Решение UnboundLocalError в Python 3: работа с global
Быстрый ответ
Чтобы избежать возникновения ошибки UnboundLocalError, важно грамотно определить область видимости переменных. Если требуется изменить значение полюбившейся вам глобальной переменной изнутри функции, объявите её там как
global. Если речь идет о вложенных функциях, используйте
nonlocal.
# Решение для глобальной переменной
def func():
global var
var = 1
# Решение для вложенной функции
def outer():
var = 0
def inner():
nonlocal var
var = 1
С помощью такого объявления областей видимости при использовании
global или
nonlocal можно без ошибок работать с переменными.
Путь понимания ошибки UnboundLocalError
UnboundLocalError в Python возникает в момент, когда пытаетесь использовать локальную переменную до того, как она была объявлена или инициализирована. Разберёмся, как справляться с такой ошибкой.
Совет: глобальные переменные — хорошо, но умеренно!
Изменение глобальных переменных непосредственно внутри функций может вызвать трудности при отладке кода. Чтобы не создавать себе проблем, передавайте переменные в функцию в качестве аргументов и используйте возвращаемые значения для их обновления.
Ключ к пониманию глобальных и нелокальных переменных
В сложных ситуациях возникает необходимость управлять доступом к переменным, объявленным в области видимости внешних функций, – вот тут и пригодится ключевое слово
nonlocal. С его помощью вы сможете изменять значения переменных внутри вложенных функций без воздействия на глобальное пространство имен.
Понимаем разницу между global и nonlocal
Все просто:
- Используйте
global, если переменная объявлена на уровне модуля (то есть вне функции).
- Используйте
nonlocal, чтобы получить доступ к переменной из охватывающей внешней функции при работе с вложенными функциями.
Синтаксис и отступы: прекрасен ли порядок?
Правильный синтаксис и четкое соблюдение отступов — крайне важные аспекты написания кода на Python. Их недостаток может спровоцировать ошибку UnboundLocalError.
Когда переменные решают восстать
Знакомы ли вы с "переменной Шрёдингера"? Если переменная может быть не инициализирована, это становится потенциальным источником ошибки UnboundLocalError. Используйте условные операторы и задайте значения переменным по умолчанию, чтобы предотвратить её появление.
Python 2 vs Python 3: спор на главных ролях!
В Python 2 есть свои специфические сложности с использованием global, так что лучше всего перейти на Python 3. В нем ключевое слово
nonlocal делает работу намного проще.
Как обращаться с глобальными и нелокальными переменными?
Локальное — дань моде на глобальное
Придерживайтесь использования локальных копий глобальных переменных внутри функций. Так не придется беспокоиться об непредвиденном влиянии на глобальные переменные.
Нелокальное — глубоко спрятанное оружие
nonlocal делает ваш код компактным и понятным, обеспечивая безопасное взаимодействие с переменными, объявленными внутри охватывающих функций.
На смену глобальным переменным приходят...
С помощью классов или фабричных функций можно изящнее управлять состоянием приложения, отказавшись от
global.
Изменяемые глобальные переменные: tread lightly!
Ступайте аккуратно по пути изменяемых глобальных переменных, таких как списки или словари. Они вполне могут изменить свое состояние даже без участия ключевого слова
global, что может привести к неожиданным результатам.
Визуализация
Представьте себе рюкзак, где каждый предмет ассоциируется с переменной. Перед тем как "использовать" (присвоить значение) что-то, эту вещь следует "упаковать" (объявить):
Содержимое рюкзака:
- 🍪 (Печенье)
- 📥 (Упакуй: 🥤)
- 🎧 (Наушники)
Использование неупакованного предмета приведет к ошибке:
# 🥤 <- UnboundLocalError: локальный утолитель жажды упоминается до упаковки
Для предотвращения ошибки UnboundLocalError предметы следует упаковывать перед их использованием:
Содержимое рюкзака:
- 🍪 (Печенье)
- 📥🔄 (Упаковано и готово: 🥤)
- 🎧 (Наушники)
Теперь все проходит без казусов! ✔💡
Нетривиальные приемы и советы
Области видимости и пространства имен
Запомните порядок поиска имен переменных в Python — LEGB (Local, Enclosing, Global, Built-in).
Видение за пределами основ
Функции могут возвращать другие функции, что особенно актуально при работе с замыканиями. Тут
nonlocal становится незаменимым помощником для сохранения состояния.
Хроники отладки
При возникновении UnboundLocalError, проверьте область видимости переменных, убедитесь, что присваивание произошло до использования переменной, и избегайте конфликтующих имен в разных областях видимости.
Тонкости производительности
Доступ к локальным переменным производится быстрее, чем к глобальным, что дополнительно облегчает чтение и поддержку кода.
Условная мудрость
Подумайте заранее, прежде чем изменять глобальные переменные при выполнении определенных условий. Инициализируйте их значения как
None или укажите значение по умолчанию вне функции.
Антон Крылов
Python-разработчик