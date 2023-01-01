Прыжки по коду в Python: есть ли в нём goto/label?
Быстрый ответ
Прямого аналога команде
goto в Python нет. Но существуют приёмы, эмулирующие её поведение. Вот пример имитации
goto с помощью сторонней библиотеки:
from goto import with_goto
@with_goto
def counter():
label .start
for x in range(1, 10):
if x == 5:
goto .end
print(x)
goto .start
label .end
counter()
Хоть данный код и работает, рекомендуется придерживаться структурированного сценария управления потоком в Python вместо применения
goto. Именно к этому стремится Python 🐍.
Python: нет места для goto
Изучая Python, вы заметите, что здесь нет места для
goto и меток. Python — это язык с чётко выстроенной структурой и высокой читабельностью, где не приемлем хаос. Рассмотрим альтернативы, предоставляемые Python.
Рекурсия для повторяющихся задач
"Питоньи" способ вернуться к нужному месту в коде — это применение рекурсии:
def recursive_printer(n):
if n > 0:
print(n)
recursive_printer(n – 1)
else:
print("Отсчёт окончен. Благодарю за помощь!")
recursive_printer(5)
По сути, это аналог
goto, но вместо него применяется рекурсивный вызов функции и стек вызовов.
Исключения: не только для ошибок
В Python исключения можно применять как метод контроля потока программы, аналогичный функции
goto:
try:
for i in range(10):
if i == 5: raise Exception("Переходим к концу")
print(i)
except Exception as e:
print(e)
Управление циклами через break и continue
break и
continue могут исполнять роль неофициальных заменителей
goto:
for i in range(1, 10):
if i % 2 == 0:
continue
if i == 7:
break
print(i)
Визуализация
Проиллюстрируем различие между GoTo/Label и структурированным подходом Python:
**Традиционная goto/label:**
[🏁 Старт] ➡️ ... ➡️ [🏷 Метка] ➡️ ... ➡️ [↩️ Переход к Метке] ➡️ [🔙 Возврат к Метке]
**Структурированный подход Python:**
[🏁 Старт] ➡️ ... ➡️ 🔄 [Цикл/Функция] ➡️ ... ➡️ [⚡️ Break/Return] ➃ [🔚 Финальная точка]
В Python переходы
goto заменяются циклами и функциями, следуя принципу: "Сделай всё максимально просто".
Отображение функций для управления логикой
В Python словари функций позволяют управлять выполнением задач без применения
goto:
def cook_pasta():
return "Паста приготовлена 🍝"
def bake_pizza():
return "Пицца готова 🍕"
recipe = {
'pasta': cook_pasta,
'pizza': bake_pizza,
}
result = recipe['pizza']()
print(result)
Декораторы для управления потоком выполнения
Python предлагает декораторы, которые дают возможность контролировать поток выполнения, подобно
goto:
def my_decorator(func):
def wrapper(*args, **kwargs):
print("Перед выполнением функции 🔮")
result = func(*args, **kwargs)
print("После выполнения функции 🏁")
return result
return wrapper
@my_decorator
def greet(name):
print(f"Привет, {name}!")
Философия структурированных подходов в Python
В Python отдается предпочтение простоте и читабельности кода вместо сложных конструкций с
goto. Используя функции и циклы, Python предлагает инструменты для создания чистого и читабельного кода. Оставьте
goto для крайних случаев!
Проход по байт-коду
Работа с байт-кодом в Python — это сложный инструмент, которым следует пользоваться осторожно. В таком подходе требуется глубокое разбирательство и опыт работы.
Использование goto: плюсы и минусы
Перед применением
goto следует переосмыслить архитектуру вашего приложения. Возможно, существует более изящный "питонический" способ решить задачу. Часто структурированное управление потоком в Python является лучшим решением.
