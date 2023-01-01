Преобразование NaN в None для записи в MysqlDB: Pandas, Numpy

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вам требуется быстро преобразовать значения Nan из pandas или Numpy в None для совместимости с MySQLDB, воспользуйтесь этим кодом:

Python Скопировать код df = df.where(pd.notnull(df), None)

Метод where из библиотеки pandas заменит значения Nan на None , обеспечивая тем самым корректную передачу данных в MySQLDB.

Замена NaN на None с использованием pandas.replace

Функция pandas.DataFrame.replace() — универсальное решение. Если у вас уже установлена версия pandas 1.3.0 или ранее, выполните следующую команду для замены NaN на None без изменения типов данных:

Python Скопировать код df.replace({np.nan: None}, inplace=True)

Однако обратите внимание, что в версиях pandas до 1.4.0 такая замена может привести к неожиданной смене типа данных на object и повлиять на существующие значения None . Проверяйте актуальную версию pandas до замены.

Интерпретация NaN и None: теряется ли что-то при переводе?

В библиотеке pandas NaN является дефолтным значением для отсутствующих данных числового типа с плавающей точкой, в то время как None — это специальное значение в Python, указывающее на отсутствие значения. При работе с базами данных MySQL использование None , преобразующегося в NULL, невероятно важно. Поэтому вы должны обращать особое внимание на такие преобразования.

Сохранение типов данных

Для безопасного преобразования NaN в None с сохранением типов данных можно использовать следующий подход:

Python Скопировать код df.astype(object).where(pd.notnull(df), None)

Сначала мы преобразуем DataFrame к типу данных object , а затем метод .where() заменяет NaN на None . Этот метод эффективен, прост в применении и совместим с любой версией pandas.

Замена NaN на None в массивах numpy с помощью numpy.where

Для замены значений nan на None в массивах numpy используйте функцию numpy.where :

Python Скопировать код array[array == np.nan] = None

Такой прием подготовит ваш массив numpy к передаче в базу данных, где значения NULL принимаются без всяких проблем.

Проверьте перед конвертацией – полезный совет

Перед заменой NaN на None рекомендуется проверить, есть ли NaN в вашем DataFrame или массиве:

Python Скопировать код nan_rows = df[pd.isna(df).any(axis=1)] nan_elements = array[np.isnan(array)]

Такая мера позволит оценить необходимость конвертации и избежать лишних операций.

Советы и подводные камни разработки

Следите за типами данных : Старайтесь избегать ненужного приведения к типу object, чтобы не утратить производительность.

: Старайтесь избегать ненужного приведения к типу object, чтобы не утратить производительность. Версия имеет значение : Всегда учитывайте особенности используемой вами версии pandas, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

: Всегда учитывайте особенности используемой вами версии pandas, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Избегайте коллатерального ущерба: Убедитесь, что ваши действия не повлияют на уже имеющиеся значения None .

Визуализация

Можно вообразить процесс замены NaN на None для MySQLDB как отправление грузовика DataFrame, где None — это груз, который принимается без проблем:

Маршрут грузовика DataFrame: [📦📦📧📦] # 📧 обозначает NaN, которые MySQLDB отказывается принимать

С помощью df.where(pd.notnull(df), None) мы перепаковываем значения NaN ( 📧 ) в более приемлемый формат ( 📭 ):

В итоге, наш груз полностью готов к отправке:

Markdown Скопировать код Закончена обработка: [📦📦📭📦] # Все грузы готовы к отправлению в MySQLDB!

