Объединение списков в один в Python: без циклов и быстро

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для слияния списка списков пользуйтесь инструментом itertools.chain() :

Python Скопировать код from itertools import chain flattened_list = list(chain.from_iterable(list_of_lists))

Или используйте краткий генератор списков:

Python Скопировать код flattened_list = [item for sublist in list_of_lists for item in sublist]

Результат: [1, 2, 3, 4, 5, 6] .

Выбор метода: Обзор вариантов

itertools.chain.from_iterable создан для таких ситуаций. Он генерирует единый итератор, что экономит память и повышает скорость обработки:

Python Скопировать код from itertools import chain flattened_list = list(chain.from_iterable(list_of_lists))

Метод преимущественен, т.к. не требует лишних итераций и временных списков, что делает его оптимальным в плане производительности.

Sum: Безхитростный прием с оговорками

Функция sum() с пустым списком в роли начального значения также решает эту задачу:

Python Скопировать код flattened_list = sum(list_of_lists, [])

Однако при обработке больших объемов такой подход может замедлиться из-за частого создания временных списков – так называемого эффекта 'алгоритма Шлемиля-художника'.

Собственная функция: Универсальный вариант

Рекурсивная функция flatten эффективна с списками и кортежами и успешно справляется с контейнерами различной глубины и структуры:

Python Скопировать код def flatten(container): for i in container: if isinstance(i, (list, tuple)): yield from flatten(i) else: yield i flattened_list = list(flatten(list_of_lists))

Этот пример демонстрирует силу рекурсии в обработке сложных вложенных структур.

Когда и как выбирать инструмент

Работа с большими данными

itertools.chain() прекрасно подходит для небольших объемов данных, но при масштабировании надо учитывать память. В таких случаях стоит использовать генераторные выражения:

Python Скопировать код flattened_list = (item for sublist in list_of_lists for item in sublist)

Такой подход предоставляет контроль над использованием памяти, не создавая при этом списков.

Сочетание map и extend

Можно соединить extend() с map() , что избавит от необходимости писать циклы вручную:

Python Скопировать код flattened_list = sum(map(lambda lst: lst[:], list_of_lists), [])

Такой метод объединения срезов и функции sum может показаться сложным, но он весьма эффективен.

Гибкость работы с вложенными структурами

Функция flatten умеет работать не только со списками, но и с кортежами и другими итерабельными объектами, гарантируя сохранение типов входных данных.

Визуализация

Визуализируйте уплощение списка списков в Python как колоду карт (🃏):

Исходные подсписки – это 'руки' в игре:

Markdown Скопировать код Рука 1: [🂠, 🂡, 🂢, 🂣] Рука 2: [🃠, 🃡, 🃢, 🃣] Рука 3: [🄠, 🄡, 🄢, 🄣]

Объединение их – это будто собрать эти руки в одну колоду:

Markdown Скопировать код Упорядоченная колода: [🂠, 🂡, 🂢, 🂣, 🃠, 🃡, 🃢, 🃣, 🄠, 🄡, 🄢, 🄣]

Каждый подсписок достает карты, формируя общую колоду для удобства просмотра. 🃏✨

Советы от python-разработчика

Приоритетом является – понятность кода

Даже если кажется, что короткий код лучше, следуйте мандату Python: Читаемость важна. Стремитесь к простоте.

Осмысленное преобразование

Не следует уплощать списки без необходимости. В ряде случаев вложенность носит смысловую нагрузку, как в случае представления матричных данных.

Блоки try-except

Они незаменимы, когда нельзя быть уверенным в однородности данных или когда возникает риск столкнуться с неитерируемыми элементами.

Полезные материалы