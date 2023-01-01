Преобразование символа в ASCII и обратно в Python
Быстрый ответ
Для преобразования символа в его ASCII-код можно использовать функцию
ord(), а для обратного преобразования — функцию
chr():
char_to_int = ord('A') # 65
int_to_char = chr(65) # 'A'
Вызов
ord('A') вернет 65, а
chr(65) — 'A'.
Понимание
Python предлагает встроенные функции для преобразования символов в целые числа и обратно:
ord(): Принимает на вход строку из одного символа и возвращает ее порядковый номер в Unicode. Важно:
ord()выдаст исключение, если строка пуста или содержит больше одного символа.
chr(): Функция, выполняющая обратное действие по отношению к
ord(). Принимает на вход число, которое представляет код символа в Unicode, и возвращает соответствующий символ. При попытке передать отрицательное число или неправильный тип данных будет вызвано исключение.
Работа с несколькими символами
Если вам требуется обработать набор символов, используйте list comprehension и функции
map() или
join() — это добавит эффективности:
# Преобразование строки в список ASCII-кодов
ascii_values = [ord(char) for char in "ICD10"]
# Обратное преобразование из ASCII-кодов в строку
chars = ''.join(chr(num) for num in ascii_values)
Python также позволяет использовать
chr() внутри f-строк:
formatted_string = f"Символ: {chr(65)}" # 'A'
Unicode и его особенности
Python поддерживает Unicode, позволяя работать со многими символами, включая те, которые находятся за пределами ASCII:
unicode_char_to_int = ord('あ') # Возвращает 12354 — поддерживаются даже символы японского алфавита!
int_to_unicode_char = chr(12354) # Возвращает 'あ'
Визуализация
Процесс преобразования символов в числа и обратно можно представить как поездку по железной дороге:
Город Строк 🏙️ <----🛤️---> Город Целых Чисел 🏢
Преобразование символа в число — это поиск его "номера дома" в городе Целых Чисел:
'H' 🏠➡️ 72
Преобразование числа в символ — это отправление "письма" обратно на символьную улицу в Город Строк:
72 ✉️➡️ 'H'
В Python эти действия можно осуществить с помощью
ord() и
chr().
Возможные проблемы и их решения
Неправильные предположения
Суммируя целое число и ASCII-код символа 'a', вы не получите символ, а вычитание кода '0' из результата
ord() не преобразует символ назад в число. При возникновении сомнений основывайтесь на функциях
ord() и
chr().
Использование проверенных ресурсов
Опирайтесь на знания сообщества разработчиков и официальную документацию по
chr() и
ord(), чтобы избегать ошибок.
Сценарии кодирования
В некоторых случаях кодирования вы можете использовать такие методы, как
bytearray(),
decode() и
encode():
byte_array = bytearray('hello', 'utf-8') # Преобразование в байтовый массив
back_to_string = byte_array.decode('utf-8') # А вот и обратное преобразование в строку
Антон Крылов
Python-разработчик