Переопределение оператора 'in' в Python: функция __contains__

class PortfolioItem: def __init__(self, ticker): self.ticker = ticker class Portfolio: def __init__(self, *args): self._holdings = list(args) def __contains__(self, item): return any(item.ticker == obj.ticker for obj in self._holdings) # Пример использования: portfolio = Portfolio(PortfolioItem('AAPL'), PortfolioItem('GOOG'), PortfolioItem('TSLA')) print(PortfolioItem('AAPL') in portfolio) # True, т.к. AAPL присутствует в портфолио. print(PortfolioItem('MSFT') in portfolio) # False, MSFT отсутствует в портфолио.