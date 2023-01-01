Поиск всех подклассов определенного класса в Python

Быстрый ответ

Python Скопировать код Cls = globals()['MyClass'] # Замените 'MyClass' на ту часть, которая соответствует названию вашего класса subclasses = Cls.__subclasses__()

Для поиска подклассов для 'MyClass' , выполните следующие действия:

Получите экземпляр класса с помощью функции globals() : Python Скопировать код Cls = globals()['MyClass']

Определите непосредственных наследников класса с помощью метода __subclasses__() : Python Скопировать код subclasses = Cls.__subclasses__()

Продолжайте исследование с использованием рекурсии

Для изучения всех уровней наследования, включая прямых наследников и более дальних потомков класса, примените следующий процесс:

Python Скопировать код def find_all_kids(cls): """Находим всех потомков на всех уровнях наследования.""" for kiddo in cls.__subclasses__(): yield kiddo yield from find_all_kids(kiddo) # Рекурсия здесь играет важную роль # Пример использования all_kids = list(find_all_kids(Cls)) # Собираем всю многочисленную родню

Импортируйте для нахождения большего количества наследников

Метод __subclasses__() обнаружит лишь те подклассы, которые были импортированы. Чтобы выявить больше "родственников", следуйте двум шагам:

Импортируйте известные модули. Для отыскания неизвестных подклассов воспользуйтесь importlib : Python Скопировать код import importlib module = importlib.import_module('module_name') # Здесь модуль, в котором может "проживать" ваш класс Cls = getattr(module, 'MyClass') # Укажите имя вашего класса

__init_subclass__

Метод __init_subclass__ дает возможность в Python 3.6+ наблюдать за созданием новых подклассов и добавлять их в список:

Python Скопировать код class Base: kids = [] # Здесь будем хранить подклассы def __init_subclass__(cls, **kwargs): super().__init_subclass__(**kwargs) Base.kids.append(cls) # Как только найдено новое ниспоследование, добавляем его в список

Визуализация

Продемонстрируем поиск возможных "родственников" при помощи веселой и условной графической семейной диаграммы:

Семейное Древо (🌳):

[Класс-Прародитель (💼)] / \

Класс-Родитель (📚) Класс-Дядя (🎩)

/ \

Класс-Ребёнок (🎓) Класс-Брат/Сестра (🏅)

Результаты поиска в рамках этой родословной:

Python Скопировать код import inspect descendant_classes = [ cls for name, cls in inspect.getmembers(sys.modules[__name__], inspect.isclass) if issubclass(cls, globals()['Grandparent Class']) # Здесь указатель на прародителя ]

У нас получилось собрать таких участников на семейном собрании: [📚, 🎩, 🎓, 🏅]

Продвинутые методы поиска

Отточите свои навыки до нового уровня с помощью следующих подходов:

Организовывайте "семейные встречи", используя методы класса.

Управляйте наследованием, переопределяя __subclasses__ в __init_subclass__ .

в . Расширяйте количество подклассов, как настоящий проектировщик.

Старайтесь избегать использования eval , это опасно, как приглашать на праздник эксцентричного дядюшку.

Важные нюансы

Не забывайте, что даже в самой привычной обстановке могут возникнуть посторонние эффекты. Вот что стоит держать в уме:

В "семейный круг" включены классы, находящиеся в текущем пространстве имен.

Учитывайте динамические импорты для тех, кто может пропустить мероприятие.

Опираясь на vars() , вы можете собрать под окнами весь квартал.

