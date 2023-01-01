Решение ошибки 'Microsoft Visual C++ 14.0' в Python и Pip

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вы столкнулись с сообщением "Требуется Microsoft Visual C++ 14.0", прежде всего установите Visual C++ Build Tools. Для этого скачайте установщик ("Build Tools для Visual Studio") с официального сайта и активируйте компонент "Инструменты сборки C++", чтобы добавить отсутствующий файл vcvarsall.bat .

Пошаговая инструкция:

Посетите страницу загрузки Visual Studio. Найдите секцию "Build Tools для Visual Studio". В процессе установки выберите "Инструменты сборки C++" и требуемые SDK.

Данные действия позволят добавить в вашу систему отсутствующие компоненты Visual C++, необходимые для сборки C-расширений для Python.

Решение оставшихся проблем

Если после установки Visual C++ Build Tools проблемы остались, предпримите следующие шаги по устранению неполадок:

Обновите setuptools : Использование последних версий является надежным средством обеспечения корректной работы. Для обновления setuptools выполните команду pip install --upgrade setuptools .

: Использование последних версий является надежным средством обеспечения корректной работы. Для обновления setuptools выполните команду . Переменные среды : Проверьте, чтобы в переменной PATH были указаны пути, где расположены C++ Build Tools. Некорректный путь может привести к тому, что vcvarsall.bat не будет найден.

: Проверьте, чтобы в переменной были указаны пути, где расположены C++ Build Tools. Некорректный путь может привести к тому, что не будет найден. Альтернативная установка: В качестве варианта вы можете посетить сайт Неофициальные бинарные сборки пакетов расширений Python. Там вы найдете готовые к использованию бинарные файлы, с помощью которых можно избежать необходимости в Visual C++.

Визуализация

Изобразим решение проблемы "Требуется Microsoft Visual C++ 14.0" на конкретном примере:

Представим, что программа на Python — это строительная площадка 🏗️, а желаемое приложение — это здание, которое вы строите.

[🏗️: Ваше приложение]

В процессе строительства вам потребуются инструменты, и Microsoft Visual C++ 14.0 — один из важных инструментов в этом наборе:

Необходимые инструменты: [🔨⚒️🛠️🔧] Отсутствующие: [💔🛠️]

Если нужного инструмента (🛠️) нет, работа прекращается:

ОШИБКА: [🏗️🚫💔🛠️]

Чтобы возобновить строительство, нужный инструмент добавляется в набор:

РЕШЕНИЕ: [🛠️ "Установите Visual C++ Build Tools"]

После этого работа возобновляется и продолжается без сбоев:

УСПЕХ: [🏗️✅🔨⚒️🛠️🔧]

Таким образом, программа на Python может продолжать свою работу на хорошо оборудованной стройплощадке без задержек.

Альтернативные варианты и советы

Хотя установка Visual C++ Build Tools часто является оптимальным решением, существуют и другие подходы к решению возникающих проблем.

Бинарные пакеты облегчают работу : В некоторых случаях можно использовать готовые бинарные пакеты, устанавливая их при помощи команды pip install --only-binary :all: <имя пакета> . Это позволит вам избежать необходимости компиляции из исходного кода.

: В некоторых случаях можно использовать готовые бинарные пакеты, устанавливая их при помощи команды . Это позволит вам избежать необходимости компиляции из исходного кода. Минимальная установка экономит место : Если хотите сэкономить дисковое пространство, при установке Visual Studio выбирайте только нужные вам компоненты VC++ .

: Если хотите сэкономить дисковое пространство, при установке Visual Studio выбирайте только нужные вам . Совместимость версий Python: Проверьте соответствие ваших инструментов выбранной версии Python и архитектуре вашей системы (x86 или x64). Это поможет избежать многих проблем.

Подготовка к большой сборке

Правильная настройка рабочего окружения минимизирует проблемы, связанные с Visual C++ Build Tools.

Интеграция Python в Visual Studio : При установке Visual Studio/Build Tools обязательно активируйте инструменты разработки для Python .

: При установке Visual Studio/Build Tools обязательно активируйте . Собрано заранее — ваш союзник : Рассмотрите возможность использования Неофициальных Windows бинарных сборок для пакетов вроде Scrapy или numpy , которые требуют сложного процесса сборки.

: Рассмотрите возможность использования для пакетов вроде или , которые требуют сложного процесса сборки. Обновления — ключ к успешной работе: Убедитесь, что вы используете последние версии таких инструментов, как pip и wheel .

