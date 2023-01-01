Расчёт и форматирование размера директории в Python

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для определения размера директории в Python рекомендуется использовать функции os.walk() и os.path.getsize() . Они позволяют эффективно рассчитать общий размер файлов:

Python Скопировать код import os def get_dir_size(path): # Проходим по директории и суммируем размеры файлов return sum(os.path.getsize(os.path.join(dp, f)) for dp, dn, fn in os.walk(path) for f in fn if os.path.isfile(os.path.join(dp, f))) # Пример использования print(f"Размер директории: {get_dir_size('/your/directory')} байт") # Важно, когда каждый байт имеет значение

Использование современных инструментов Python

Для улучшения производительности можно воспользоваться os.scandir() и entry.stat().st_size — отличные инновации Python:

Python Скопировать код import os def get_dir_size_fast(path): total_size = 0 with os.scandir(path) as it: for entry in it: if entry.is_file(follow_symlinks=False): # Демонстрируем техническую грамотность total_size += entry.stat(follow_symlinks=False).st_size return total_size # Пример использования print(f"Размер директории: {get_dir_size_fast('/your/directory')} байт") # Заметно увеличивает скорость выполнения

Внимание, символические ссылки

Будьте осторожны при работе с символическими ссылками — они способны замедлить работу программы, подсчитывая размеры файлов неоднократно или вызывая рекурсию:

Python Скопировать код def calculate_directory_size_no_links(path): total_size = 0 for dirpath, dirnames, filenames in os.walk(path, followlinks=False): for f in filenames: fp = os.path.join(dirpath, f) if not os.path.islink(fp): # Пропускаем ссылки total_size += os.path.getsize(fp) return total_size

Видимый формат размера

Чтобы результат был удобно воспринимаемым, измените представление данных о размере файлов:

Python Скопировать код def human_readable_size(size): # Конвертируем байты в более удобные для восприятия единицы измерения for unit in ['байт', 'КБ', 'МБ', 'ГБ', 'ТБ', 'ПБ']: if size < 1024: return f"{size:.2f} {unit}" size /= 1024 return f"{size:.2f} ПБ" # Петабайты кажутся невероятными, но возможными! # Пример использования в читаемом формате size_in_bytes = get_dir_size('/your/directory') print(f"Размер директории: {human_readable_size(size_in_bytes)}") # Эффективно и доступно

Визуализация

Представьте директорию как склад (🏠) со ящиками (📦). Каждый ящик — это файл, а его вес — это его размер:

Markdown Скопировать код Этапы расчета размера директории: 1. **Подсчитать ВСЕ ящики** 📦📦📦 на складе (🏠) 2. **Определить ВЕС каждого ящика** ⚖️ (размер файла) 3. **Суммирование ВСЕХ весов** 🧮 (общий размер)

Python Скопировать код # Здесь мы видим основу работы с файловой системой import os def calculate_directory_size(path='.'): total_size = 0 for dirpath, dirnames, filenames in os.walk(path): for f in filenames: fp = os.path.join(dirpath, f) if not os.path.islink(fp): total_size += os.path.getsize(fp) return total_size

В итоге вы получите общий вес всех ящиков на складе:

Markdown Скопировать код 🏠📦📦📦 ➡️🧮➡️ **Общий размер директории**

Лучшие секреты Python

Использование модуля 'pathlib'

Модуль pathlib облегчает процесс вычисления размера директории, ведь работа с ним похожа на прогулку по парку:

Python Скопировать код from pathlib import Path def get_dir_size_pathlib(path): # Благодаря pathlib взаимодействие с файловой системой становится приятней return sum(f.stat().st_size for f in Path(path).rglob('*') if f.is_file()) # Пример использования print(f"Размер директории: {get_dir_size_pathlib('/your/directory')} байт") # Элегантно и кратко

Вариантность отображения результатов

В зависимости от ваших потребностей вы сможете менять представление результатов. Взгляните на простой способ реализации этого:

Python Скопировать код class DirectorySizer: # Directory Sizer: для ощущения размера def __init__(self, path): self._bytes = get_dir_size_pathlib(path) @property def kilobytes(self): # Килобайты удобны для восприятия return self._bytes / 1024 @property def megabytes(self): # Мегабайты для больших масштабов return self._bytes / 1024**2 # ... добавление других единиц измерения при необходимости # Пример использования sizer = DirectorySizer('/your/directory') print(f"Размер директории: {sizer.megabytes} МБ") # Мегабайты дают представление о полноте данных

Обход ограничений отдельных ОС

Кто-то может посоветовать использовать команду du -sh через модуль subprocess, однако здесь важней универсальность:

Python Скопировать код import subprocess def get_size_with_du(path): result = subprocess.check_output(['du', '-sh', path]).split()[0].decode('utf-8') return result # Пример использования print(f"Размер директории: {get_size_with_du('/your/directory')}") # Это решение эффективно, но зависит от операционной системы

Помните о значении портативности вашего кода. Этот способ зависит от командной строки Unix и может быть непригодным в Windows.

