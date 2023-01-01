Способы среза столбцов в DataFrame pandas: анализ и решения

Быстрый ответ

Для выделения столбцов из DataFrame в pandas используйте loc, указывая имена столбцов, или iloc, если работаете с их номерами. Срез по меткам:

Python Скопировать код column_slice = df.loc[:, 'B':'C'] # Выделяем столбцы B и C

Для создания среза по номерам:

Python Скопировать код column_slice = df.iloc[:, 1:3] # Выбираем второй и третий столбцы

Оба метода возвращают столбцы B и C из DataFrame df.

Выбираем именно те столбцы, что нужно

Если вам нужно выбрать столбцы не последовательно, используйте список:

Python Скопировать код selected_columns = df.loc[:, ['A', 'C', 'F']] # Выбираем столбцы A, C и F

Такой способ позволит сформировать подмножество, содержащее только выбранные столбцы.

Срезы: включительно – это эксклюзивно

В Python принято не включать последний элемент в срез, но в pandas при использовании методов .loc и .iloc последний элемент включается:

Python Скопировать код # Срез списка в Python (без последнего элемента): python_slice = myList[0:2] # Python не включает последний элемент # Срез в DataFrame pandas с .loc (включая последний элемент): pandas_slice = df.loc[:, 'B':'C'] # В pandas последний элемент включен

Перестаньте использовать устаревшие функции

Забудьте об использовании устаревшего индексатора .ix. Пользуйтесь .loc и .iloc для обхода устаревшего кода.

Визуализация

Аналогично, можно представить DataFrame как библиотеку, где каждая книга – это год, а каждая страница – это столбец:

Библиотека (📚): [Книга 2019 года, Книга 2020 года, Книга 2021 года] Страницы-столбцы: [Продажи, Затраты, Прибыль, Сотрудники]

Выделение столбцов можно сравнить с созданием индивидуально составленной книги:

Markdown Скопировать код Персонализированная Книга (📖): [Страница Продажи, Страница Прибыль]

Python Скопировать код # В pandas это будет выглядеть так: df[['Продажи', 'Прибыль']] # Оставляем только интересующие нас столбцы

Работаем с срезами

Можно использовать функцию среза slice для более понятной записи:

Python Скопировать код # Применение объекта slice df.loc[:, slice('B', 'C')] # Очарование жизни в ее мелочах!

Будьте гибкими при переиндексации

Временами может понадобиться переупорядочить столбцы DataFrame. Воспользуйтесь переиндексацией для приведения данных в нужный порядок:

Python Скопировать код new_order = ['Прибыль', 'Продажи'] reindexed_df = df.reindex(columns=new_order) # Новый порядок, новые приоритеты!

В результате, столбец Прибыль будет первым.

Владейте техниками извлечения

Чтобы удобно извлекать данные из больших массивов, используйте iloc:

Python Скопировать код # Извлекаем столбцы по их номерам data_subset = df.iloc[:, [0, 2, 5]] # Так мы точно получим нужные данные!

Срезы без ошибок

Чтобы минимизировать риски ошибок, используйте атрибут columns вашего DataFrame:

Python Скопировать код # Использование атрибута columns для среза df.loc[:, df.columns[1:4]] # Так мы обеспечим корректность наших действий!

Этот подход поможет избежать ошибок и адаптироваться к изменениям в структуре столбцов.

