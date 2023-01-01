Определение номера недели года по дате в Python

Быстрый ответ

Если вам требуется установить номер текущей недели в соответствии со стандартом ISO 8601, когда неделя начинается с понедельника, стоит использовать модуль datetime в Python:

Python Скопировать код from datetime import datetime print(datetime.now().isocalendar().week)

Указанный код выдаст номер текущей недели. Начиная с версии Python 3.9, номер недели можно извлекать непосредственно через атрибут .week .

Детальное изучение темы недель

Чтобы определить номер недели года, не требуется излишних усилий – достаточно обратиться к Python.

Правила нумерации недель

Python по умолчанию следует стандарту ISO 8601, которому согласно неделя начинается с понедельника, однако имеются и другие системы:

%U : неделя начинается с воскресенья (диапазон 00-53);

: неделя начинается с воскресенья (диапазон 00-53); %W : неделя начинается с понедельника (диапазон 00-53);

: неделя начинается с понедельника (диапазон 00-53); %V : неделя в соответствии со стандартом ISO 8601 (диапазон 01-53).

Вы можете использовать функцию strftime для получения номера недели по одной из этих систем:

Python Скопировать код date_obj = datetime.now() print("Неделя начинается с воскресенья:", date_obj.strftime("%U")) print("Неделя начинается с понедельника:", date_obj.strftime("%W")) print("Номер недели соответствующий ISO 8601:", date_obj.strftime("%V"))

Високосные годы и корректный расчет

Модуль datetime автоматически корректирует номера недель в високосные годы.

Конкретная дата и соответствующий ей номер недели

Чтобы определить номер недели для указанной даты, можно преобразовать строку с датой в объект date :

Python Скопировать код from datetime import datetime date_string = "2023-04-14" # Предположим, это дата, номер недели которой нас интересует date_obj = datetime.strptime(date_string, "%Y-%m-%d") week_number = date_obj.isocalendar().week print(f'Номер недели для даты {date_string} составляет {week_number}')

Специфические методы нумерации недель

Для особых задач, например, эпидемиологической нумерации, можно использовать такие библиотеки, как epiweeks .

Визуализация

Сформируем ментальную карту, воспринимая год как улицу с домами-неделями:

Python Скопировать код import datetime # Подставим текущий год current_year = datetime.date.today().year # Попытаемся определить номер "дома", то есть недели week_number = datetime.date(current_year, 4, 14).isocalendar().week

Визуализируем это:

Markdown Скопировать код Улица Года 📆: [Неделя 1, ..., Неделя 15, ..., Неделя 52] 🏠 🏠🏠 # "14 апреля" соответствует "дому" 15! Ваш номер недели: 🏠 15

Этот пример наглядно демонстрирует, как определить номер недели для любой даты в году с использованием Python.

Исследование календарей

Учтем разные даты и их номера недель в разные годы:

Python Скопировать код # Возьмем для примера 14 апреля разных лет dates = ['2021-04-14', '2022-04-14', '2023-04-14'] for date in dates: date_obj = datetime.strptime(date, "%Y-%m-%d") week_number = date_obj.isocalendar().week print(f'{date} принадлежит неделе {week_number}.')

Важность граничных случаев

Наблюдайте за переходом между годами, когда первая неделя нового года может включать дни предыдущего года.

Решения для работы с большим объемом данных

При обработке большого количества дат, библиотеки numpy и pandas могут значительно ускорить расчеты.

