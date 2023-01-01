Разделение списка на два по условию в Python
Быстрый ответ
Чтобы разбить список на два — первый с элементами, удовлетворяющими условию, и второй — с элементами, которые условию не удовлетворяют — можно воспользоваться генераторами списков:
my_list = [1, 2, 3, 4]
четные, нечетные = [x for x in my_list if x % 2 == 0], [x for x in my_list if x % 2 != 0]
В результате
четные содержит все четные числа из списка, а
нечетные — все нечетные.
Продвинутые стратегии для разбиения
Цикл с одним проходом
Целесообразно разбить список за один проход с использованием цикла for. Этот подход предусматривает распределение каждого элемента на соответствующие списки:
my_list = [1, 2, 3, 4]
четные, нечетные = [], []
for x in my_list:
(четные if x % 2 == 0 else нечетные).append(x)
Такой метод ускоряет обработку, избегая двойного обхода списка. Это становится особенно актуально при работе с большими объемами данных.
Использование функции
filter
Дополнительные критерии разделения списков настройте с помощью функции
filter и лямбда-выражений:
my_list = range(100)
три_ок, не_три = list(filter(lambda x: x % 3 == 0, my_list)), list(filter(lambda x: x % 3 != 0, my_list))
Создание пользовательских функций для разделения
Создайте собственную функцию, чтобы избежать повторного написания кода:
def partition(cond, seq):
return ([x for x in seq if cond(x)], [x for x in seq if not cond(x)])
my_list = range(100)
меньше_пяти, пять_или_больше = partition(lambda x: x < 5, my_list)
Разделение "на лету" с помощью ленивых генераторов
Для работы с очень крупными списками используйте генераторы:
def lazy_partition(cond, seq):
a = (x for x in seq if cond(x))
b = (x for x in seq if not cond(x))
return a, b
my_list = iter(range(100))
меньше_пятидесяти, пятьдесят_или_больше = lazy_partition(lambda x: x < 50, my_list)
Учет порядка и производительности
Разбиение с учетом порядка
Если важен порядок, используйте
collections.deque для эффективного добавления элементов в список:
from collections import deque
my_list = ['apple', 'banana', 'cherry', 'date']
сладкие, другие = deque(), deque()
for fruit in my_list:
(сладкие if fruit.startswith('a') else другие).append(fruit)
сладкие = list(сладкие)
другие = list(другие)
Разделение в погоне за производительностью
Для оптимизации производительности можно использовать различные приемы выбора элементов или создавать классы с методом
getNext() для более гибкого управления данными.
Создание функции, подобающей Пикассо
Создайте универсальные функции, похожие на "швейцарский нож":
def flexible_partition(seq, *conds):
results = [[] for _ in conds]
for item in seq:
for i, cond in enumerate(conds):
if cond(item):
results[i].append(item)
break
return results
Используйте эту функцию следующим образом:
my_list = range(10)
меньше_пяти, кратные_двум, не_совпали = flexible_partition(
my_list,
lambda x: x < 5,
lambda x: x % 2 == 0
)
Визуализация
Для наглядного понимания разделения списков можно привести аналогию с организацией школьной экскурсии, учитывая выбор закусок учениками:
Ученики: [👤🍏, 👤🌭, 👤🍏, 👤🌭]
Условие: у ученика есть яблоко?
if student.has_apple():
# Посадка в автобус с яблоками
else:
# Посадка в автобус с хот-догами
Группы после разделения:
Автобус с яблоками: [🚌👤🍏, 🚌👤🍏] Автобус с хот-догами: [🚌👤🌭, 🚌👤🌭]
Подбор подходящего инструмента для разделения
Метод разбиения списка выбирается в зависимости от задачи: нужно ли учитывать производительность, сохранять порядок или контролировать выделение памяти. В сложных ситуациях полезной может оказаться библиотека
python-split.
Изящество в коде не является просто дополнением
Усилия по повышению производительности должны сопровождаться стремлением к читаемости и элегантности кода. Такой код проще понимать, модифицировать и интегрировать в проекты.
Таисия Ермакова
backend-разработчик