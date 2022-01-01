Преобразование локального времени в UTC с учетом DST#Даты и время
Быстрый ответ
Чтобы преобразовать локальное время в UTC, вы можете использовать пакет
pytz и модуль
datetime в Python. Сначала преобразуйте указанное локальное время и соответствующий часовой пояс в объект
datetime, а потом переведите его в UTC:
from datetime import datetime
import pytz
local_time = '2022-01-01 12:34:56'
timezone = 'America/New_York'
time_with_zone = datetime.strptime(local_time, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')
local_zone = pytz.timezone(timezone)
time_with_zone = local_zone.localize(time_with_zone, is_dst=None)
utc_time = time_with_zone.astimezone(pytz.utc)
print(utc_time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z%z'))
Замените
local_time и
timezone на свои актуальные данные, чтобы получить соответствующее время в формате UTC с помощью этого кода.
Работа с преобразованием временных зон
Для правильного преобразования разных временных зон необходимо глубоко понимать механизмы работы со временем. Давайте разберёмся.
Понимание часового пояса и летнего времени
Преобразуйте временные строки в объекты
datetime, учитывая часовые пояса, чтобы корректно обрабатывать летнее время (DST). Не забывайте, что если игнорировать DST, это может привести к потере часа в ваших временных расчётах.
Преобразование строк локального времени
Python предоставляет несколько методов для работы со строками времени:
datetime.strptimeсоздаёт объекты
datetimeбез указания часового пояса. Это классический метод, работающий всегда как часы.
dateutil.parser.parseобеспечивает гибкий разбор строки, в том числе форматов ISO 8601. Он полезен, когда требуется универсальность.
datetime.fromisoformatидеально подходит для быстрого преобразования строк формата ISO 8601 (начиная с Python 3.6). Это экономит ваше время на ручную обработку строк.
Порядок действий — залог успеха
Чтобы избежать путаницы, лучше всего хранить отметки времени в UTC. Если сравнить время с рекой, то UTC – это надёжный маяк.
Улучшение работы с часовыми поясами в Python
Новые версии Python содержат улучшенные возможности работы с часовыми поясами. Например, в Python 3.9 был добавлен модуль
zoneinfo, который стал современным инструментом для решения сложных задач, связанных с временными зонами.
Визуализация
Преобразование времени из локальной зоны в UTC можно представить как поезд, отправляющийся от локальной станции к мировому центру UTC:
Локальное Время (🏠🕒): "2023-03-28 14:30:00" (Локальная станция)
Время UTC (🌐⌚): "????-??-?? ??:??:??" (Глобальная станция UTC)
Наш "поезд" отправляется с локальной станции:
local_time_str = "2023-03-28 14:30:00"
timezone = "America/New_York"
и прибывает на глобальную станцию, показывая универсальное время:
from datetime import datetime
from dateutil import tz
local_time = datetime.strptime(local_time_str, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')
local_time = local_time.replace(tzinfo=tz.gettz(timezone))
utc_time = local_time.astimezone(tz.UTC)
print(utc_time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')) # 🌐⌚ 2023-03-28 18:30:00 (UTC)
Этот пример иллюстрирует путь от локальной временной отметки к единому всемирному времени UTC.
Преобразование UTC как у профессионалов
Для успешного и безошибочного преобразования UTC требуются терпение и внимательность.
Ценность точности
Для обеспечения точности используйте метод
astimezone(). Не забудьте о правильной локализации с помощью
pytz или
zoneinfo для избежания проблем с летним временем DST.
Понимание специфики функций преобразования
Функции
.utcnow() и
.utcfromtimestamp() не учитывают летнее время, что может внести некоторую путаницу при переходе на DST.
Особенности работы с временными интервалами
dateutil.relativedelta отлично подходит для управления временными интервалами, особенно с месяцами и годами. В этом он обходит по удобству
timedelta.
Работа с временем в базах данных
Когда вы работаете с базами данных, убедитесь, что все временные метки преобразованы в UTC. Нормализация часовых поясов необходима для поддержания порядка – подобно тому, как гости на семейном ужине соблюдают этикет.
Полезные материалы
- datetime — Основные типы дат и времени — Документация Python — руководство по модулю
datetime.
- pytz · PyPI — определения часовых поясов для Python.
- dateutil – дополнительные возможности datetime — документация dateutil — расширения
datetimeдля Python.
- ISO – ISO 8601 — Формат даты и времени — стандарты форматирования дат и времени.
- UTC: Скоординированное универсальное время — основы преобразования времени в UTC.
- Краткий справочник форматирования времени в Python strftime — быстрый гид по форматам времени в Python.
Марат Горчаков
лайфстайл-редактор