Проверка вхождения одного списка в другой: оптимизация#Алгоритмы
Быстрый ответ
Чтобы проверить, входят ли все элементы списка
list_a в сферу списка
list_b, используйте метод
set.issubset():
list_a = [1, 2, 3]
list_b = [1, 2, 3, 4, 5]
is_subset = set(list_a).issubset(list_b)
В случае, если результат проверки равен
True, это значит, что
list_a полностью содержится в
list_b.
Также можно воспользоваться оператором
<= для множеств:
is_subset = set(list_a) <= set(list_b)
Python эффективно выполняет эту операцию на уровне машинного кода, поэтому вам не нужно самостоятельно писать циклы.
Когда дубликаты важны!
Если ваши списки содержат дубликаты, вы сможете воспользоваться следующим подходом с применением
collections.Counter:
from collections import Counter
list_a = [1, 2, 2]
list_b = [1, 1, 2, 2, 3]
is_subset = Counter(list_a) & Counter(list_b) == Counter(list_a)
Что делать с объемами данных?
При работе с особенно большими объемами данных списки можно преобразовать в
frozenset для использования их неизменяемости и хешируемости:
list_a = frozenset([1, 2, 3])
list_b = frozenset([1, 2, 3, 4, 5])
is_subset = list_a.issubset(list_b)
Статические таблицы поиска: оптимизируй или проиграешь!
Применительно к статическим таблицам поиска: лучше заранее обработать данные в
set или
frozenset для ускорения поиска:
static_lineup = frozenset(['Rock', 'Pop', 'Jazz', 'Blues'])
subgroup_lineup = frozenset(['Jazz', 'Bebop'])
is_subset = subgroup_lineup.issubset(static_lineup)
Проверка на вхождение против поиска подпоследовательности: Нужно различать!
При проверке на вхождение порядок элементов не имеет значения, они могут быть расположены в любом порядке. Но при поиске подпоследовательности порядок становится crucial.
is_subset = set(list_a) <= set(list_b)
def is_subsequence(list_a, list_b):
it = iter(list_b)
return all(item in it for item in list_a)
На старт, внимание,
В Python выбор правильной структуры данных играет ключевую роль. Если вы работаете с уникальными ключами, то для проверки на вхождение лучше использовать представления ключей словаря:
dict_a = {'one': 1, 'two': 2}
dict_b = {'one': 1, 'two': 2, 'three': 3}
is_subset = dict_a.keys() <= dict_b.keys()
Визуализация
Представьте проведение музыкального фестиваля, где имеются два списка групп:
🎤 Все группы: полный список участников.
🎷 Джазовые группы: коллективы, исполняющие только джаз.
Наша задача — удостовериться, что каждая из джазовых групп имеется в общем списке.
| Все группы (🎤) | Джазовые группы (🎷) | Результат |
| --------------- | -------------------- | ----------- |
| [Rock, Pop, Jazz, Blues] | [Jazz] | ✅ джазовый день! |
| [Rock, Pop, Blues] | [Jazz, Bebop] | ❌ Бебоп, возникли проблемы! |
В большом мире данных
Если вы работаете с большими статическими таблицами поиска, используйте
frozenset для ускорения операций:
admin_actions = frozenset(['edit', 'delete', 'ban'])
user_actions = set(['edit', 'comment'])
is_allowed = user_actions.issubset(admin_actions)
Множественность важна: когда учет важен
В системах учета важно знать количество товарных позиций на складе:
warehouse = Counter(['widget', 'sprocket', 'widget'])
order = Counter(['widget', 'widget'])
can_fulfill = order & warehouse == order
Представления ключей словаря: уникальный подход
При оформлении услуг используйте представления ключей словаря для проверки доступности услуг:
services = {'http': 80, 'https': 443, 'smtp': 25}
required_services = {'http', 'smtp'}
available = required_services <= services.keys()
