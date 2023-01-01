Разбиваем многострочный текст на строки: методы и примеры

#Алгоритмы  #Лингвистика и текст  
Быстрый ответ

Для того чтобы разбить многострочную строку на отдельные строки, применяется метод splitlines():

Python

lines = "Строка 1\nСтрока 2\nСтрока 3".splitlines()

Если строка включает символы переноса строки \n, её можно разбить, используя метод split('\n'):

Python

lines = "Строка 1\nСтрока 2\nСтрока 3".split('\n')

Чтобы в возвращаемом списке сохранить символы перевода строки, воспользуйтесь splitlines(True):

Python

lines = "Строка 1\nСтрока 2\nСтрока 3".splitlines(True)
Практические методы и наилучшие практики

Итерация по строкам

Получив список строк, можно обработать каждую из них поочерёдно:

Python

for line in lines:
    process(line)  # Вместо `process` подставьте соответствующую функцию

Где применимо использование split('\n')

Метод split('\n') идеально подходит, когда нужно задать конкретный разделитель. Такие случаи часто встречаются в случае логов или в специальных текстовых форматах.

Сохранение символов переноса строк

Используйте splitlines(True), когда важно сохранить символы перевода строки в списке. Это особенно полезно, если требуется учесть форматирование текста после его обработки и восстановления.

Отказ от устаревших методов

Избегайте применения методов из устаревшего модуля string. Рекомендуется использовать современные методы класса str, чтобы ваш код оставался актуальным и функциональным.

Визуализация

Разделение многострочной строки можно представить как распаковку стопки книг:

Markdown

Стопка книг (📚): "Строка1\nСтрока2\nСтрока3"

Приходит время для распаковки:

Python

lines = "Строка1\nСтрока2\nСтрока3".split('\n')

И в итоге получается:

Markdown

Полка (🗃️):
- 📖 Строка1
- 📖 Строка2
- 📖 Строка3

Процесс удаления символов '\n' можно сравнить с переносом книг со стопки на полку.

Обработка специфических ситуаций

Сохранение пробелов в конце строк

Метод splitlines() может случайно игнорировать пробелы в конце строк. Вместо него используйте split('\n'), чтобы это учитывать:

Python

line_with_space = "Строка 1 \nСтрока 2\n".split('\n')

Обработка пустых строк

При разбиении строки методы splitlines() и split('\n') воспринимают пустые строки как '':

Python

empty_lines = "Строка 1\n\nСтрока 3".splitlines()

Поддержка различных типов символов перевода строк

Сейчас используются различные типы переносов строк, такие как, \r или \r\n. Метод splitlines() умеет корректно обрабатывать строки с каждым из этих символов.

Продвинутые методы разбиения

Регулярные выражения

Если перед вами стоит сложная задача с несколькими разделителями, к вашим услугам модуль re и его метод re.split():

Python

import re
lines = re.split(r'\n|\r\n|\r', multi_line_string)

Работа с большим объемом данных

При обработке огромной многострочной строки (например, файла) предпочтительнее использовать ленивую итерацию, что позволит сэкономить ресурсы памяти:

Python

for line in iter(multi_line_string.splitlines()):
    process(line)  # Обращайте внимание на процесс, заботьтесь о состоянии сборщика мусора. 😅

Подготовка строки к разделению

Перед разбиением строки её важно тщательно обработать, чтобы не изменить данные, подвергающиеся обработке.

