Преобразование CamelCase в snake_case в Python: функция

Быстрый ответ

Для конвертации имён, написанных в формате CamelCase, примените следующий код, действующий на основе регулярных выражений (regex):

Python Скопировать код import re def camel_to_snake(name): return re.sub(r'(?<!^)(?=[A-Z])', '_', name).lower() # Пример применения: print(camel_to_snake('NoMoreCamel')) # no_more_camel

Здесь метод re.sub() используется для вставки подчёркивания перед каждой заглавной буквой, не являющейся первым символом строки, а затем все символы строки переводятся в нижний регистр с помощью .lower() .

Заглянем под капот regex: работа с библиотеками и особые случаи

Преобразование строк с помощью библиотеки inflection

Библиотека inflection прекрасно справляется с преобразованием строк из формата CamelCase в формат snake_case без необходимости вручную писать код:

Python Скопировать код import inflection print(inflection.underscore('CamelCaseAutomagic')) # camel_case_automagic

Иногда лучше использовать готовые решения, чем тратить время на изобретение велосипеда!

Работа со строками, содержащими ЗАГЛАВНЫЕ буквы и цифры

Строки, включающие только заглавные буквы или цифры, могут усложнить процесс. Воспользуемся улучшенным шаблоном для их обработки:

Python Скопировать код def camel_to_snake_advanced(name): name = re.sub('(.)([A-Z][a-z]+)', r'\1_\2', name) return re.sub('([a-z0-9])([A-Z])', r'\1_\2', name).lower() print(camel_to_snake_advanced('OMGThisIs911')) # omg_this_is_911

Будем внимательнее: заглавные буквы на горизонте!

Используем библиотеку stringcase для простых конвертаций

Ещё одна очень удобная библиотека, stringcase , позволяет быстро преобразовывать строки из формата CamelCase в snake_case:

Python Скопировать код import stringcase print(stringcase.snakecase('CamelCaseOnSteroids')) # camel_case_on_steroids

Какой же Python без его понятности и легкости!

Удаление нежелательных подчёркиваний при помощи lstrip

Иногда при преобразовании может появляться лишнее подчёркивание в начале строки. Метод lstrip поможет нам избавиться от него:

Python Скопировать код converted = '_pesky_leading_underscore'.lstrip('_') # 'pesky_leading_underscore'

До свидания, нежелательные подчёркивания!

Python-стиль: соединяем изящную логику и практическую эффективность

Генераторы списков в сочетании с методом join

Посмотрите, как изящно можно использовать генератор списка и метод join для решения нашей задачи:

Python Скопировать код def camel_to_snake_pythonic(name): return ''.join(['_' + i.lower() if i.isupper() else i for i in name]).lstrip('_') print(camel_to_snake_pythonic('ThisOneIsFun')) # this_one_is_fun

Как мудро вина стареют, так со временем улучшаются pythonic-решения! 🍷

Предварительная компиляция regex для увеличения производительности

Когда каждая миллисекунда на счету, предварительно скомпилированные регулярные выражения могут сыграть ключевую роль:

Python Скопировать код pattern = re.compile(r'(?<!^)(?=[A-Z])') def camel_to_snake_precompiled(name, _pattern=pattern): return _pattern.sub('_', name).lower() print(camel_to_snake_precompiled('FastAndFurious')) # fast_and_furious

С помощью прекомпиляции мы ускоряем наш код до скорости света!

Визуализация

Представьте себе строки как поезда, где каждый вагон – это отдельное слово, написанное по правилам CamelCase:

Markdown Скопировать код CamelCaseTrain: SteamEngine🚂WagonFullOfCamels🚃SnakePassenger🚃LastWagon

А при переводе в snake_case эти вагоны упорядочиваются в спокойную последовательность:

Markdown Скопировать код snake_case_train: 🚂steam_engine_wagon_full_of_camels_snake_passenger_last_wagon

Все на борт! Проедемся вместе до остановки snake_case !

Продвинутые техники: акронимы и аббревиатуры

Управление акронимами

Акронимы в строках формата CamelCase могут усложнить процесс преобразования. Возможно, придётся адаптировать существующие методы или использовать специализированные библиотеки:

Python Скопировать код print(camel_to_snake_advanced('NASAExplorer')) # nasa_explorer

Акронимы больше не проблема!

Правильное обращение с аббревиатурами

Аббревиатуры могут создавать особые трудности для процесса конвертации. Чуткость к деталям позволяет изящно обходить эту проблему:

Python Скопировать код print(camel_to_snake_advanced('HTTPRequestAPI')) # http_request_api

Легко, как расшифровка аббревиатуры!

PEP-8: светящийся маяк чистоты и стандартизации Python

Согласно PEP-8, иногда нам требуется вручную проверить код на предмет его читаемости и гармоничности. Автоматизированные методы не всегда идеально следуют стандартам PEP-8.

