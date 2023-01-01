Решение ошибки "-mno-fused-madd" при установке psycopg2

Быстрый ответ

Чтобы устранить ошибку clang: неизвестный аргумент: '-mno-fused-madd' , вы можете предпринять следующие действия:

Обновите Python и pip до новейших версий, это может помочь справиться с проблемой связанной с флагом.

Если ошибка осталась, то можно попробовать установить пакет с использованием переменной окружения ARCHFLAGS для исключения неподдерживаемого флага:

shell Скопировать код ARCHFLAGS="-Wno-error" pip install <имя-пакета>

Такой способ позволит игнорировать спорный флаг и успешно скомпилировать пакет. Давайте рассмотрим подробнее другие возможные решения проблемы.

Варианты решения

Использование переменных окружения

Ошибка clang может быть устранена правильной настройкой переменных окружения перед компиляцией. Установите переменные CFLAGS и CPPFLAGS перед установкой пакета:

shell Скопировать код export CFLAGS=-Qunused-arguments export CPPFLAGS=-Qunused-arguments

Затем установите пакет, сохраняя переменные окружения с помощью sudo -E :

shell Скопировать код sudo -E pip install <имя-пакета>

Внимательное редактирование системных файлов

Возможно, потребуется ручное изменение системных файлов, в частности, _sysconfigdata.py для пользователей Mac OS X 10.9 и более ранних версий.

Отредактируйте файл _sysconfigdata.py , удалив -mno-fused-madd и другие устаревшие флаги. Удалите файлы _sysconfigdata.pyc и _sysconfigdata.pyo . Перекомпилируйте модифицированный файл:

shell Скопировать код python -m py_compile _sysconfigdata.py

Подходящие версии clang и платформы

Обновление Python через Homebrew может избавить от схожих проблем, предоставляя актуальную и стабильную версию. Не забывайте также обновлять Xcode, если используете Mavericks 10.9.

Углубленное изучение — сделайте clang своим союзником

Системные разрешения для безопасной навигации

Для редактирования системных файлов может потребоваться статус суперпользователя. Это поможет отвести возможные проблемы с разрешениями:

shell Скопировать код sudo your-command # "Скажи 'друг' и входи"

Сила инструментов командной строки

Инструменты командной строки, такие как sed , diff , patch , являются незаменимыми помощниками при редактировании и внесении изменений:

shell Скопировать код sed 'ваши выражения' # "Пора нарезать, склеить и упорядочить"

Чудачества clang от Apple

С выпуском Apple clang версии 3.4 важно учесть, что обращение с флагами компилятора изменилось из-за новых стандартов, в частности, возникли ошибки на неизвестные флаги.

Особенности в составном сценарии

Особенности, такие как установка psycopg2 на Mavericks 10.9, могут потребовать специфичных решений и ручных изменений в setup.cfg или скриптах настройки.

