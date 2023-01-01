Расчёт и форматирование размера директории в Python#Основы Python #Файлы и пути #Автоматизация и скрипты
Быстрый ответ
Для определения размера директории в Python рекомендуется использовать функции
os.walk() и
os.path.getsize(). Они позволяют эффективно рассчитать общий размер файлов:
import os
def get_dir_size(path):
# Проходим по директории и суммируем размеры файлов
return sum(os.path.getsize(os.path.join(dp, f)) for dp, dn, fn in os.walk(path) for f in fn if os.path.isfile(os.path.join(dp, f)))
# Пример использования
print(f"Размер директории: {get_dir_size('/your/directory')} байт") # Важно, когда каждый байт имеет значение
Использование современных инструментов Python
Для улучшения производительности можно воспользоваться
os.scandir() и
entry.stat().st_size — отличные инновации Python:
import os
def get_dir_size_fast(path):
total_size = 0
with os.scandir(path) as it:
for entry in it:
if entry.is_file(follow_symlinks=False):
# Демонстрируем техническую грамотность
total_size += entry.stat(follow_symlinks=False).st_size
return total_size
# Пример использования
print(f"Размер директории: {get_dir_size_fast('/your/directory')} байт") # Заметно увеличивает скорость выполнения
Внимание, символические ссылки
Будьте осторожны при работе с символическими ссылками — они способны замедлить работу программы, подсчитывая размеры файлов неоднократно или вызывая рекурсию:
def calculate_directory_size_no_links(path):
total_size = 0
for dirpath, dirnames, filenames in os.walk(path, followlinks=False):
for f in filenames:
fp = os.path.join(dirpath, f)
if not os.path.islink(fp): # Пропускаем ссылки
total_size += os.path.getsize(fp)
return total_size
Видимый формат размера
Чтобы результат был удобно воспринимаемым, измените представление данных о размере файлов:
def human_readable_size(size):
# Конвертируем байты в более удобные для восприятия единицы измерения
for unit in ['байт', 'КБ', 'МБ', 'ГБ', 'ТБ', 'ПБ']:
if size < 1024:
return f"{size:.2f} {unit}"
size /= 1024
return f"{size:.2f} ПБ" # Петабайты кажутся невероятными, но возможными!
# Пример использования в читаемом формате
size_in_bytes = get_dir_size('/your/directory')
print(f"Размер директории: {human_readable_size(size_in_bytes)}") # Эффективно и доступно
Визуализация
Представьте директорию как склад (🏠) со ящиками (📦). Каждый ящик — это файл, а его вес — это его размер:
Этапы расчета размера директории:
1. **Подсчитать ВСЕ ящики** 📦📦📦 на складе (🏠)
2. **Определить ВЕС каждого ящика** ⚖️ (размер файла)
3. **Суммирование ВСЕХ весов** 🧮 (общий размер)
# Здесь мы видим основу работы с файловой системой
import os
def calculate_directory_size(path='.'):
total_size = 0
for dirpath, dirnames, filenames in os.walk(path):
for f in filenames:
fp = os.path.join(dirpath, f)
if not os.path.islink(fp):
total_size += os.path.getsize(fp)
return total_size
В итоге вы получите общий вес всех ящиков на складе:
🏠📦📦📦 ➡️🧮➡️ **Общий размер директории**
Лучшие секреты Python
Использование модуля 'pathlib'
Модуль
pathlib облегчает процесс вычисления размера директории, ведь работа с ним похожа на прогулку по парку:
from pathlib import Path
def get_dir_size_pathlib(path):
# Благодаря pathlib взаимодействие с файловой системой становится приятней
return sum(f.stat().st_size for f in Path(path).rglob('*') if f.is_file())
# Пример использования
print(f"Размер директории: {get_dir_size_pathlib('/your/directory')} байт") # Элегантно и кратко
Вариантность отображения результатов
В зависимости от ваших потребностей вы сможете менять представление результатов. Взгляните на простой способ реализации этого:
class DirectorySizer:
# Directory Sizer: для ощущения размера
def __init__(self, path):
self._bytes = get_dir_size_pathlib(path)
@property
def kilobytes(self):
# Килобайты удобны для восприятия
return self._bytes / 1024
@property
def megabytes(self):
# Мегабайты для больших масштабов
return self._bytes / 1024**2
# ... добавление других единиц измерения при необходимости
# Пример использования
sizer = DirectorySizer('/your/directory')
print(f"Размер директории: {sizer.megabytes} МБ") # Мегабайты дают представление о полноте данных
Обход ограничений отдельных ОС
Кто-то может посоветовать использовать команду
du -sh через модуль subprocess, однако здесь важней универсальность:
import subprocess
def get_size_with_du(path):
result = subprocess.check_output(['du', '-sh', path]).split()[0].decode('utf-8')
return result
# Пример использования
print(f"Размер директории: {get_size_with_du('/your/directory')}") # Это решение эффективно, но зависит от операционной системы
Помните о значении портативности вашего кода. Этот способ зависит от командной строки Unix и может быть непригодным в Windows.
Антон Крылов
Python-разработчик