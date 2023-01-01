Сравнение словарей в Python: подсчет равных пар ключ-значение

#Основы Python  #Словари  
Быстрый ответ

Чтобы определить число пар (ключ, значение), совпадающих в двух словарях, примените следующий код:

Python

совпадения = sum(k in dict2 and dict1[k] == dict2[k] for k in dict1)

Таким образом, мы быстро определяем количество ключей и значений, которые имеются в обоих словарях.

Детальное рассмотрение сравнения словарей

Публичные элементы в словарях

Чтобы определить пары ключ-значение, которые совпадают в обоих словарях, можно использовать генератор словарей:

Python

общие_элементы = {k: dict1[k] for k in dict1 if k in dict2 and dict1[k] == dict2[k]}

Словарь общие_элементы будет содержать только те ключи, которые присутствуют как в dict1, так и в dict2, с идентичными значениями.

Выделение общих ключей

Для поиска ключей, присутствующих в обоих словарях, можно воспользоваться операцией пересечения множеств:

Python

общие_ключи = dict1.keys() & dict2.keys()

Оператор & помогает найти общие ключи в двух словарях.

Определение добавленных или удаленных ключей

Для обнаружения изменений в наборе ключей в двух словарях можно применить операцию разности множеств:

Python

добавленные_ключи = dict2.keys() – dict1.keys()
удаленные_ключи = dict1.keys() – dict2.keys()

Такой подход позволит отследить, какие ключи были добавлены или удалены.

Сравнение вложенных словарей

Если требуется сопоставить словари, имеющие сложную структуру, можно обратиться к библиотеке deepdiff:

Python

from deepdiff import DeepDiff
разница = DeepDiff(dict1, dict2)

Для удобного отображения результата применяйте функции json.dumps() или pprint.pprint().

Визуализация

Рассмотрим пример с двуми словарями:

Python

dict1 = {'color': 'red', 'size': 'M', 'pattern': 'stripes'}
dict2 = {'color': 'red', 'size': 'L', 'pattern': 'stripes'}

Соответствия 🧦

Markdown

dict1 🔍 dict2: [('color', 'red'), ('pattern', 'stripes')]
# 2 из 3 атрибутов совпадают!

Расшифровываем трюки

Понимание механизма сравнения

Оператор == позволяет осуществить проверку, соответствуют ли порядок и содержание элементов в двух словарях.

Расширенное сравнение

Объединение словарей

Для создания словаря на основе списков ключей и значений можно использовать функцию zip:

Python

dict3 = dict(zip(keys, values1))
dict4 = dict(zip(keys, values2))

Особенности уникальных ключей

Ключи словаря должны быть правильными идентификаторами; в противном случае могут возникнуть синтаксические ошибки:

Python

dict_chars = {k.strip("$"): v for k, v in dict1.items()}

Расширенные концепции сравнения

Критерии сравнения можно усложнить, учитывая индивидуальные пороги и методы оценки элементов, не совпадающих абсолютно точно.

Полезные материалы

  1. 5. Структуры данных — Документация Python 3.12.1
  2. python – Есть ли лучший способ сравнение значений словаря – Stack Overflow
  3. Сложность времени выполнения – Python Wiki
  4. Не упустите этот момент...
  5. Не пропустите это...
  6. Встроенные типы — Документация Python 3.12.1
  7. Хеширование и равенство в Python
Антон Крылов

Python-разработчик

