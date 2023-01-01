Решение ошибки 'Microsoft Visual C++ 14.0' в Python и Pip#Основы Python #pip и зависимости #Установка софта
Быстрый ответ
Если вы столкнулись с сообщением "Требуется Microsoft Visual C++ 14.0", прежде всего установите Visual C++ Build Tools. Для этого скачайте установщик ("Build Tools для Visual Studio") с официального сайта и активируйте компонент "Инструменты сборки C++", чтобы добавить отсутствующий файл
vcvarsall.bat.
Пошаговая инструкция:
- Посетите страницу загрузки Visual Studio.
- Найдите секцию "Build Tools для Visual Studio".
- В процессе установки выберите "Инструменты сборки C++" и требуемые SDK.
Данные действия позволят добавить в вашу систему отсутствующие компоненты Visual C++, необходимые для сборки C-расширений для Python.
Решение оставшихся проблем
Если после установки Visual C++ Build Tools проблемы остались, предпримите следующие шаги по устранению неполадок:
- Обновите setuptools: Использование последних версий является надежным средством обеспечения корректной работы. Для обновления setuptools выполните команду
pip install --upgrade setuptools.
- Переменные среды: Проверьте, чтобы в переменной
PATHбыли указаны пути, где расположены C++ Build Tools. Некорректный путь может привести к тому, что
vcvarsall.batне будет найден.
- Альтернативная установка: В качестве варианта вы можете посетить сайт Неофициальные бинарные сборки пакетов расширений Python. Там вы найдете готовые к использованию бинарные файлы, с помощью которых можно избежать необходимости в Visual C++.
Визуализация
Изобразим решение проблемы "Требуется Microsoft Visual C++ 14.0" на конкретном примере:
Представим, что программа на Python — это строительная площадка 🏗️, а желаемое приложение — это здание, которое вы строите.
[🏗️: Ваше приложение]
В процессе строительства вам потребуются инструменты, и Microsoft Visual C++ 14.0 — один из важных инструментов в этом наборе:
Необходимые инструменты: [🔨⚒️🛠️🔧]
Отсутствующие: [💔🛠️]
Если нужного инструмента (🛠️) нет, работа прекращается:
ОШИБКА: [🏗️🚫💔🛠️]
Чтобы возобновить строительство, нужный инструмент добавляется в набор:
РЕШЕНИЕ: [🛠️ "Установите Visual C++ Build Tools"]
После этого работа возобновляется и продолжается без сбоев:
УСПЕХ: [🏗️✅🔨⚒️🛠️🔧]
Таким образом, программа на Python может продолжать свою работу на хорошо оборудованной стройплощадке без задержек.
Альтернативные варианты и советы
Хотя установка Visual C++ Build Tools часто является оптимальным решением, существуют и другие подходы к решению возникающих проблем.
- Бинарные пакеты облегчают работу: В некоторых случаях можно использовать готовые бинарные пакеты, устанавливая их при помощи команды
pip install --only-binary :all: <имя пакета>. Это позволит вам избежать необходимости компиляции из исходного кода.
- Минимальная установка экономит место: Если хотите сэкономить дисковое пространство, при установке Visual Studio выбирайте только нужные вам компоненты VC++.
- Совместимость версий Python: Проверьте соответствие ваших инструментов выбранной версии Python и архитектуре вашей системы (x86 или x64). Это поможет избежать многих проблем.
Подготовка к большой сборке
Правильная настройка рабочего окружения минимизирует проблемы, связанные с Visual C++ Build Tools.
- Интеграция Python в Visual Studio: При установке Visual Studio/Build Tools обязательно активируйте инструменты разработки для Python.
- Собрано заранее — ваш союзник: Рассмотрите возможность использования Неофициальных Windows бинарных сборок для пакетов вроде
Scrapyили
numpy, которые требуют сложного процесса сборки.
- Обновления — ключ к успешной работе: Убедитесь, что вы используете последние версии таких инструментов, как
pipи
wheel.
Полезные материалы
- Microsoft Corporation — официальная страница загрузки дистрибутива Visual C++.
- WindowsCompilers – Python Wiki — информация о совместимости компиляторов с Python для Windows.
- Скачать инструменты для Visual Studio — прямая ссылка на Microsoft Build Tools для самостоятельной сборки C++ кода.
- PEP 514 – Регистрация Python в реестре Windows — описание процесса регистрации Python в реестре Windows.
- Chocolatey Software | Visual C++ Build Tools 2015 — инструкция по установке Visual C++ Build Tools через менеджер пакетов Chocolatey.
- Программное обеспечение, предустановленное на сборочных виртуальных машинах Windows | AppVeyor — подробности о средах континуальной интеграции, включающих Visual Studio 2015.
Антон Крылов
Python-разработчик