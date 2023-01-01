Отображение атрибута ForeignKey в list_display Django#Основы Python #Web-разработка (Django)
Быстрый ответ
Если требуется отобразить атрибут ForeignKey в
list_display административной панели Django, можно определить метод, возвращающий соответствующий атрибут, и добавить его в
list_display. Пусть у нас имеется модель
Book, связанная с моделью
Author через ForeignKey. В таком случае для вывода имени автора можно создать следующую конфигурацию:
class BookAdmin(admin.ModelAdmin):
list_display = ('title', 'author_name')
def author_name(self, obj):
return obj.author.name
author_name.short_description = 'Имя автора'
Метод
author_name, возвращающий имя автора, связанного с книгой, позволит корректно отобразить информацию в интерфейсе администратора.
Возможности увеличения эффективности с помощью метода
Для оптимизации производительности административного интерфейса стоит воспользоваться методом
select_related, который существенно уменьшит число SQL-запросов:
class BookAdmin(admin.ModelAdmin):
list_display = ('title', 'author_name')
def get_queryset(self, request):
qs = super().get_queryset(request)
return qs.select_related('author')
def author_name(self, obj):
return obj.author.name
author_name.short_description = 'Имя автора'
author_name.admin_order_field = 'author__name' # Обеспечим сортировку по колонке
Продвинутая настройка
Глубже в отношениях ForeignKey
Для обращения к свойствам из связей ForeignKey более сложной структуры можно использовать следующий подход:
def publisher(self, obj):
return obj.author.publisher.name
publisher.short_description = 'Издатель'
publisher.admin_order_field = 'author__publisher__name' # Позволяет сортировать по этому полю
Как справиться с ManyToMany через
prefetch_related
В случае отношений ManyToMany или обратных ForeignKey для избежания проблемы N+1 запроса используйте метод
prefetch_related.
Как предотвратить потенциальные проблемы
Это несколько подводных камней на которые следует обратить внимание:
- Большое количество
select_relatedможет привести к созданию тяжёлых SQL-запросов.
- Если цепочка атрибутов сформирована некорректно, можно получить ошибки
AttributeError.
- Старайтесь не перегружать
list_displayбез оптимизации запросов, чтобы ускорить загрузку административного интерфейса.
Визуализация
Вот как выглядит представление
list_display в Django:
🏡 Наш сад моделей
____________________________
| 🌱 id | 🌼 name | 🍀 цена |
|_________|_________|_________|
| 🌿 id_fk | ... | ... |
------------------------------
А так ForeignKey влияют на отображение:
🏡 Расширенный сад моделей
_______________________________________________
| 🌱 id | 🌼 имя | 🌿 fk -> | 🌟 fk_атрибут |
|_______|_________|__________|________________|
Внешние ключи вводят новые измерения в административный интерфейс.
Настройка интерфейса администратора для удобного пользовательского опыта
Настройка заголовков колонок
Чтобы работа в админ-панели была более удобной и понятной, можно настроить
short_description для наглядных заголовков колонок:
author_name.short_description = 'Полное имя автора'
Многофункциональные вызводы методов
Специальные методы позволяют реализовать разнообразные трюки:
def author_and_book(self, obj):
return '{} — {}'.format(obj.author.name, obj.title)
author_and_book.short_description = 'Автор & Книга'
Милана Усова
разработчик бэкенда