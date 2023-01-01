Создание многострочных комментариев в Python: аналог /
Быстрый ответ
В Python многострочные комментарии обозначаются при помощи тройных кавычек
"""...""":
"""
Python интерпретатор проигнорирует этот блок текста,
рассматривая его как строковой литерал, а не исполняемый код.
"""
Однако важно понимать, что подобные блоки – это строковые литералы, а не собственно комментарии. Однострочные комментарии вводятся с помощью символа
#. Текст, следующий за ним, Python интерпретирует как комментарий.
Запомните: многострочные комментарии задаются с помощью
""", однострочные – с помощью
#. Тройные кавычки Python не игнорирует и они занимают память, поэтому используйте их обдуманно.
Подход к комментированию в Python
Особенности комментирования в Python
В стремлении к простоте Python упрощает встроенный механизм для многострочных комментариев, отличный от тех, что используются в языках типа Java или C (
/*...*/). Это решение направлено на повышение читаемости и простоты кода.
Роль тройных кавычек в Python
Тройные кавычки
'''...''' или
"""...""" в Python используются не только для задания многострочных строк, но и в функции комментариев. Однако, Python расценивает их как обычные строки, что может привести к нежелательным последствиям, включая лишнее использование памяти.
Выключение блоков кода
Однострочные комментарии, начинающиеся на
#, адекватны для временного отключения блоков кода. Единобразие комментариев соответствует рекомендациям стандарта PEP 8 и предусматривает использование горячих клавиш текстовых редакторов.
Документирование кода и Docstrings
Docstrings – это многострочные комментарии, оформленные в тройных кавычках и размещаемые в начале модулей, классов и функций. Они служат для документирования кода и являются его неотъемлемой составляющей, так как к ним можно получить доступ через атрибут
.__doc__.
Искусство комментирования
Важность отступов
Неправильные отступы в комментариях могут породить синтаксические ошибки в Python, поэтому стоит уделять им пристальное внимание. Многострочные строки, используемые в качестве комментариев, не должны содержать вложенных тройных кавычек.
Читаемость кода
Качественная читаемость кода– это не только его корректность. Комментарии должны быть сжатыми и точными, чтобы не перегружать код излишней информацией.
Используйте инструменты текстового редактора
Предпочитайте текстовые редакторы вроде Notepad++, gVim или Emacs, которые предлагают удобные функциональные возможности для комментирования кода, например, горячие клавиши для упрощения и ускорения этого процесса.
Визуализация
Комментирование кода в Python можно представить как укрытие его "одеялом", делающим код невидимым для интерпретатора:
# Однострочное 'одеяло' (`#`)
# Python не исполнит эту строку, так как она "скрыта" под символом комментария.
# Многострочное 'одеяло' (`"""` или `'''`)
"""
Python пропустит этот блок: он укрыт "многострочным одеялом".
Также и эту строку игнорирует!
"""
🛌 Каждое "одеяло" – это комментарий, который делает код под ним неактивным. 🛌
# Методы комментирования в Python:
| Синтаксис | Тип комментария | Визуализация |
| --------- | ---------------- | ----------------------- |
| `#` | Однострочный | индивидуальное одеяло 🛌 |
| `"""` | Начало многострочного | верх большого одеяла 🛏️ |
| ...код... | (спящий код) | ...zzz... |
| `"""` | Конец многострочного | низ большого одеяла 🛏️ |
...так код получает возможность "вздремнуть".
Рекомендации по комментированию для Python-программистов
Избегайте излишнего комментирования
Не стоит злоупотреблять использованием строк в тройных кавычках: это может негативно сказаться на производительности и усилить неоднозначность кода. Оставьте их для docstrings и создания многострочных строк.
Комментарии, раскрывающие суть
Назначение комментариев – описать логику и принципы работы кода. Они должны прояснять сложные моменты и вычисления, а также основания определённой разработки или обход известных проблем в коде.
Документируйте код при помощи docstrings
Используйте docstrings стратегически для подробного описания модулей, функций и классов. Их основное отличие от обычных комментариев в том, что к docstrings можно обратиться во время выполнения кода, а также их можно использовать для автоматической генерации документации, например, в Sphinx.
Антон Крылов
Python-разработчик