Решение ошибки "-mno-fused-madd" при установке psycopg2#Разное
Быстрый ответ
Чтобы устранить ошибку
clang: неизвестный аргумент: '-mno-fused-madd', вы можете предпринять следующие действия:
- Обновите Python и pip до новейших версий, это может помочь справиться с проблемой связанной с флагом.
- Если ошибка осталась, то можно попробовать установить пакет с использованием переменной окружения
ARCHFLAGSдля исключения неподдерживаемого флага:
ARCHFLAGS="-Wno-error" pip install <имя-пакета>
Такой способ позволит игнорировать спорный флаг и успешно скомпилировать пакет. Давайте рассмотрим подробнее другие возможные решения проблемы.
Варианты решения
Использование переменных окружения
Ошибка
clang может быть устранена правильной настройкой переменных окружения перед компиляцией. Установите переменные
CFLAGS и
CPPFLAGS перед установкой пакета:
export CFLAGS=-Qunused-arguments
export CPPFLAGS=-Qunused-arguments
Затем установите пакет, сохраняя переменные окружения с помощью
sudo -E:
sudo -E pip install <имя-пакета>
Внимательное редактирование системных файлов
Возможно, потребуется ручное изменение системных файлов, в частности,
_sysconfigdata.py для пользователей Mac OS X 10.9 и более ранних версий.
- Отредактируйте файл
_sysconfigdata.py, удалив
-mno-fused-maddи другие устаревшие флаги.
- Удалите файлы
_sysconfigdata.pycи
_sysconfigdata.pyo.
- Перекомпилируйте модифицированный файл:
python -m py_compile _sysconfigdata.py
Подходящие версии clang и платформы
Обновление Python через Homebrew может избавить от схожих проблем, предоставляя актуальную и стабильную версию. Не забывайте также обновлять Xcode, если используете Mavericks 10.9.
Визуализация — сборка композиции
Представьте установку пакета Python как путь поезда 🚂:
Почальная станция: 🚂 готов к отправлению.
Ошибка
clang: неизвестный аргумент: '-mno-fused-madd' блокирует маршрут:
Неожиданное отклонение: 🚂💥🚧 (Ошибка Clang изменяет направление)
Вам придется искать обходное решение:
Обходный маршрут: 🚂🔄🛤️ (Маршрут скорректирован)
Следующая остановка:
Исправление: 🛠️ (Устранение ошибки) Конечный результат: 🏁 (Пакет успешно установлен)
Конечная станция: 🚂🏁 (Установка завершена!)
Углубленное изучение — сделайте clang своим союзником
Системные разрешения для безопасной навигации
Для редактирования системных файлов может потребоваться статус суперпользователя. Это поможет отвести возможные проблемы с разрешениями:
sudo your-command # "Скажи 'друг' и входи"
Сила инструментов командной строки
Инструменты командной строки, такие как
sed,
diff,
patch, являются незаменимыми помощниками при редактировании и внесении изменений:
sed 'ваши выражения' # "Пора нарезать, склеить и упорядочить"
Чудачества clang от Apple
С выпуском Apple clang версии 3.4 важно учесть, что обращение с флагами компилятора изменилось из-за новых стандартов, в частности, возникли ошибки на неизвестные флаги.
Особенности в составном сценарии
Особенности, такие как установка
psycopg2 на Mavericks 10.9, могут потребовать специфичных решений и ручных изменений в
setup.cfg или скриптах настройки.
Полезные материалы
- Документация Clang — описание аргументов командной строки Clang.
- Руководство по упаковке Python — справочная информация по устанавливанию пакетов Python через pip и устранению проблем.
- Техническая заметка TN2339 — рекомендации Apple о работе с инструментами командной строки и Xcode.
- Homebrew — менеджер пакетов для macOS и Linux.
- Документация Conda — руководство по системе управления пакетами Conda.
- Создание связок Python-C/C++ — обзор создания связок Python с расширениями на C/C++.
