Сравнение модулей json и simplejson в Python: выбор и применение#Основы Python #Работа с JSON и CSV #Модули и пакеты
Быстрый ответ
Стандартный модуль
json в Python может уступать по функциональности
simplejson, который обновляется чаще. Таким образом,
simplejson регулярно получает новые возможности и улучшения производительности перед
json. Для работы на передовом крае развития технологии JSON, предпочтительнее использовать именно
simplejson.
Вот пример работы с этими модулями:
import json # или 'import simplejson as json', если требуется актуальная версия
data = '{"name": "John", "age": 30}' # Скажете, что Джону всего 30?
person = json.loads(data) # И вот, словарь Python, полученный из строки JSON!
Не важно, какой модуль использовать:
json или
simplejson, итоговый результат будет одинаковым.
Когда выбрать simplejson вместо json?
Если вы ещё работаете с Python 2.4+, вам необходимы последние обновления спецификации JSON и важна высокая производительность, то
simplejson должен заинтересовать вас. Его активные обновления гарантируют мгновенную актуализацию по новшествам в JSON.
Настройка процесса кодирования и декодирования
simplejson предлагает дополнительные параметры для тюнинга сериализации JSON. Вот некоторые из них:
ignore_nan: Исключает из сериализации недопустимые значения с плавающей точкой (NaN, inf, -inf, в других словах – некорректные значения с плавающей точкой).
namedtuple_as_object: Определяет, следует ли сериализовывать экземпляры
namedtupleкак объекты JSON.
Такие настройки позволяют обеспечить большую гибкость при работе с JSON и различными типами данных.
Разговор о скорости в мире веб-технологий
Когда каждая миллисекунда важна,
simplejson обычно демонстрирует лучшие результаты при выполнении операций загрузки (декодирования) и выгрузки (кодирования) данных, опережая
json. Впрочем, результаты могут варьироваться в зависимости от конкретного контекста использования, и иногда стандартный модуль
json может показать более высокую производительность. Поэтому все зависит от специфики задач вашего проекта.
Альтернативы json и simplejson
Если производительность для вас критична, обратите внимание на
ujson — это известная своей высокой скоростью библиотека для работы с JSON. Тем не менее, она может быть менее совместима с некоторыми дополнительными функциями, которые предлагает
simplejson.
Разное представление одной и той же сущности
Важно отслеживать различия в трактовке данных разными библиотеками. Например,
simplejson может сериализовать
namedtuple по-разному в зависимости от установленных параметров, например при значении
namedtuple_as_object=False. Это стоит учитывать, особенно при обмене данными между различными системами.
Визуализация
Представим Python-приложение как сад, где выбор каждого растения определяется его способностью к росту и требованиями в уходе:
Грядка A (🌱 json): Устойчивая растительность – Хорошо растет на "почве" Python 🏡💼
Грядка B (🌿 simplejson): Экзотический цветок – Требует больше ухода, но его рост быстрее и яростнее! 🌍🚀
**Легенда:**
🌱 – json, входит в комплект со стандартным Python'ом, стабилен, но реализует новшества с тем же темпом, что и Python.
🌿 – simplejson, сторонный пакет, часто получает новые фичи раньше json, может быть интегрирован отдельно в вашу Python-экосистему, обеспечивая более широкий спектр возможностей.
🏡💼 – Обновления Python осуществляются спокойно и умеренно, устанавливая преимущественно стабильные и проверенные решения.
🌍🚀 – simplejson быстро реализует новые особенности, развиваясь в быстром ритме, обеспечивая наибольшую актуальность.
Сад символизирует Python-экосистему, а рост растений отображает развитие каждого из модулей.
Регулярные обновления и вариант "на всякий случай"
Использование
simplejson может быть стратегически выгодным решением. Это что-то вроде страховки: частые обновления обеспечивают доступ к новейшим возможностям обработки JSON, при этом вы можете легко заменить импорт
json на
simplejson, сохраняя обратную совместимость и слаженность работы.
Вариант для долгосрочного использования
Если для вас важны стабильность и долгосрочная поддержка, или вы работаете в крупном бизнесе, модуль
json вероятно будет более подходящим. Несмотря на то что
simplejson гибко решает проблемы разных версий, в стремлении к стандартизации лучше оставаться со встроенным модулем
json.
Информированный выбор
Выбор между
json и
simplejson следует основывать на потребностях вашего проекта. Если вас интересует производительность и вы используете самые свежие версии Python, то стоит провести соответствующие тесты и выбрать оптимальный вариант. Однако если приоритеты лежат в области совместимости и соблюдения стандартов, модуль
json станет надежным помощником.
Полезные материалы
- json — JSON-кодировщик и декодировщик — Документация Python 3.12.2 — официальное описание модуля
jsonв Python.
- GitHub – simplejson/simplejson: simplejson — это простой, быстрый, расширяемый JSON-кодировщик/декодировщик для Python — актуальный код и информация о последних обновлениях
simplejson.
- Сравнение производительности библиотек JSON в Python – Артем Крылысов — анализ производительности ключевых библиотек для работы с JSON.
- История Python — обзор развития модуля JSON в Python.
- Руководство по работе с данными JSON в Python от Real Python — подробное руководство по использованию JSON в Python.
