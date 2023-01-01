Определение номера недели года по дате в Python
Быстрый ответ
Если вам требуется установить номер текущей недели в соответствии со стандартом ISO 8601, когда неделя начинается с понедельника, стоит использовать модуль
datetime в Python:
from datetime import datetime
print(datetime.now().isocalendar().week)
Указанный код выдаст номер текущей недели. Начиная с версии Python 3.9, номер недели можно извлекать непосредственно через атрибут
.week.
Детальное изучение темы недель
Чтобы определить номер недели года, не требуется излишних усилий – достаточно обратиться к Python.
Правила нумерации недель
Python по умолчанию следует стандарту ISO 8601, которому согласно неделя начинается с понедельника, однако имеются и другие системы:
%U: неделя начинается с воскресенья (диапазон 00-53);
%W: неделя начинается с понедельника (диапазон 00-53);
%V: неделя в соответствии со стандартом ISO 8601 (диапазон 01-53).
Вы можете использовать функцию
strftime для получения номера недели по одной из этих систем:
date_obj = datetime.now()
print("Неделя начинается с воскресенья:", date_obj.strftime("%U"))
print("Неделя начинается с понедельника:", date_obj.strftime("%W"))
print("Номер недели соответствующий ISO 8601:", date_obj.strftime("%V"))
Високосные годы и корректный расчет
Модуль
datetime автоматически корректирует номера недель в високосные годы.
Конкретная дата и соответствующий ей номер недели
Чтобы определить номер недели для указанной даты, можно преобразовать строку с датой в объект
date:
from datetime import datetime
date_string = "2023-04-14" # Предположим, это дата, номер недели которой нас интересует
date_obj = datetime.strptime(date_string, "%Y-%m-%d")
week_number = date_obj.isocalendar().week
print(f'Номер недели для даты {date_string} составляет {week_number}')
Специфические методы нумерации недель
Для особых задач, например, эпидемиологической нумерации, можно использовать такие библиотеки, как
epiweeks.
Визуализация
Сформируем ментальную карту, воспринимая год как улицу с домами-неделями:
import datetime
# Подставим текущий год
current_year = datetime.date.today().year
# Попытаемся определить номер "дома", то есть недели
week_number = datetime.date(current_year, 4, 14).isocalendar().week
Визуализируем это:
Улица Года 📆: [Неделя 1, ..., Неделя 15, ..., Неделя 52]
🏠 🏠🏠
# "14 апреля" соответствует "дому" 15!
Ваш номер недели: 🏠 15
Этот пример наглядно демонстрирует, как определить номер недели для любой даты в году с использованием Python.
Исследование календарей
Учтем разные даты и их номера недель в разные годы:
# Возьмем для примера 14 апреля разных лет
dates = ['2021-04-14', '2022-04-14', '2023-04-14']
for date in dates:
date_obj = datetime.strptime(date, "%Y-%m-%d")
week_number = date_obj.isocalendar().week
print(f'{date} принадлежит неделе {week_number}.')
Важность граничных случаев
Наблюдайте за переходом между годами, когда первая неделя нового года может включать дни предыдущего года.
Решения для работы с большим объемом данных
При обработке большого количества дат, библиотеки
numpy и
pandas могут значительно ускорить расчеты.
Антон Крылов
Python-разработчик