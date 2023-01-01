Перемешивание элементов массива в Python: простой способ

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вы хотите перемешать массив в Python, рекомендуется использовать функцию random.shuffle() . Она характеризуется высокой эффективностью и не требует дополнительной памяти, поскольку не создаёт копию массива:

Python Скопировать код import random array = [1, 2, 3, 4, 5] random.shuffle(array) print(array) # Возможный вывод: [3, 5, 1, 4, 2]

Перемешивание неизменяемых данных (сохраняя их неизменность)

Если необходимо сохранить оригинальный массив без изменений, следует использовать random.sample() . Функция возвращает перемешанную копию, оставляя исходный массив без изменений:

Python Скопировать код import random array = [1, 2, 3, 4, 5] shuffled_array = random.sample(array, len(array)) print(shuffled_array) # Возможный вывод: [2, 4, 5, 3, 1]

Sklearn shuffle: Надёжный инструмент

Для перемешивания нескольких связанных массивов, что часто требуется при решении задач машинного обучения, можно использовать sklearn.utils.shuffle :

Python Скопировать код from sklearn.utils import shuffle X = [1, 2, 3, 4, 5] y = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] X, y = shuffle(X, y, random_state=42) print(X, y) # Возможный вывод: [4, 3, 1, 5, 2] ['d', 'c', 'a', 'e', 'b']

Функция random_state обеспечивает возможность повторения результатов.

Условное перемешивание

Если требуется выполнить перемешивание по специальной логике, можно разработать свою функцию:

Python Скопировать код import random def custom_shuffle(array): # Индивидуальная логика перемешивания random.seed(42) return shuffled_array array = [1, 2, 3, 4, 5] print(custom_shuffle(array)) # Теперь вы контролируете процесс!

Визуализация

Чтобы наглядно продемонстрировать работу перемешивания, представим массив в виде колоды карт:

Markdown Скопировать код До перемешивания: [♠️Т, ♦️3, ♥️К, ♣️2, 🃏В]

После применения random.shuffle() :

Markdown Скопировать код После перемешивания: [♣️2, 🃏В, ♠️Т, ♥️К, ♦️3]

Таким образом, random.shuffle() случайным образом перемешивает элементы массива.

Альтернативы и особые случаи

В зависимости от характера данных и поставленной задачи, могут пригодиться другие методы перемешивания:

Перемешивание ND-массивов с использованием NumPy

Для перемешивания многомерных массивов большого размера будет уместно использовать np.random.shuffle :

Python Скопировать код import numpy as np arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5]) np.random.shuffle(arr) print(arr)

Перемешивание внутри DataFrame Pandas

Для перемешивания табличных данных в pandas можно применить метод DataFrame.sample :

Python Скопировать код import pandas as pd df = pd.DataFrame({'col1': [1, 2, 3, 4, 5], 'col2': ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']}) shuffled_df = df.sample(frac=1).reset_index(drop=True) print(shuffled_df)

Безопасное перемешивание с использованием модуля secrets

В случаях, когда немаловажны вопросы безопасности, следует использовать модуль secrets :

Python Скопировать код import secrets def secure_shuffle(array): a = array[:] for i in range(len(a)): swap_idx = secrets.randbelow(i + 1) a[i], a[swap_idx] = a[swap_idx], a[i] return a array = [1, 2, 3, 4, 5] print(secure_shuffle(array))

