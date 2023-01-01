Разделение списка на два по условию в Python

Быстрый ответ

Чтобы разбить список на два — первый с элементами, удовлетворяющими условию, и второй — с элементами, которые условию не удовлетворяют — можно воспользоваться генераторами списков:

Python Скопировать код my_list = [1, 2, 3, 4] четные, нечетные = [x for x in my_list if x % 2 == 0], [x for x in my_list if x % 2 != 0]

В результате четные содержит все четные числа из списка, а нечетные — все нечетные.

Продвинутые стратегии для разбиения

Цикл с одним проходом

Целесообразно разбить список за один проход с использованием цикла for. Этот подход предусматривает распределение каждого элемента на соответствующие списки:

Python Скопировать код my_list = [1, 2, 3, 4] четные, нечетные = [], [] for x in my_list: (четные if x % 2 == 0 else нечетные).append(x)

Такой метод ускоряет обработку, избегая двойного обхода списка. Это становится особенно актуально при работе с большими объемами данных.

Использование функции filter

Дополнительные критерии разделения списков настройте с помощью функции filter и лямбда-выражений:

Python Скопировать код my_list = range(100) три_ок, не_три = list(filter(lambda x: x % 3 == 0, my_list)), list(filter(lambda x: x % 3 != 0, my_list))

Создание пользовательских функций для разделения

Создайте собственную функцию, чтобы избежать повторного написания кода:

Python Скопировать код def partition(cond, seq): return ([x for x in seq if cond(x)], [x for x in seq if not cond(x)]) my_list = range(100) меньше_пяти, пять_или_больше = partition(lambda x: x < 5, my_list)

Разделение "на лету" с помощью ленивых генераторов

Для работы с очень крупными списками используйте генераторы:

Python Скопировать код def lazy_partition(cond, seq): a = (x for x in seq if cond(x)) b = (x for x in seq if not cond(x)) return a, b my_list = iter(range(100)) меньше_пятидесяти, пятьдесят_или_больше = lazy_partition(lambda x: x < 50, my_list)

Учет порядка и производительности

Разбиение с учетом порядка

Если важен порядок, используйте collections.deque для эффективного добавления элементов в список:

Python Скопировать код from collections import deque my_list = ['apple', 'banana', 'cherry', 'date'] сладкие, другие = deque(), deque() for fruit in my_list: (сладкие if fruit.startswith('a') else другие).append(fruit) сладкие = list(сладкие) другие = list(другие)

Разделение в погоне за производительностью

Для оптимизации производительности можно использовать различные приемы выбора элементов или создавать классы с методом getNext() для более гибкого управления данными.

Создание функции, подобающей Пикассо

Создайте универсальные функции, похожие на "швейцарский нож":

Python Скопировать код def flexible_partition(seq, *conds): results = [[] for _ in conds] for item in seq: for i, cond in enumerate(conds): if cond(item): results[i].append(item) break return results

Используйте эту функцию следующим образом:

Python Скопировать код my_list = range(10) меньше_пяти, кратные_двум, не_совпали = flexible_partition( my_list, lambda x: x < 5, lambda x: x % 2 == 0 )

Визуализация

Для наглядного понимания разделения списков можно привести аналогию с организацией школьной экскурсии, учитывая выбор закусок учениками:

Ученики: [👤🍏, 👤🌭, 👤🍏, 👤🌭]

Условие: у ученика есть яблоко?

Python Скопировать код if student.has_apple(): # Посадка в автобус с яблоками else: # Посадка в автобус с хот-догами

Группы после разделения:

Автобус с яблоками: [🚌👤🍏, 🚌👤🍏] Автобус с хот-догами: [🚌👤🌭, 🚌👤🌭]

Подбор подходящего инструмента для разделения

Метод разбиения списка выбирается в зависимости от задачи: нужно ли учитывать производительность, сохранять порядок или контролировать выделение памяти. В сложных ситуациях полезной может оказаться библиотека python-split .

Изящество в коде не является просто дополнением

Усилия по повышению производительности должны сопровождаться стремлением к читаемости и элегантности кода. Такой код проще понимать, модифицировать и интегрировать в проекты.

