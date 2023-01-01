Обработка изображений из URL в Python без временных файлов
Быстрый ответ
Для того чтобы извлечь данные изображения по URL в Python, вам потребуется воспользоваться библиотекой
requests – чтобы получить содержимое изображения и библиотекой
Pillow – для открытия полученного изображения:
from PIL import Image
import requests
from io import BytesIO
response = requests.get('URL_ВАШЕГО_ИЗОБРАЖЕНИЯ')
img_data = response.content
image = Image.open(BytesIO(img_data))
Пожалуйста, замените
URL_ВАШЕГО_ИЗОБРАЖЕНИЯ на реальный адрес вашего изображения. Данный код возвращает изображение в виде объекта
Pillow, основываясь на полученных данных изображения по заданному URL.
Рекомендации по работе с большими файлами: использование потоковой передачи данных
Если вам приходится работать с большими изображениями, рекомендуется использовать потоковую передачу данных, для того чтобы оптимизировать использование памяти:
response = requests.get('URL_ВАШЕГО_ИЗОБРАЖЕНИЯ', stream=True)
response.raw.decode_content = True
image = Image.open(response.raw)
Воспользуйтесь опцией
stream=True, чтобы библиотека
requests загружала данные кусками, а не одним монолитным целым. Не забудьте активировать
response.raw.decode_content = True для корректной обработки и декодирования потоков данных.
Работа с редкими форматами изображений: методы обращения с экзотическими форматами
Если вам встретился редкий формат изображения, не беспокойтесь. Эту проблему можно решить, преобразовав изображение в более распространенный формат:
response = requests.get('URL_ВАШЕГО_ИЗОБРАЖЕНИЯ')
image = Image.open(BytesIO(response.content))
if image.format == 'РЕДКИЙ_ФОРМАТ':
image = image.convert('RGB')
Метод
image.format покажет вам текущий формат изображения. Для преобразования изображения в более стандартный формат используйте
image.convert().
Визуализация
Можно сравнить компьютер с поваром, который хочет приготовить блюдо, а изображение в сети – это ингредиент, который хранится в удаленном складе в Интернете:
response = requests.get('URL_ИЗОБРАЖЕНИЯ')
image = Image.open(BytesIO(response.content))
Подобно талантливому повару, ваша программа умеет отправлять запрос на получение изображения, обрабатывать полученные данные и представлять результат в требуемом виде!
Обработка ошибок: эффективный подход
Обработка ошибок является критически важной частью процесса программирования. Вот как можно управлять возможными исключениями, которые могут возникнуть в вашем коде:
try:
response = requests.get('URL_ВАШЕГО_ИЗОБРАЖЕНИЯ')
response.raise_for_status()
image = Image.open(BytesIO(response.content))
except requests.HTTPError as http_err:
print(f'Произошла HTTP ошибка: {http_err}')
except Exception as err:
print(f'Произошла неожиданная ошибка: {err}')
Метод
response.raise_for_status() позволяет обнаружить HTTP ошибки, давая вам возможность предпринять соответствующие шаги. Обработка класса
Exception поможет справиться с любыми другими ошибками, которые могут возникнуть в процессе.
Оптимизируем процесс: увеличиваем скорость и минимизируем использование памяти
Для более эффективной работы и экономии памяти можно использовать следующие подходы:
- Обработка больших файлов: Воспользуйтесь методом
response.iter_content(chunk_size=1024)для получения данных по частям.
- Кеширование: Сохраняйте уже загруженные изображения для уменьшения нагрузки на сервер и ускорения повторных запросов.
- Параллелизация: Используйте
ThreadPoolExecutorдля одновременной загрузки данных из нескольких источников.
Jupyter/IPython: вывод изображения в ноутбук
Для пользователей Jupyter/IPython вот как можно воспроизвести изображение прямо в вашем ноутбуке:
from IPython.display import Image, display
display(Image(url='URL_ВАШЕГО_ИЗОБРАЖЕНИЯ'))
Функция
display с объектом
Image из модуля
IPython.display позволит вам мгновенно вывести изображение на экран в вашей Jupyter тетрадке.
Антон Крылов
Python-разработчик