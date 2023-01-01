Перевод чисел в шестнадцатеричные строки в Python

Быстрый ответ

Python предоставляет функцию hex() для преобразования целого числа в шестнадцатеричную строку:

Python Скопировать код hex_value = hex(255) print(hex_value) # результат: "0xff"

Если же вам требуется получить чистую шестнадцатеричную строку без префикса '0x':

Python Скопировать код hex_str = format(255, 'x') print(hex_str) # результат: "ff"

Для вывода шестнадцатеричных символов в верхнем регистре используйте:

Python Скопировать код hex_upper = format(255, 'X') print(hex_upper) # результат: "FF"

А для добавления ведущих нулей можно применить спецификаторы формата:

Python Скопировать код hex_padded = format(255, '04x') print(hex_padded) # результат: "00ff"

Преобразование в шестнадцатеричную строку с применением форматирования строк

Python предлагает несколько вариантов форматирования строк. Рассмотрим их подробнее.

Форматирование с использованием % :

Python Скопировать код hex_format = "%0.2X" % 255 print(hex_format) # результат: "FF"

Использование метода .format() и f-строк:

При помощи шестнадцатеричных строк в нижнем регистре:

Python Скопировать код hex_formatted = "{:02x}".format(255) print(hex_formatted) # результат: "ff"

При использовании шестнадцатеричных строк в верхнем регистре с f-строками:

Python Скопировать код hex_fstring = f"{255:02X}" print(hex_fstring) # результат: "FF"

Контроль ширины и заполнения

Заданный размер и заполнение нулями гарантируют корректное и понятное отображение шестнадцатеричных строк.

Заполнение нолями:

Python Скопировать код # С использованием метода format() padded_hex = format(255, '0>4X') print(padded_hex) # результат: "00FF" # Используя f-строку padded_fstring = f"{255:04x}" print(padded_fstring) # результат: "00ff"

Установка минимальной ширины:

Python Скопировать код # Заполнение нулями до заданной ширины без префикса '0x' min_width = "{:0>4x}".format(255) print(min_width) # результат: "00ff" # Теперь с префиксом '0x' min_width_prefix = "0x{:0>4x}".format(255) print(min_width_prefix) # результат: "0x00ff"

Визуализация

Преобразование целого числа в шестнадцатеричное представление в Python можно визуализировать вот так:

Python Скопировать код int_number = 255

Затем применяем функцию hex() :

Python Скопировать код hex_string = hex(int_number)

Этот процесс аналогичен определению кода цвета в цифровом изображении:

Markdown Скопировать код Цвет до преобразования (до-hex): **255** Цвет после преобразования (после-hex): **"0xff"**

Работа с большими числами и значение функции

Функция chr() используется для вывода односимвольной строки на соответствие целому числу, однако она не всегда является подходящим решением для шестнадцатеричных преобразований.

Использование chr() для получения шестнадцатеричного значения:

При работе с символом ASCII, представленным шестнадцатеричным числом в диапазоне до 255:

Python Скопировать код char_repr = chr(65) hex_repr = format(ord(char_repr), 'x') print(char_repr, hex_repr) # результат: "A 41"

Обработка больших чисел:

Для обработки целых чисел больше 255 лучшим решением станет функция hex() :

Python Скопировать код large_hex = format(4096, 'x') print(large_hex) # результат: "1000"

Обращаем внимание на префикс ‘0x’

Префикс "0x" обозначает шестнадцатеричное число. В зависимости от задачи, его можно использовать или нет.

Без префикса ‘0x’:

Python Скопировать код no_prefix_hex = hex(255)[2:] print(no_prefix_hex) # результат: "ff"

С префиксом ‘0x’:

Python Скопировать код with_prefix_hex = "0x" + format(255, 'x') print(with_prefix_hex) # результат: "0xff"

