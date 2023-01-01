Топ-5 графических библиотек Python: возможности и применение

import pygame import sys import random # Инициализация Pygame pygame.init() # Константы WIDTH, HEIGHT = 800, 600 PLAYER_SIZE = 50 ENEMY_SIZE = 30 PLAYER_SPEED = 5 ENEMY_SPEED = 3 FPS = 60 ENEMY_COUNT = 5 # Цвета WHITE = (255, 255, 255) BLACK = (0, 0, 0) RED = (255, 0, 0) GREEN = (0, 255, 0) BLUE = (0, 0, 255) # Настройка экрана screen = pygame.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT)) pygame.display.set_caption("Простая игра на Pygame") clock = pygame.time.Clock() # Класс игрока class Player: def __init__(self, x, y, size): self.rect = pygame.Rect(x, y, size, size) self.color = GREEN self.speed = PLAYER_SPEED self.score = 0 def move(self, dx, dy): if 0 <= self.rect.x + dx <= WIDTH – self.rect.width: self.rect.x += dx if 0 <= self.rect.y + dy <= HEIGHT – self.rect.height: self.rect.y += dy def draw(self, surface): pygame.draw.rect(surface, self.color, self.rect) # Класс врага class Enemy: def __init__(self, size): self.rect = pygame.Rect( random.randint(0, WIDTH – size), random.randint(0, HEIGHT – size), size, size ) self.color = RED self.speed_x = random.choice([-1, 1]) * ENEMY_SPEED self.speed_y = random.choice([-1, 1]) * ENEMY_SPEED def update(self): self.rect.x += self.speed_x self.rect.y += self.speed_y # Отскок от границ экрана if self.rect.left <= 0 or self.rect.right >= WIDTH: self.speed_x *= -1 if self.rect.top <= 0 or self.rect.bottom >= HEIGHT: self.speed_y *= -1 def draw(self, surface): pygame.draw.rect(surface, self.color, self.rect) # Класс еды class Food: def __init__(self): self.rect = pygame.Rect( random.randint(0, WIDTH – 20), random.randint(0, HEIGHT – 20), 20, 20 ) self.color = BLUE def respawn(self): self.rect.x = random.randint(0, WIDTH – 20) self.rect.y = random.randint(0, HEIGHT – 20) def draw(self, surface): pygame.draw.rect(surface, self.color, self.rect) # Создание объектов игры player = Player(WIDTH // 2, HEIGHT // 2, PLAYER_SIZE) enemies = [Enemy(ENEMY_SIZE) for _ in range(ENEMY_COUNT)] food = Food() # Шрифт для счета font = pygame.font.Font(None, 36) # Главный игровой цикл running = True while running: # Обработка событий for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame.QUIT: running = False # Управление игроком keys = pygame.key.get_pressed() if keys[pygame.K_LEFT]: player.move(-player.speed, 0) if keys[pygame.K_RIGHT]: player.move(player.speed, 0) if keys[pygame.K_UP]: player.move(0, -player.speed) if keys[pygame.K_DOWN]: player.move(0, player.speed) # Обновление врагов for enemy in enemies: enemy.update() # Проверка столкновения с игроком if player.rect.colliderect(enemy.rect): running = False # Игра окончена при столкновении с врагом # Проверка подбора еды if player.rect.colliderect(food.rect): player.score += 10 food.respawn() # Отрисовка screen.fill(BLACK) # Рисуем объекты player.draw(screen) for enemy in enemies: enemy.draw(screen) food.draw(screen) # Отображение счета score_text = font.render(f"Счет: {player.score}", True, WHITE) screen.blit(score_text, (10, 10)) # Обновление экрана pygame.display.flip() clock.tick(FPS) # Завершение Pygame pygame.quit() sys.exit()