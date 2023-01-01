Создание словаря из полей объекта в Python: метод без методов#Основы Python #Словари #ООП в Python
Быстрый ответ
Если нужно просто и быстро преобразовать атрибуты объекта в словарь, можно воспользоваться функцией
vars(obj) либо атрибутом
obj.__dict__. Оба варианта вернут словарь, в котором ключами будут наименования атрибутов объекта, а значениями — сами эти атрибуты.
Вот пример:
class MyClass:
def __init__(self, name, value):
self.name = name
self.value = value
obj = MyClass('яблоко', 42)
attributes_as_dict = vars(obj) # или obj.__dict__
В результате получим:
{'name': 'яблоко', 'value': 42}
Учтите, что данный подход не включает в себя методы и переменные класса, и может не сработать для объектов без атрибута
__dict__.
Поживем как-нибудь со словарём: наследование от
Объекты могут унаследоваться от
dict, благодаря чему можно напрямую работать со словарём, используя его методы.
class MyClass(dict):
def __init__(self, some, stuff):
super().__init__(some, stuff)
obj = MyClass('пирог', 3.14)
Конвертация через итерацию: метод
Для преобразования объекта в словарь можно ввести метод
__iter__ и воспользоваться функцией
dict().
class MyClass:
...
def __iter__(self):
for attr, value in self.__dict__.items():
yield (attr, value)
obj = MyClass(...)
converted_dict = dict(obj)
Исключение методов и приватных атрибутов
Для того чтобы преобразовать в словарь только публичные атрибуты объекта, то есть исключить методы и приватные атрибуты, используйте генератор словарей.
class MyClass:
...
obj = MyClass(...)
new_dict = {
attr: value
for attr, value in obj.__dict__.items()
if not callable(value) and not attr.startswith('__')
}
Создание функции
При необходимости частого преобразования объектов в словари обойдётся создать специализированную функцию.
import inspect
def object_to_dict(obj):
return {
attr: val
for attr, val in inspect.getmembers(obj)
if not attr.startswith('__') and not inspect.ismethod(val)
}
fields_as_dict = object_to_dict(obj)
Взаимодействие с декораторами классов
Декоратор
@dataclass упрощает преобразование объекта в словарь, предоставляя метод
asdict().
from dataclasses import dataclass
@dataclass
class MyClass:
name: str
value: int
obj = MyClass('пицца', 33)
Визуализация
Иллюстрируем процесс преобразования объекта в словарь на примере меню фудтрака:
Открываем ящик с бургером (🍔):
class FoodTruck:
burger = '🍔'
fries = '🍟'
soda = '🥤'
И вот перед вами меню в понятном словарном виде:
menu = {field: value for field, value in FoodTruck.__dict__.items() if not field.startswith('__')}
И теперь полный обзор меню перед вами на столе (📋):
| Наименование | Эмодзи |
| ------------ | ------ |
| burger | 🍔 |
| fries | 🍟 |
| soda | 🥤 |
Чем пожалуете себя из нашего меню?
Мудрое использование
В случае использования в классе декораторов
@property или вычисляемых атрибутов придётся прибегнуть к помощи функции
getattr(), так как
vars() и
__dict__ здесь сработать не могут.
class MyClass:
@property
def computed(self):
return 'значение свойства'
obj = MyClass()
dict_version = {
attribute: getattr(obj, attribute)
for attribute in dir(obj)
if not attribute.startswith('__') and not callable(getattr(obj, attribute))
}
Объединение атрибутов класса и экземпляра
Иногда требуется совместить атрибуты класса и экземпляра в общий словарь.
class MyClass:
class_var = '1'
def __init__(self):
self.instance_var = '2'
combined = {**MyClass.__dict__, **obj.__dict__}
combined = {key: value for key, value in combined.items() if not (key.startswith('__') or callable(value))}
