Создание DataFrame из строки в Pandas: пошаговый гайд

Быстрый ответ

Если необходимо преобразовать многострочный текст в DataFrame, можно воспользоваться встроенной функцией pd.read_csv(StringIO(data)) :

Python Скопировать код import pandas as pd from io import StringIO data = "A,B,C

1,2,3

4,5,6" df = pd.read_csv(StringIO(data)) print(df)

Результатом будет DataFrame вида:

A B C 0 1 2 3 1 4 5 6

Если данные разделены нестандартным символом, возможно задать свой разделитель в функции pd.read_csv() :

Python Скопировать код df_semicolon = pd.read_csv(StringIO(data), sep=';')

Работаем с StringIO и read_csv

Для обработки строковых данных как с файловыми рекомендуется использовать io.StringIO . Этот подход позволит pd.read_csv() без особых усилий считывать данные в DataFrame.

Работа с разделителями

Ваши данные могут быть разделены различными символами: запятаями, точками с запятой или, допустим, тильдами. Если разделитель — точка с запятой, рекомендуется передать в функцию параметр sep=';' :

Python Скопировать код string_data = "Column1;Column2;Column3

7;8;9

10;11;12" df_semicolon = pd.read_csv(StringIO(string_data), sep=';') print(df_semicolon)

Внимание к деталям гарантирует правильность данных и их корректную загрузку в DataFrame.

Рассматриваем нерегулярные форматы данных

При необходимости настройки разделителя, окруженного пробелами, можно использовать регулярные выражения:

Python Скопировать код string_data = "Column1 ; Column2 ; Column3

7 ; 8 ; 9

10 ; 11 ; 12" df_semicolon = pd.read_csv(StringIO(string_data), sep=r'\s*;\s*') print(df_semicolon)

Перенос данных в DataFrame

Если данные разделены вертикальной чертой, всё равно следует использовать pd.read_csv , указав важный разделитель:

Python Скопировать код pipe_data = "A|B|C

1|2|3

4|5|6" df_pipe = pd.read_csv(StringIO(pipe_data), sep='|') print(df_pipe)

Визуализация

Можно преобразовать следующую строку в наглядный DataFrame:

Markdown Скопировать код Комплексная строка: "Томат=3.42,Огурец=1.25,Кукуруза=0.99"

Для этого будет нужно выполнить два промежуточных шага:

Markdown Скопировать код Шаг 1: Разделяем элементы → ['Томат=3.42', 'Огурец=1.25', 'Кукуруза=0.99'] Шаг 2: Разделяем название и цену → [('Томат', '3.42'), ('Огурец', '1.25'), ('Кукуруза', '0.99')]

И, в конечном счете, получим DataFrame с ценами на продукты:

Markdown Скопировать код | Продукт | Цена | | -------- | ---- | | Томат | 3.42 | | Огурец | 1.25 | | Кукуруза | 0.99 |

Так, пошагово, мы можем привести данные из хаоса к структурному порядку.

Дополнительные полезные приемы

Команда для загрузки данных из буфера обмена в DataFrame существует:

Применяйте pd.read_clipboard(sep=';') для тестов, но на него не стоит полагаться в реальной работе.

Для пользующихся PyCharm есть полезный плагин:

"Pipe Table Formatter" улучшит визуализацию данных, что упрощает их подготовку для загрузки в DataFrame.

Помните о важности качества данных:

Перед тем как создавать DataFrame, выполняйте тщательную проверку и очистку данных.

Zаключительная ремарка:

pd.read_csv() не только удобен в использовании, но и способен определить названия столбцов и сохранить типы данных.

