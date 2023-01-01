Отображение всех названий столбцов в pandas dataframe без сокращения
Быстрый ответ
Чтобы показать название каждого столбца в большом DataFrame, вам следует настроить параметры отображения pandas:
import pandas as pd
# Для отображения всех столбцов устанавливаем параметр равным None.
pd.set_option('display.max_columns', None)
# Выводим названия столбцов в виде списка.
print(df.columns)
С помощью данного подхода вы сможете увидеть каждый заголовок столбца в
df, минуя автоматические сокращения.
Преобразование названий столбцов в список
Если вам требуется производить манипуляции с названиями столбцов, их можно преобразовать в список:
# Мы помещаем все названия столбцов в список
columns_list = df.columns.tolist()
Таким образом, вам будет легче решать различные задачи по обработке данных, такие как фильтрация или прохождение по элементам (итерация):
# Определяем столбцы, содержащие 'price' – похоже, кто-то собирается на шоппинг?
price_columns = [col for col in df.columns if 'price' in col]
Работа с широкоформатными DataFrame
При работе с большими DataFrame замечавали ли вы неприятные многоточия в консольных выводах или в блокноте? Вот как это можно исправить с помощью pandas:
# Устанавливаем автоматическое расширение ширины отображения в консоли.
pd.set_option('display.width', None)
Теперь ширина вывода автоматически подстроится так, чтобы показать все столбцы, и вы избежите нежелательного усечения информации.
Решение проблемы с длинными строками
Если вам приходится работать с большими массивами данных, вам наверняка приходится сталкиваться с проблемой слишком длинных строк. Вот как решить эту проблему:
# Увеличиваем число отображаемых строк до максимума.
pd.set_option('display.max_rows', None)
Теперь, благодаря данной настройке, вы сможете не пропустить необходимую информацию, находя закономерности и выявляя аномалии с наибольшей точностью.
Визуализация
Представьте, что вам требуется отразить названия всех столбцов в большом DataFrame из библиотеки pandas, словно это панорамная фотография (📸):
# Большой DataFrame, Великолепный Обзор 🏞️
| DataFrame (df) |
| :--------------------------- |
| [🏙️🌳🌾🌿🚜...🏞️🌄] |
Для более детального рассмотрения используем приближение:
print(df.columns.tolist()) // 🌳 для деревьев, 🚜 для тракторов...
Так мы получим список названий столбцов:
| Столбцы |
| :---------- |
| '🏙️', '🌳', '🌾', '🌿', '🚜', ..., '🏞️', '🌄' |
И теперь у вас станет доступной полная картина данных!
Продвинутые советы по настройке отображения
Для тех, кто готов углубиться в изучение pandas, вот несколько советов, которые помогут вам улучшить отображение данных:
Настройка параметров отображения
Вы можете настроить параметры отображения, включая max_columns, max_rows и ширину вывода данных:
# Адаптер настройки под свои нужды
pd.options.display.max_columns = 50 # Например, выберем 50, потому что это просто круглое число
pd.options.display.max_rows = 10 # 10 строк – вполне достаточного для удобного представления данных
pd.options.display.width = 200 # Ширина вывода данных достаточная для удобного чтения
Эти простые корректировки сделают результат работы ваших скриптов более читаемым и понятным.
Обработка названий столбцов как серии данных
Если вы предпочитаете работу с сериями данных (Series) в pandas, вам везет:
# Превратите названия столбцов в серию данных!
columns_series = pd.Series(df.columns.values)
Теперь имея в своем распоряжении
columns_series, вы можете использовать все преимущества работы с методами серии данных при фильтрации, сортировке и пр.
Продвинутые настройки в pandas
Хотите заняться более продвинутой настройкой параметров? Для этого у вас есть pandas:
# Возвышаемся на новый уровень
pd.set_option('display.max_info_columns', 100)
pd.set_option('display.max_seq_items', None)
Подготовьтесь к погружению в мир возможностей продвинутой конфигурации для тонкой настройки отображения данных с помощью pandas.
Екатерина Громова
аналитик данных