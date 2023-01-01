Получение разрешения монитора в Python: простой способ

#Основы Python  #Автоматизация и скрипты  
Быстрый ответ

Для определения разрешения монитора в Python можно использовать библиотеку screeninfo. Вот пример кода:

Python
Скопировать код
from screeninfo import get_monitors
for monitor in get_monitors():
    print(f"{monitor.name} {monitor.width}x{monitor.height}")

Прежде чем запустить пример, установите screeninfo, выполнив команду pip install screeninfo. После запуска скрипта вы получите информацию о разрешении всех подключенных мониторов. Просто и лаконично, не правда ли?

Пошаговый план для смены профессии

Набор инструментов: Альтернативные методы в Python

Хотя screeninfo хорошо подходит для многих задач, полезно рассмотреть другие методы, которые также могут быть приемлемы.

Особенности работы с Windows: ctypes и Windows API

Если ваша работа связана с Windows, то ctypes позволит вам обратиться к Windows API без необходимости использования дополнительных библиотек:

Python
Скопировать код
import ctypes
user32 = ctypes.windll.user32
user32.SetProcessDPIAware()
ширина = user32.GetSystemMetrics(0)
высота = user32.GetSystemMetrics(1)
print(f"Разрешение: {ширина}x{высота}")

Преимущества данного метода:

  • Отсутствие потребности в сторонних библиотеках: Здесь происходит прямое взаимодействие с Windows API.
  • Учет DPI: SetProcessDPIAware корректно отображает размеры на экранах с высоким DPI.

Проверенный временем вариант: tkinter

tkinter – это не только библиотека для создания графического интерфейса, но и инструмент для определения разрешения экрана:

Python
Скопировать код
import tkinter as tk
root = tk.Tk()
ширина = root.winfo_screenwidth()
высота = root.winfo_screenheight()
root.destroy()
print(f"Разрешение: {ширина}x{высота}")

Почему стоит обратить внимание на этот вариант?

  • Нет необходимости в установке дополнительного ПО: Tkinter уже включен в стандартную поставку Python.
  • Мультиплатформенность: Решение подходит для различных операционных систем.

Направленный на работу с GUI: wxPython

Если вы используете wxPython для создания графического интерфейса, то разрешение экрана можно получить одной простой командой:

import wx
Скопировать код
import wx
app = wx.App(False)
ширина, высота = wx.GetDisplaySize()
print(f"Разрешение: {ширина}x{высота}")

Преимущества:

  • Интеграция с wxPython: Идеальное решение для проектов на основе wxPython.
  • Лаконичность: Достаточно всего одного вызова функции.

Построение надежных решений: основные соображения

Следующие аспекты помогут сделать ваш код стабильным и адаптированным под различные условия:

  • Множественность мониторов: Убедитесь, что ваш метод поддерживает работу с несколькими мониторами.
  • Масштабирование DPI: Необходимо учитывать работу с мониторами высокого разрешения.
  • Кроссплатформенность: Проверьте, что ваш метод поддерживает разные операционные системы.
  • Требования конкретной платформы: Если ваша задача тесно связана с определенной платформой, использование API этой платформы может быть наилучшим решением.

Визуализация

Python-скрипт умело раскрывает информацию о разрешении монитора:

Python
Скопировать код
import screeninfo

monitor = screeninfo.get_monitors()[0]

Таким образом, скрипт извлекает данные о разрешении первого подключенного монитора, которые можно осмыслить следующим образом:

Атрибут Значение
Ширина monitor.width
Высота monitor.height

Так и раскрывается тайна разрешения монитора!

Летопись о работе с высоким DPI

Важно учитывать высокое разрешение дисплеев, и вот как можно этим заботиться на Windows с помощью ctypes:

Python
Скопировать код
from ctypes import windll
windll.shcore.SetProcessDpiAwareness(1)

Это поможет избежать проблем, связанных с виртуализацией DPI, и получить истинные размеры экрана.

Открытое ПО

Следите за обновлениями таких библиотек, как screeninfo, чтобы быть в курсе полезных изменений и улучшений, предложенных сообществом разработчиков. Регулярно посещайте GitHub и PyPI.

Полезные материалы

  1. Документация PyGetWindow
  2. Вопрос на Stack Overflow о разрешении монитора в Python
  3. GitHub репозиторий screeninfo
  4. Страница проекта screeninfo на PyPI
  5. Документация по tkinter
  6. Документация по ctypes
  7. Документация по os
Антон Крылов

Python-разработчик

