Сравнение словарей в Python: подсчет равных пар ключ-значение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы определить число пар (ключ, значение) , совпадающих в двух словарях, примените следующий код:

Python Скопировать код совпадения = sum(k in dict2 and dict1[k] == dict2[k] for k in dict1)

Таким образом, мы быстро определяем количество ключей и значений, которые имеются в обоих словарях.

Детальное рассмотрение сравнения словарей

Публичные элементы в словарях

Чтобы определить пары ключ-значение, которые совпадают в обоих словарях, можно использовать генератор словарей:

Python Скопировать код общие_элементы = {k: dict1[k] for k in dict1 if k in dict2 and dict1[k] == dict2[k]}

Словарь общие_элементы будет содержать только те ключи, которые присутствуют как в dict1 , так и в dict2 , с идентичными значениями.

Выделение общих ключей

Для поиска ключей, присутствующих в обоих словарях, можно воспользоваться операцией пересечения множеств:

Python Скопировать код общие_ключи = dict1.keys() & dict2.keys()

Оператор & помогает найти общие ключи в двух словарях.

Определение добавленных или удаленных ключей

Для обнаружения изменений в наборе ключей в двух словарях можно применить операцию разности множеств:

Python Скопировать код добавленные_ключи = dict2.keys() – dict1.keys() удаленные_ключи = dict1.keys() – dict2.keys()

Такой подход позволит отследить, какие ключи были добавлены или удалены.

Сравнение вложенных словарей

Если требуется сопоставить словари, имеющие сложную структуру, можно обратиться к библиотеке deepdiff :

Python Скопировать код from deepdiff import DeepDiff разница = DeepDiff(dict1, dict2)

Для удобного отображения результата применяйте функции json.dumps() или pprint.pprint() .

Визуализация

Рассмотрим пример с двуми словарями:

Python Скопировать код dict1 = {'color': 'red', 'size': 'M', 'pattern': 'stripes'} dict2 = {'color': 'red', 'size': 'L', 'pattern': 'stripes'}

Соответствия 🧦

Markdown Скопировать код dict1 🔍 dict2: [('color', 'red'), ('pattern', 'stripes')] # 2 из 3 атрибутов совпадают!

Расшифровываем трюки

Понимание механизма сравнения

Оператор == позволяет осуществить проверку, соответствуют ли порядок и содержание элементов в двух словарях.

Расширенное сравнение

Объединение словарей

Для создания словаря на основе списков ключей и значений можно использовать функцию zip :

Python Скопировать код dict3 = dict(zip(keys, values1)) dict4 = dict(zip(keys, values2))

Особенности уникальных ключей

Ключи словаря должны быть правильными идентификаторами; в противном случае могут возникнуть синтаксические ошибки:

Python Скопировать код dict_chars = {k.strip("$"): v for k, v in dict1.items()}

Расширенные концепции сравнения

Критерии сравнения можно усложнить, учитывая индивидуальные пороги и методы оценки элементов, не совпадающих абсолютно точно.

