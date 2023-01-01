Уникальные значения в колонке PySpark DataFrame без SQL#Python и Pandas для анализа данных #Анализ данных
Быстрый ответ
Для извлечения уникальных значений из столбца DataFrame в PySpark примените следующую команду:
df.select("column").distinct().show()
Этот код поможет получить уникальные значения из столбца "column" и визуализировать их.
Эффективное использование: избегая "Титаник" при обработке больших объемов данных
При обработке внушительных объемов данных важно рационально использовать ресурсы, иначе можно столкнуться с проблемами, аналогичными участи "Титаника".
# Прежде чем погружаться в обработку данных, проведите тестовую проверку (аналогично проверке парашюта перед прыжком)
df.select("column").distinct().show()
# Не стремитесь собирать все данные одним collect(), ограничьте выдачу результатов. PySpark – не источник бесконечных ресурсов
df.select("column").distinct().limit(20).collect()
# Если вам регулярно необходимо работать с уникальными значениями, сохраните их в отдельной переменной
distinct_df = df.select("column").distinct()
Особенности работы с уникальными значениями в больших наборах данных
При работе с обширными наборами данных используйте специальные подходы, чтобы избежать ошибок, связанных с переполнением памяти.
# Не убирайте дубликаты бездумно. Применяйте dropDuplicates() только для необходимых вам столбцов.
df.dropDuplicates(['col'])
# Если вам приходится преобразовывать данные в RDD для последующих операций вместе с полученными уникальными значениями
df.select('column').distinct().rdd.map(lambda r: r[0]).collect()
# Применяйте списковые включения для получения списка уникальных значений. Возможно, синтаксис кажется сложным, но это лишь альтернатива циклам.
unique_values_list = [i[0] for i in df.select('column').distinct().collect()]
Избавляемся от дубликатов без потери головы от агрегации
Упростите ваш код использованием
.dropDuplicates(), так вы избежите использования
groupby или
countDistinct для более простого чтения кода.
# Вам нужны только уникальные значения? Не прибегайте к groupby() и countDistinct()
df.dropDuplicates(['col'])
# Чтобы получить уникальные комбинации из нескольких столбцов, используйте следующую команду
df.dropDuplicates(['col1', 'col2'])
Джедайские приемы работы с уникальными значениями
Выберите подход, наиболее соответствующий вашим конкретным задачам среди разнообразных методов:
# Если вы предпочитаете работать с множествами, вы можете получить уникальные значения в виде множества. Однако, учтите, что множества не содержат повторяющихся элементов
df.select("column").agg(F.collect_set("column"))
# Если вы хотите использовать Pandas вместе с PySpark, преобразуйте DataFrame в Pandas и примените unique() к нему
df.toPandas().column.unique()
# Взвесьте все "за" и "против" прежде чем использовать collect() – это решение требует внимательного подхода
df.select("column").distinct().show()
Визуализация
Ищите свои уникальные "цветы" 🌼🌷🌹 в "саду" PySpark:
# Представьте ваш DataFrame как сад в PySpark
garden_df.show()
| Виды цветов |
| -------------|
| Тюльпаны |
| Розы |
| Маргаритки |
| Тюльпаны |
| Розы |
А вот ваш список уникальных "цветов":
| Уникальные виды цветов |
| -----------------------|
| Тюльпаны |
| Розы |
| Маргаритки |
Аналогичный принцип можно применять к вашему dataframe, когда вы ищете уникальные значения!
Нужно больше мощности, чем
Вот случаи, когда метод
.distinct() может быть недостаточным:
# Если у вас сложные типы столбцов, такие как массивы или карты, попробуйте использовать explode() вместе с distinct()
df.select('column').distinct()
# Null-значения могут вызвать проблемы, поскольку они появляются там, где их не ожидаешь. Определитесь, как вы будете с ними обращаться
df.filter(df.column.isNotNull()).select('column').distinct()
# Если вам нужны свои собственные правила для удаления дубликатов, используйте Пользовательские Функции (UDF)
from pyspark.sql.functions import udf
custom_dedup = udf(lambda x:... # здесь применяется ваш уникальный подход)
Стратегии для любителей SQL
Для тех, кто предпочитает SQL, PySpark позволяет использовать SQL-выражения:
df.createOrReplaceTempView("flowers")
unique_flowers_df = spark.sql("SELECT DISTINCT `Виды цветов` FROM flowers")
# Если вам более знаком работа с SQL
Екатерина Громова
аналитик данных