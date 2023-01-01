Получение разрешения монитора в Python: простой способ

Быстрый ответ

Для определения разрешения монитора в Python можно использовать библиотеку screeninfo . Вот пример кода:

Python Скопировать код from screeninfo import get_monitors for monitor in get_monitors(): print(f"{monitor.name} {monitor.width}x{monitor.height}")

Прежде чем запустить пример, установите screeninfo , выполнив команду pip install screeninfo . После запуска скрипта вы получите информацию о разрешении всех подключенных мониторов. Просто и лаконично, не правда ли?

Набор инструментов: Альтернативные методы в Python

Хотя screeninfo хорошо подходит для многих задач, полезно рассмотреть другие методы, которые также могут быть приемлемы.

Особенности работы с Windows: ctypes и Windows API

Если ваша работа связана с Windows, то ctypes позволит вам обратиться к Windows API без необходимости использования дополнительных библиотек:

Python Скопировать код import ctypes user32 = ctypes.windll.user32 user32.SetProcessDPIAware() ширина = user32.GetSystemMetrics(0) высота = user32.GetSystemMetrics(1) print(f"Разрешение: {ширина}x{высота}")

Преимущества данного метода:

Отсутствие потребности в сторонних библиотеках : Здесь происходит прямое взаимодействие с Windows API.

: Здесь происходит прямое взаимодействие с Windows API. Учет DPI: SetProcessDPIAware корректно отображает размеры на экранах с высоким DPI.

Проверенный временем вариант: tkinter

tkinter – это не только библиотека для создания графического интерфейса, но и инструмент для определения разрешения экрана:

Python Скопировать код import tkinter as tk root = tk.Tk() ширина = root.winfo_screenwidth() высота = root.winfo_screenheight() root.destroy() print(f"Разрешение: {ширина}x{высота}")

Почему стоит обратить внимание на этот вариант?

Нет необходимости в установке дополнительного ПО : Tkinter уже включен в стандартную поставку Python.

: Tkinter уже включен в стандартную поставку Python. Мультиплатформенность: Решение подходит для различных операционных систем.

Направленный на работу с GUI: wxPython

Если вы используете wxPython для создания графического интерфейса, то разрешение экрана можно получить одной простой командой:

Python Скопировать код import wx app = wx.App(False) ширина, высота = wx.GetDisplaySize() print(f"Разрешение: {ширина}x{высота}")

Преимущества:

Интеграция с wxPython : Идеальное решение для проектов на основе wxPython.

: Идеальное решение для проектов на основе wxPython. Лаконичность: Достаточно всего одного вызова функции.

Построение надежных решений: основные соображения

Следующие аспекты помогут сделать ваш код стабильным и адаптированным под различные условия:

Множественность мониторов : Убедитесь, что ваш метод поддерживает работу с несколькими мониторами.

: Убедитесь, что ваш метод поддерживает работу с несколькими мониторами. Масштабирование DPI : Необходимо учитывать работу с мониторами высокого разрешения.

: Необходимо учитывать работу с мониторами высокого разрешения. Кроссплатформенность : Проверьте, что ваш метод поддерживает разные операционные системы.

: Проверьте, что ваш метод поддерживает разные операционные системы. Требования конкретной платформы: Если ваша задача тесно связана с определенной платформой, использование API этой платформы может быть наилучшим решением.

Визуализация

Python-скрипт умело раскрывает информацию о разрешении монитора:

Python Скопировать код import screeninfo monitor = screeninfo.get_monitors()[0]

Таким образом, скрипт извлекает данные о разрешении первого подключенного монитора, которые можно осмыслить следующим образом:

Атрибут Значение Ширина monitor.width Высота monitor.height

Так и раскрывается тайна разрешения монитора!

Летопись о работе с высоким DPI

Важно учитывать высокое разрешение дисплеев, и вот как можно этим заботиться на Windows с помощью ctypes :

Python Скопировать код from ctypes import windll windll.shcore.SetProcessDpiAwareness(1)

Это поможет избежать проблем, связанных с виртуализацией DPI, и получить истинные размеры экрана.

Открытое ПО

Следите за обновлениями таких библиотек, как screeninfo , чтобы быть в курсе полезных изменений и улучшений, предложенных сообществом разработчиков. Регулярно посещайте GitHub и PyPI.

