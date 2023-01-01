Перевод изображения PIL в NumPy и обратно: быстрый метод

Быстрый ответ

Переход от изображения PIL к массиву NumPy можно выполнить с использованием функции np.array() :

Python Скопировать код import numpy as np from PIL import Image image = Image.open('image.jpg') # Откройте изображение image_array = np.array(image) # Теперь оно преобразовано в массив NumPy

О полученном массиве нужно узнать, что он имеет три измерения — высоту, ширину и количество каналов (три для RGB, четыре для RGBA).

Чтобы преобразовать массив NumPy обратно в изображение PIL, используйте следующий код:

Python Скопировать код modified_image = Image.fromarray(image_array) modified_image.save('modified_image.jpg') # И затем сохраните его

Не забудьте проверить, что массив имеет правильный тип и форму, соответствующую режиму изображения PIL.

Возвращение в мир PIL

Если вы хотите изменить пиксели изображения с помощью данных массива NumPy, используйте следующий код:

Python Скопировать код # Определим 'pix' как изменённый масив NumPy image.paste(Image.fromarray(pix))

Метод image.paste() требует чтобы размеры массива соответствовали размерам изображения, а функция Image.fromarray() требует соответствия формата цвета и типа данных.

Работа с цветовыми режимами

Если вы работаете с различными цветовыми режимами, примените следующий код:

Python Скопировать код # Превращение в оттенки серого grayscale_image = image.convert('L') grayscale_array = np.array(grayscale_image) # Если вы работаете с изображениями RGBA или конвертируете RGB в BGR, используйте: bgr_image_array = image_array[..., ::-1] # Инвертируйте каналы

Если вам необходимо изменить порядок каналов, вы можете использовать np.rollaxis() или np.transpose() .

Создание собственных функций

Для облегчения повторяющихся операций полезно создать свои собственные функции:

Python Скопировать код def pil2array(img): """Преобразует изображение PIL в массив NumPy""" return np.array(img) def array2pil(arr, mode='RGB'): """Преобразует массив NumPy обратно в изображение PIL""" return Image.fromarray(np.uint8(arr), mode)

Практика с новыми инструментами (PIL, NumPy)

Необходимо следить за версиями Python, PIL и NumPy, учитывая, что от них зависит формат представления данных (по столбцам или по строкам):

Python Скопировать код image_array = np.array(image) # Формат по столбцам (по умолчанию) image_array = np.ascontiguousarray(image_array) # Формат по строкам

Визуализация

Сначала мы имеем изображение, представленное в PIL:

Изображение PIL (📷): [Пиксель 1, Пиксель 2, Пиксель 3, ...]

Затем мы его преобразуем:

📷 ➡️🌀➡️ 🥗: np.array(Image)

В итоге получаем массив NumPy, который в цифровом виде представляет изображение:

Массив NumPy (🥗): [[Данные пикселя], ..., [Данные пикселя]]

Углубление в продвинутую обработку изображения

На поле боя продвинутой обработки изображений вас будут ждать:

Срезы NumPy : универсальный способ работы с частями изображения.

: универсальный способ работы с частями изображения. Методы фильтрации и трансформации : с их помощью можно улучшить качество изображения.

: с их помощью можно улучшить качество изображения. Модели машинного обучения: в которых массивы NumPy используются для обучения нейросетей.

Чтобы освоить дополнительные методы, посмотрите соответствующие разделы в документации PIL и NumPy.

Обеспечение корректной работы (потенциальные проблемы)

Следите за:

Памятью : обработка больших массивов занимает большой объем оперативной памяти.

: обработка больших массивов занимает большой объем оперативной памяти. Типами данных : стоит обратить внимание на режимы 'I' и 'F', ведь они создают массивы именно такого типа данных.

: стоит обратить внимание на режимы 'I' и 'F', ведь они создают массивы именно такого типа данных. Системами координат: PIL и NumPy могут использовать разные методы для координат пикселей.

Полезные материалы