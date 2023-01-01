Решение ошибки 'Microsoft Visual C++ 14.0' в Python и Pip
Решение ошибки 'Microsoft Visual C++ 14.0' в Python и Pip

#Основы Python  #pip и зависимости  #Установка софта  
Быстрый ответ

Если вы столкнулись с сообщением "Требуется Microsoft Visual C++ 14.0", прежде всего установите Visual C++ Build Tools. Для этого скачайте установщик ("Build Tools для Visual Studio") с официального сайта и активируйте компонент "Инструменты сборки C++", чтобы добавить отсутствующий файл vcvarsall.bat.

Пошаговая инструкция:

  1. Посетите страницу загрузки Visual Studio.
  2. Найдите секцию "Build Tools для Visual Studio".
  3. В процессе установки выберите "Инструменты сборки C++" и требуемые SDK.

Данные действия позволят добавить в вашу систему отсутствующие компоненты Visual C++, необходимые для сборки C-расширений для Python.

Решение оставшихся проблем

Если после установки Visual C++ Build Tools проблемы остались, предпримите следующие шаги по устранению неполадок:

  • Обновите setuptools: Использование последних версий является надежным средством обеспечения корректной работы. Для обновления setuptools выполните команду pip install --upgrade setuptools.
  • Переменные среды: Проверьте, чтобы в переменной PATH были указаны пути, где расположены C++ Build Tools. Некорректный путь может привести к тому, что vcvarsall.bat не будет найден.
  • Альтернативная установка: В качестве варианта вы можете посетить сайт Неофициальные бинарные сборки пакетов расширений Python. Там вы найдете готовые к использованию бинарные файлы, с помощью которых можно избежать необходимости в Visual C++.

Визуализация

Изобразим решение проблемы "Требуется Microsoft Visual C++ 14.0" на конкретном примере:

Представим, что программа на Python — это строительная площадка 🏗️, а желаемое приложение — это здание, которое вы строите.

[🏗️: Ваше приложение]

В процессе строительства вам потребуются инструменты, и Microsoft Visual C++ 14.0 — один из важных инструментов в этом наборе:

Необходимые инструменты: [🔨⚒️🛠️🔧]
Отсутствующие:             [💔🛠️]

Если нужного инструмента (🛠️) нет, работа прекращается:

ОШИБКА: [🏗️🚫💔🛠️]

Чтобы возобновить строительство, нужный инструмент добавляется в набор:

РЕШЕНИЕ: [🛠️ "Установите Visual C++ Build Tools"]

После этого работа возобновляется и продолжается без сбоев:

УСПЕХ: [🏗️✅🔨⚒️🛠️🔧]

Таким образом, программа на Python может продолжать свою работу на хорошо оборудованной стройплощадке без задержек.

Альтернативные варианты и советы

Хотя установка Visual C++ Build Tools часто является оптимальным решением, существуют и другие подходы к решению возникающих проблем.

  • Бинарные пакеты облегчают работу: В некоторых случаях можно использовать готовые бинарные пакеты, устанавливая их при помощи команды pip install --only-binary :all: <имя пакета>. Это позволит вам избежать необходимости компиляции из исходного кода.
  • Минимальная установка экономит место: Если хотите сэкономить дисковое пространство, при установке Visual Studio выбирайте только нужные вам компоненты VC++.
  • Совместимость версий Python: Проверьте соответствие ваших инструментов выбранной версии Python и архитектуре вашей системы (x86 или x64). Это поможет избежать многих проблем.

Подготовка к большой сборке

Правильная настройка рабочего окружения минимизирует проблемы, связанные с Visual C++ Build Tools.

  • Интеграция Python в Visual Studio: При установке Visual Studio/Build Tools обязательно активируйте инструменты разработки для Python.
  • Собрано заранее — ваш союзник: Рассмотрите возможность использования Неофициальных Windows бинарных сборок для пакетов вроде Scrapy или numpy, которые требуют сложного процесса сборки.
  • Обновления — ключ к успешной работе: Убедитесь, что вы используете последние версии таких инструментов, как pip и wheel.

Полезные материалы

  1. Microsoft Corporation — официальная страница загрузки дистрибутива Visual C++.
  2. WindowsCompilers – Python Wiki — информация о совместимости компиляторов с Python для Windows.
  3. Скачать инструменты для Visual Studio — прямая ссылка на Microsoft Build Tools для самостоятельной сборки C++ кода.
  4. PEP 514 – Регистрация Python в реестре Windows — описание процесса регистрации Python в реестре Windows.
  5. Chocolatey Software | Visual C++ Build Tools 2015 — инструкция по установке Visual C++ Build Tools через менеджер пакетов Chocolatey.
  6. Программное обеспечение, предустановленное на сборочных виртуальных машинах Windows | AppVeyor — подробности о средах континуальной интеграции, включающих Visual Studio 2015.
Антон Крылов

Python-разработчик

Свежие материалы
Видео уроки по искусственному интеллекту
6 сентября 2024
Лучшие каналы для изучения Python
6 сентября 2024
Анализ данных и генерация текста с помощью ChatGPT API
6 сентября 2024

