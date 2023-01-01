Прыжки по коду в Python: есть ли в нём goto/label?

Быстрый ответ

Прямого аналога команде goto в Python нет. Но существуют приёмы, эмулирующие её поведение. Вот пример имитации goto с помощью сторонней библиотеки:

Python Скопировать код from goto import with_goto @with_goto def counter(): label .start for x in range(1, 10): if x == 5: goto .end print(x) goto .start label .end counter()

Хоть данный код и работает, рекомендуется придерживаться структурированного сценария управления потоком в Python вместо применения goto . Именно к этому стремится Python 🐍.

Python: нет места для goto

Изучая Python, вы заметите, что здесь нет места для goto и меток. Python — это язык с чётко выстроенной структурой и высокой читабельностью, где не приемлем хаос. Рассмотрим альтернативы, предоставляемые Python.

Рекурсия для повторяющихся задач

"Питоньи" способ вернуться к нужному месту в коде — это применение рекурсии:

Python Скопировать код def recursive_printer(n): if n > 0: print(n) recursive_printer(n – 1) else: print("Отсчёт окончен. Благодарю за помощь!") recursive_printer(5)

По сути, это аналог goto , но вместо него применяется рекурсивный вызов функции и стек вызовов.

Исключения: не только для ошибок

В Python исключения можно применять как метод контроля потока программы, аналогичный функции goto :

Python Скопировать код try: for i in range(10): if i == 5: raise Exception("Переходим к концу") print(i) except Exception as e: print(e)

Управление циклами через break и continue

break и continue могут исполнять роль неофициальных заменителей goto :

Python Скопировать код for i in range(1, 10): if i % 2 == 0: continue if i == 7: break print(i)

Визуализация

Проиллюстрируем различие между GoTo/Label и структурированным подходом Python:

Markdown Скопировать код **Традиционная goto/label:** [🏁 Старт] ➡️ ... ➡️ [🏷 Метка] ➡️ ... ➡️ [↩️ Переход к Метке] ➡️ [🔙 Возврат к Метке] **Структурированный подход Python:** [🏁 Старт] ➡️ ... ➡️ 🔄 [Цикл/Функция] ➡️ ... ➡️ [⚡️ Break/Return] ➃ [🔚 Финальная точка]

В Python переходы goto заменяются циклами и функциями, следуя принципу: "Сделай всё максимально просто".

Отображение функций для управления логикой

В Python словари функций позволяют управлять выполнением задач без применения goto :

Python Скопировать код def cook_pasta(): return "Паста приготовлена 🍝" def bake_pizza(): return "Пицца готова 🍕" recipe = { 'pasta': cook_pasta, 'pizza': bake_pizza, } result = recipe['pizza']() print(result)

Декораторы для управления потоком выполнения

Python предлагает декораторы, которые дают возможность контролировать поток выполнения, подобно goto :

Python Скопировать код def my_decorator(func): def wrapper(*args, **kwargs): print("Перед выполнением функции 🔮") result = func(*args, **kwargs) print("После выполнения функции 🏁") return result return wrapper @my_decorator def greet(name): print(f"Привет, {name}!")

Философия структурированных подходов в Python

В Python отдается предпочтение простоте и читабельности кода вместо сложных конструкций с goto . Используя функции и циклы, Python предлагает инструменты для создания чистого и читабельного кода. Оставьте goto для крайних случаев!

Проход по байт-коду

Работа с байт-кодом в Python — это сложный инструмент, которым следует пользоваться осторожно. В таком подходе требуется глубокое разбирательство и опыт работы.

Использование goto: плюсы и минусы

Перед применением goto следует переосмыслить архитектуру вашего приложения. Возможно, существует более изящный "питонический" способ решить задачу. Часто структурированное управление потоком в Python является лучшим решением.

