Создание словаря из полей объекта в Python: метод без методов

Быстрый ответ

Если нужно просто и быстро преобразовать атрибуты объекта в словарь, можно воспользоваться функцией vars(obj) либо атрибутом obj.__dict__ . Оба варианта вернут словарь, в котором ключами будут наименования атрибутов объекта, а значениями — сами эти атрибуты.

Вот пример:

Python Скопировать код class MyClass: def __init__(self, name, value): self.name = name self.value = value obj = MyClass('яблоко', 42) attributes_as_dict = vars(obj) # или obj.__dict__

В результате получим:

Python Скопировать код {'name': 'яблоко', 'value': 42}

Учтите, что данный подход не включает в себя методы и переменные класса, и может не сработать для объектов без атрибута __dict__ .

Поживем как-нибудь со словарём: наследование от

Объекты могут унаследоваться от dict , благодаря чему можно напрямую работать со словарём, используя его методы.

Python Скопировать код class MyClass(dict): def __init__(self, some, stuff): super().__init__(some, stuff) obj = MyClass('пирог', 3.14)

Конвертация через итерацию: метод

Для преобразования объекта в словарь можно ввести метод __iter__ и воспользоваться функцией dict() .

Python Скопировать код class MyClass: ... def __iter__(self): for attr, value in self.__dict__.items(): yield (attr, value) obj = MyClass(...) converted_dict = dict(obj)

Исключение методов и приватных атрибутов

Для того чтобы преобразовать в словарь только публичные атрибуты объекта, то есть исключить методы и приватные атрибуты, используйте генератор словарей.

Python Скопировать код class MyClass: ... obj = MyClass(...) new_dict = { attr: value for attr, value in obj.__dict__.items() if not callable(value) and not attr.startswith('__') }

Создание функции

При необходимости частого преобразования объектов в словари обойдётся создать специализированную функцию.

Python Скопировать код import inspect def object_to_dict(obj): return { attr: val for attr, val in inspect.getmembers(obj) if not attr.startswith('__') and not inspect.ismethod(val) } fields_as_dict = object_to_dict(obj)

Взаимодействие с декораторами классов

Декоратор @dataclass упрощает преобразование объекта в словарь, предоставляя метод asdict() .

Python Скопировать код from dataclasses import dataclass @dataclass class MyClass: name: str value: int obj = MyClass('пицца', 33)

Визуализация

Иллюстрируем процесс преобразования объекта в словарь на примере меню фудтрака:

Markdown Скопировать код Открываем ящик с бургером (🍔):

Python Скопировать код class FoodTruck: burger = '🍔' fries = '🍟' soda = '🥤'

Markdown Скопировать код И вот перед вами меню в понятном словарном виде:

Python Скопировать код menu = {field: value for field, value in FoodTruck.__dict__.items() if not field.startswith('__')}

Markdown Скопировать код И теперь полный обзор меню перед вами на столе (📋): | Наименование | Эмодзи | | ------------ | ------ | | burger | 🍔 | | fries | 🍟 | | soda | 🥤 |

Чем пожалуете себя из нашего меню?

Мудрое использование

В случае использования в классе декораторов @property или вычисляемых атрибутов придётся прибегнуть к помощи функции getattr() , так как vars() и __dict__ здесь сработать не могут.

Python Скопировать код class MyClass: @property def computed(self): return 'значение свойства' obj = MyClass() dict_version = { attribute: getattr(obj, attribute) for attribute in dir(obj) if not attribute.startswith('__') and not callable(getattr(obj, attribute)) }

Объединение атрибутов класса и экземпляра

Иногда требуется совместить атрибуты класса и экземпляра в общий словарь.

Python Скопировать код class MyClass: class_var = '1' def __init__(self): self.instance_var = '2' combined = {**MyClass.__dict__, **obj.__dict__} combined = {key: value for key, value in combined.items() if not (key.startswith('__') or callable(value))}

Полезные материалы