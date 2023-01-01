Решение ошибки "-mno-fused-madd" при установке psycopg2

Быстрый ответ

Чтобы устранить ошибку clang: неизвестный аргумент: '-mno-fused-madd', вы можете предпринять следующие действия:

  • Обновите Python и pip до новейших версий, это может помочь справиться с проблемой связанной с флагом.
  • Если ошибка осталась, то можно попробовать установить пакет с использованием переменной окружения ARCHFLAGS для исключения неподдерживаемого флага:
ARCHFLAGS="-Wno-error" pip install <имя-пакета>

Такой способ позволит игнорировать спорный флаг и успешно скомпилировать пакет. Давайте рассмотрим подробнее другие возможные решения проблемы.

Варианты решения

Использование переменных окружения

Ошибка clang может быть устранена правильной настройкой переменных окружения перед компиляцией. Установите переменные CFLAGS и CPPFLAGS перед установкой пакета:

export CFLAGS=-Qunused-arguments
export CPPFLAGS=-Qunused-arguments

Затем установите пакет, сохраняя переменные окружения с помощью sudo -E:

sudo -E pip install <имя-пакета>

Внимательное редактирование системных файлов

Возможно, потребуется ручное изменение системных файлов, в частности, _sysconfigdata.py для пользователей Mac OS X 10.9 и более ранних версий.

  1. Отредактируйте файл _sysconfigdata.py, удалив -mno-fused-madd и другие устаревшие флаги.
  2. Удалите файлы _sysconfigdata.pyc и _sysconfigdata.pyo.
  3. Перекомпилируйте модифицированный файл:
python -m py_compile _sysconfigdata.py

Подходящие версии clang и платформы

Обновление Python через Homebrew может избавить от схожих проблем, предоставляя актуальную и стабильную версию. Не забывайте также обновлять Xcode, если используете Mavericks 10.9.

Визуализация — сборка композиции

Представьте установку пакета Python как путь поезда 🚂:

Почальная станция: 🚂 готов к отправлению.

Ошибка clang: неизвестный аргумент: '-mno-fused-madd' блокирует маршрут:

Неожиданное отклонение: 🚂💥🚧 (Ошибка Clang изменяет направление)

Вам придется искать обходное решение:

Обходный маршрут: 🚂🔄🛤️ (Маршрут скорректирован)

Следующая остановка:

Исправление: 🛠️ (Устранение ошибки) Конечный результат: 🏁 (Пакет успешно установлен)

Конечная станция: 🚂🏁 (Установка завершена!)

Углубленное изучение — сделайте clang своим союзником

Системные разрешения для безопасной навигации

Для редактирования системных файлов может потребоваться статус суперпользователя. Это поможет отвести возможные проблемы с разрешениями:

sudo your-command # "Скажи 'друг' и входи"

Сила инструментов командной строки

Инструменты командной строки, такие как sed, diff, patch, являются незаменимыми помощниками при редактировании и внесении изменений:

sed 'ваши выражения' # "Пора нарезать, склеить и упорядочить"

Чудачества clang от Apple

С выпуском Apple clang версии 3.4 важно учесть, что обращение с флагами компилятора изменилось из-за новых стандартов, в частности, возникли ошибки на неизвестные флаги.

Особенности в составном сценарии

Особенности, такие как установка psycopg2 на Mavericks 10.9, могут потребовать специфичных решений и ручных изменений в setup.cfg или скриптах настройки.

Полезные материалы

  1. Документация Clang — описание аргументов командной строки Clang.
  2. Руководство по упаковке Python — справочная информация по устанавливанию пакетов Python через pip и устранению проблем.
  3. Техническая заметка TN2339 — рекомендации Apple о работе с инструментами командной строки и Xcode.
  4. Homebrew — менеджер пакетов для macOS и Linux.
  5. Документация Conda — руководство по системе управления пакетами Conda.
  6. Создание связок Python-C/C++ — обзор создания связок Python с расширениями на C/C++.
Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

Свежие материалы
Видео уроки по анализу данных
6 сентября 2024
Как сделать автоматические субтитры для YouTube
6 сентября 2024
Обзор популярных курсов по программированию: C, Python, Java и другие
6 сентября 2024

Загрузка...