Указание обязательности аргумента в argparse Python

Быстрый ответ

В библиотеке argparse обязательные аргументы, начинающиеся с префикса "-", часто относятся к "необязательным", что может вызвать замешательство. Чтобы избежать этого и чётко различать аргументы в справочной информации по программе, можно группировать их методом add_argument_group . К примеру:

Python Скопировать код import argparse parser = argparse.ArgumentParser() group = parser.add_argument_group('обязательные аргументы') group.add_argument('-r', '--required', required=True, help='Необходимый параметр') args = parser.parse_args()

Теперь аргумент -r/--required будет правильно отображаться в разделе "обязательные аргументы", что делает справку по программе логичной и воспринимаемой интуитивно.

Дифференциация аргументов на обязательные и необязательные

Чтобы исключить путаницу, связанную с классификацией аргументов в argparse, следуйте нескольким простым правилам:

Избегайте помещения обязательных аргументов в стандартную категорию "необязательные". Вы можете это сделать, создавая свои собственные argument_group .

. Обязательные параметры должны быть выделены в справке, находясь в начале списка

Отключите стандартный вывод справки argparse, использовав add_help=False . Так вы избежите автоматического включения справки в список необязательных аргументов.

. Так вы избежите автоматического включения справки в список необязательных аргументов. Старайтесь сохранять структуру кода при различных обновлениях, чтобы избежать замешательства у пользователей при нововведениях.

Сортировка аргументов для удобства пользователя

Хорошо структурированное пользовательское сообщение может значительно повысить удобство эксплуатации вашего интерфейса командной строки:

Если надо, меняйте порядок аргументов путём использования parser._action_groups.pop() и append() .

и . Обязательные аргументы должны быть видны сразу, поэтому уделите внимание их выделению.

Принципы проектирования argparse и назначение флагов

Настройка argparse требует учёта его краеугольных принципов:

Название аргументов (с префиксами) вначале принимаются как необязательные. Благодаря этому можно избежать парадокса с "обязательными необязательными" параметрами.

В справке об использовании, обязательные аргументы не заключаются в квадратные скобки, помогая визуально отличить их от необязательных.

Визуализация

Можно дать аналогию между argparse и организацией пространства на кухне:

Markdown Скопировать код Кухонные принадлежности (🍳): [Лопатка (обязательная), Венчик (необязательный), Миска (необязательная)]

Когда инструменты расположены неправильно:

Markdown Скопировать код На стене для необязательных крючков (🪝) висят: - Лопатка (обязательная) 🪝 - Венчик (необязательный) 🪝 - Миска (необязательная) 🪝 # Ошибка! Argparse повесил ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ Лопатку на НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ крючок.

Правильная организация пространства с использованием Argparse:

Markdown Скопировать код Стена для ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ принадлежностей (🔨): - Лопатка (обязательная) 🔨 Стена для НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ принадлежностей (🪝): - Венчик (необязательный) 🪝 - Миска (необязательная) 🪝 # Теперь всё на своих местах! Благодарим, Argparse.

Структура кода должна соответствовать назначению элементов, как в идеально упорядоченной кухне.

Обработка исключений

Бывают ситуации, когда argparse представляет сложности:

Запись аргумента без префикса указывает на его обязательность, но поступая так, вы теряете удобство именованных параметров.

Множество обязательных аргументов может замутнить восприятие команд пользователю. Рассмотрите возможность создания дополнительных функций для упрощения процесса.

Практики пользователя: удовлетворенные пользователи – ваша цель

Следование общепринятым практикам сделает использование вашего интерфейса комфортным:

Используйте наименование, которое точно и ясно отражает суть аргументов, чтобы пользователи могли быстро ориентироваться при работе с вашей программой.

Каждый раз, когда вы отходите от стандартов argparse, обеспечьте консультацию пользователя с помощью подробного сообщения помощи с использованием parser.print_help() .

Пишите для своего будущего 'я': ясный код это важно

Настраивая поведение argparse, учтите следующие принципы:

Стремитесь к написанию ясного и понятного кода с достаточной документацией, особенно если работаете со сложной настройкой argparse.

Избегайте безнадежного использования приватных методов, как parser._action_groups ,лучше их не использовать, поскольку они не гарантированы как часть публичного API и могут быть изменены.

