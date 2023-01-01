Расчёт и форматирование размера директории в Python

#Основы Python  #Файлы и пути  #Автоматизация и скрипты  
Быстрый ответ

Для определения размера директории в Python рекомендуется использовать функции os.walk() и os.path.getsize(). Они позволяют эффективно рассчитать общий размер файлов:

import os

def get_dir_size(path):
    # Проходим по директории и суммируем размеры файлов
    return sum(os.path.getsize(os.path.join(dp, f)) for dp, dn, fn in os.walk(path) for f in fn if os.path.isfile(os.path.join(dp, f)))

# Пример использования
print(f"Размер директории: {get_dir_size('/your/directory')} байт")  # Важно, когда каждый байт имеет значение
Пошаговый план для смены профессии

Использование современных инструментов Python

Для улучшения производительности можно воспользоваться os.scandir() и entry.stat().st_size — отличные инновации Python:

import os

def get_dir_size_fast(path):
    total_size = 0
    with os.scandir(path) as it:
        for entry in it:
            if entry.is_file(follow_symlinks=False):
                # Демонстрируем техническую грамотность
                total_size += entry.stat(follow_symlinks=False).st_size
    return total_size

# Пример использования
print(f"Размер директории: {get_dir_size_fast('/your/directory')} байт")  # Заметно увеличивает скорость выполнения

Внимание, символические ссылки

Будьте осторожны при работе с символическими ссылками — они способны замедлить работу программы, подсчитывая размеры файлов неоднократно или вызывая рекурсию:

def calculate_directory_size_no_links(path):
    total_size = 0
    for dirpath, dirnames, filenames in os.walk(path, followlinks=False):
        for f in filenames:
            fp = os.path.join(dirpath, f)
            if not os.path.islink(fp):  # Пропускаем ссылки
                total_size += os.path.getsize(fp)
    return total_size

Видимый формат размера

Чтобы результат был удобно воспринимаемым, измените представление данных о размере файлов:

def human_readable_size(size):
    # Конвертируем байты в более удобные для восприятия единицы измерения
    for unit in ['байт', 'КБ', 'МБ', 'ГБ', 'ТБ', 'ПБ']:
        if size < 1024:
            return f"{size:.2f} {unit}"
        size /= 1024
    return f"{size:.2f} ПБ"  # Петабайты кажутся невероятными, но возможными!

# Пример использования в читаемом формате
size_in_bytes = get_dir_size('/your/directory')
print(f"Размер директории: {human_readable_size(size_in_bytes)}")  # Эффективно и доступно

Визуализация

Представьте директорию как склад (🏠) со ящиками (📦). Каждый ящик — это файл, а его вес — это его размер:

Этапы расчета размера директории:
1. **Подсчитать ВСЕ ящики** 📦📦📦 на складе (🏠)
2. **Определить ВЕС каждого ящика** ⚖️ (размер файла)
3. **Суммирование ВСЕХ весов** 🧮 (общий размер)
# Здесь мы видим основу работы с файловой системой
import os

def calculate_directory_size(path='.'):
    total_size = 0
    for dirpath, dirnames, filenames in os.walk(path):
        for f in filenames:
            fp = os.path.join(dirpath, f)
            if not os.path.islink(fp):
                total_size += os.path.getsize(fp)
    return total_size

В итоге вы получите общий вес всех ящиков на складе:

🏠📦📦📦 ➡️🧮➡️ **Общий размер директории**

Лучшие секреты Python

Использование модуля 'pathlib'

Модуль pathlib облегчает процесс вычисления размера директории, ведь работа с ним похожа на прогулку по парку:

from pathlib import Path

def get_dir_size_pathlib(path):
    # Благодаря pathlib взаимодействие с файловой системой становится приятней
    return sum(f.stat().st_size for f in Path(path).rglob('*') if f.is_file())

# Пример использования
print(f"Размер директории: {get_dir_size_pathlib('/your/directory')} байт")  # Элегантно и кратко

Вариантность отображения результатов

В зависимости от ваших потребностей вы сможете менять представление результатов. Взгляните на простой способ реализации этого:

class DirectorySizer:
    # Directory Sizer: для ощущения размера
    def __init__(self, path):
        self._bytes = get_dir_size_pathlib(path)
    @property
    def kilobytes(self):
        # Килобайты удобны для восприятия
        return self._bytes / 1024
    @property
    def megabytes(self):
        # Мегабайты для больших масштабов
        return self._bytes / 1024**2
    # ... добавление других единиц измерения при необходимости

# Пример использования
sizer = DirectorySizer('/your/directory')
print(f"Размер директории: {sizer.megabytes} МБ")  # Мегабайты дают представление о полноте данных

Обход ограничений отдельных ОС

Кто-то может посоветовать использовать команду du -sh через модуль subprocess, однако здесь важней универсальность:

import subprocess

def get_size_with_du(path):
    result = subprocess.check_output(['du', '-sh', path]).split()[0].decode('utf-8')
    return result

# Пример использования
print(f"Размер директории: {get_size_with_du('/your/directory')}")  # Это решение эффективно, но зависит от операционной системы

Помните о значении портативности вашего кода. Этот способ зависит от командной строки Unix и может быть непригодным в Windows.

Полезные материалы

  1. os — Вспомогательные интерфейсы операционной системы — Документация Python 3.12.2 — Познакомьтесь с техникой обхода директорий путем os.walk.
  2. os.path — Общие операции с путями файлов — Документация Python 3.12.2 — Узнайте о методе определения размера файлов через os.path.getsize().
  3. pathlib — Объектно-ориентированные пути файловых систем — Документация Python 3.12.2 — Учебный материал о современных методах работы с файлами и директориями с помощью pathlib.
  4. shutil — Высокоуровневые операции с файлами — Документация Python 3.12.2 — Использование высокоуровневых операций с файлами через shutil.
  5. Блог: Измерение размера папок при помощи Python — Аналитический материал об измерении размера директорий на Python.
  6. 3. Модель данных — Документация Python 3.12.2 — Введение в специальные методы Python для работы с пользовательскими классами.
Антон Крылов

Python-разработчик

