrame без SQL

#Python и Pandas для анализа данных  #Анализ данных  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Python

Для извлечения уникальных значений из столбца DataFrame в PySpark примените следующую команду:

df.select("column").distinct().show()

Этот код поможет получить уникальные значения из столбца "column" и визуализировать их.
Пошаговый план для смены профессии

Эффективное использование: избегая "Титаник" при обработке больших объемов данных

При обработке внушительных объемов данных важно рационально использовать ресурсы, иначе можно столкнуться с проблемами, аналогичными участи "Титаника".

Python

# Прежде чем погружаться в обработку данных, проведите тестовую проверку (аналогично проверке парашюта перед прыжком)
df.select("column").distinct().show()

# Не стремитесь собирать все данные одним collect(), ограничьте выдачу результатов. PySpark – не источник бесконечных ресурсов
df.select("column").distinct().limit(20).collect()

# Если вам регулярно необходимо работать с уникальными значениями, сохраните их в отдельной переменной
distinct_df = df.select("column").distinct()

Особенности работы с уникальными значениями в больших наборах данных

При работе с обширными наборами данных используйте специальные подходы, чтобы избежать ошибок, связанных с переполнением памяти.

Python

# Не убирайте дубликаты бездумно. Применяйте dropDuplicates() только для необходимых вам столбцов.
df.dropDuplicates(['col'])

# Если вам приходится преобразовывать данные в RDD для последующих операций вместе с полученными уникальными значениями
df.select('column').distinct().rdd.map(lambda r: r[0]).collect()

# Применяйте списковые включения для получения списка уникальных значений. Возможно, синтаксис кажется сложным, но это лишь альтернатива циклам.
unique_values_list = [i[0] for i in df.select('column').distinct().collect()]

Избавляемся от дубликатов без потери головы от агрегации

Упростите ваш код использованием .dropDuplicates(), так вы избежите использования groupby или countDistinct для более простого чтения кода.

Python

# Вам нужны только уникальные значения? Не прибегайте к groupby() и countDistinct()
df.dropDuplicates(['col'])

# Чтобы получить уникальные комбинации из нескольких столбцов, используйте следующую команду
df.dropDuplicates(['col1', 'col2'])

Джедайские приемы работы с уникальными значениями

Выберите подход, наиболее соответствующий вашим конкретным задачам среди разнообразных методов:

Python

# Если вы предпочитаете работать с множествами, вы можете получить уникальные значения в виде множества. Однако, учтите, что множества не содержат повторяющихся элементов
df.select("column").agg(F.collect_set("column"))

# Если вы хотите использовать Pandas вместе с PySpark, преобразуйте DataFrame в Pandas и примените unique() к нему
df.toPandas().column.unique()

# Взвесьте все "за" и "против" прежде чем использовать collect() – это решение требует внимательного подхода
df.select("column").distinct().show()

Визуализация

Ищите свои уникальные "цветы" 🌼🌷🌹 в "саду" PySpark:

Python

# Представьте ваш DataFrame как сад в PySpark
garden_df.show()
Markdown

| Виды цветов  |
| -------------|
| Тюльпаны     |
| Розы         |
| Маргаритки   |
| Тюльпаны     |
| Розы         |

А вот ваш список уникальных "цветов":

Markdown

| Уникальные виды цветов |
| -----------------------|
| Тюльпаны               |
| Розы                   |
| Маргаритки             |

Аналогичный принцип можно применять к вашему dataframe, когда вы ищете уникальные значения!

Нужно больше мощности, чем

Вот случаи, когда метод .distinct() может быть недостаточным:

Python

# Если у вас сложные типы столбцов, такие как массивы или карты, попробуйте использовать explode() вместе с distinct()
df.select('column').distinct()

# Null-значения могут вызвать проблемы, поскольку они появляются там, где их не ожидаешь. Определитесь, как вы будете с ними обращаться
df.filter(df.column.isNotNull()).select('column').distinct()

# Если вам нужны свои собственные правила для удаления дубликатов, используйте Пользовательские Функции (UDF)
from pyspark.sql.functions import udf
custom_dedup = udf(lambda x:... # здесь применяется ваш уникальный подход)

Стратегии для любителей SQL

Для тех, кто предпочитает SQL, PySpark позволяет использовать SQL-выражения:

Python

df.createOrReplaceTempView("flowers")
unique_flowers_df = spark.sql("SELECT DISTINCT `Виды цветов` FROM flowers")
# Если вам более знаком работа с SQL

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как получить уникальные значения из столбца DataFrame в PySpark?
1 / 5

Екатерина Громова

аналитик данных

