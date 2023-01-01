Преобразование NaN в None для записи в MysqlDB: Pandas, Numpy#Разное
Быстрый ответ
Если вам требуется быстро преобразовать значения Nan из pandas или Numpy в
None для совместимости с MySQLDB, воспользуйтесь этим кодом:
df = df.where(pd.notnull(df), None)
Метод
where из библиотеки pandas заменит значения Nan на
None, обеспечивая тем самым корректную передачу данных в MySQLDB.
Замена NaN на None с использованием pandas.replace
Функция
pandas.DataFrame.replace() — универсальное решение. Если у вас уже установлена версия pandas 1.3.0 или ранее, выполните следующую команду для замены NaN на None без изменения типов данных:
df.replace({np.nan: None}, inplace=True)
Однако обратите внимание, что в версиях pandas до 1.4.0 такая замена может привести к неожиданной смене типа данных на
object и повлиять на существующие значения
None. Проверяйте актуальную версию pandas до замены.
Интерпретация NaN и None: теряется ли что-то при переводе?
В библиотеке pandas
NaN является дефолтным значением для отсутствующих данных числового типа с плавающей точкой, в то время как
None — это специальное значение в Python, указывающее на отсутствие значения. При работе с базами данных MySQL использование
None, преобразующегося в NULL, невероятно важно. Поэтому вы должны обращать особое внимание на такие преобразования.
Сохранение типов данных
Для безопасного преобразования
NaN в
None с сохранением типов данных можно использовать следующий подход:
df.astype(object).where(pd.notnull(df), None)
Сначала мы преобразуем DataFrame к типу данных
object, а затем метод
.where() заменяет NaN на
None. Этот метод эффективен, прост в применении и совместим с любой версией pandas.
Замена NaN на None в массивах numpy с помощью numpy.where
Для замены значений
nan на
None в массивах numpy используйте функцию
numpy.where:
array[array == np.nan] = None
Такой прием подготовит ваш массив numpy к передаче в базу данных, где значения NULL принимаются без всяких проблем.
Проверьте перед конвертацией – полезный совет
Перед заменой
NaN на
None рекомендуется проверить, есть ли NaN в вашем DataFrame или массиве:
nan_rows = df[pd.isna(df).any(axis=1)]
nan_elements = array[np.isnan(array)]
Такая мера позволит оценить необходимость конвертации и избежать лишних операций.
Советы и подводные камни разработки
- Следите за типами данных: Старайтесь избегать ненужного приведения к типу object, чтобы не утратить производительность.
- Версия имеет значение: Всегда учитывайте особенности используемой вами версии pandas, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
- Избегайте коллатерального ущерба: Убедитесь, что ваши действия не повлияют на уже имеющиеся значения
None.
Визуализация
Можно вообразить процесс замены
NaN на
None для MySQLDB как отправление грузовика DataFrame, где
None — это груз, который принимается без проблем:
Маршрут грузовика DataFrame: [📦📦📧📦] # 📧 обозначает NaN, которые MySQLDB отказывается принимать
С помощью
df.where(pd.notnull(df), None) мы перепаковываем значения NaN (
📧) в более приемлемый формат (
📭):
df = df.where(pd.notnull(df), None)
В итоге, наш груз полностью готов к отправке:
Закончена обработка: [📦📦📭📦] # Все грузы готовы к отправлению в MySQLDB!
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы