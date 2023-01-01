logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Обработка изображений из URL в Python без временных файлов
Перейти

Обработка изображений из URL в Python без временных файлов

#Основы Python  #Работа с сетью (requests)  #Автоматизация и скрипты  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы извлечь данные изображения по URL в Python, вам потребуется воспользоваться библиотекой requests – чтобы получить содержимое изображения и библиотекой Pillow – для открытия полученного изображения:

from PIL import Image
import requests
from io import BytesIO

response = requests.get('URL_ВАШЕГО_ИЗОБРАЖЕНИЯ')
img_data = response.content
image = Image.open(BytesIO(img_data))

Пожалуйста, замените URL_ВАШЕГО_ИЗОБРАЖЕНИЯ на реальный адрес вашего изображения. Данный код возвращает изображение в виде объекта Pillow, основываясь на полученных данных изображения по заданному URL.

Рекомендации по работе с большими файлами: использование потоковой передачи данных

Если вам приходится работать с большими изображениями, рекомендуется использовать потоковую передачу данных, для того чтобы оптимизировать использование памяти:

response = requests.get('URL_ВАШЕГО_ИЗОБРАЖЕНИЯ', stream=True)
response.raw.decode_content = True
image = Image.open(response.raw)

Воспользуйтесь опцией stream=True, чтобы библиотека requests загружала данные кусками, а не одним монолитным целым. Не забудьте активировать response.raw.decode_content = True для корректной обработки и декодирования потоков данных.

Работа с редкими форматами изображений: методы обращения с экзотическими форматами

Если вам встретился редкий формат изображения, не беспокойтесь. Эту проблему можно решить, преобразовав изображение в более распространенный формат:

response = requests.get('URL_ВАШЕГО_ИЗОБРАЖЕНИЯ')
image = Image.open(BytesIO(response.content))

if image.format == 'РЕДКИЙ_ФОРМАТ':
    image = image.convert('RGB')

Метод image.format покажет вам текущий формат изображения. Для преобразования изображения в более стандартный формат используйте image.convert().

Визуализация

Можно сравнить компьютер с поваром, который хочет приготовить блюдо, а изображение в сети – это ингредиент, который хранится в удаленном складе в Интернете:

response = requests.get('URL_ИЗОБРАЖЕНИЯ')    
image = Image.open(BytesIO(response.content))

Подобно талантливому повару, ваша программа умеет отправлять запрос на получение изображения, обрабатывать полученные данные и представлять результат в требуемом виде!

Обработка ошибок: эффективный подход

Обработка ошибок является критически важной частью процесса программирования. Вот как можно управлять возможными исключениями, которые могут возникнуть в вашем коде:

try:
    response = requests.get('URL_ВАШЕГО_ИЗОБРАЖЕНИЯ')
    response.raise_for_status()
    image = Image.open(BytesIO(response.content))
except requests.HTTPError as http_err:
    print(f'Произошла HTTP ошибка: {http_err}')
except Exception as err:
    print(f'Произошла неожиданная ошибка: {err}')

Метод response.raise_for_status() позволяет обнаружить HTTP ошибки, давая вам возможность предпринять соответствующие шаги. Обработка класса Exception поможет справиться с любыми другими ошибками, которые могут возникнуть в процессе.

Оптимизируем процесс: увеличиваем скорость и минимизируем использование памяти

Для более эффективной работы и экономии памяти можно использовать следующие подходы:

  • Обработка больших файлов: Воспользуйтесь методом response.iter_content(chunk_size=1024) для получения данных по частям.
  • Кеширование: Сохраняйте уже загруженные изображения для уменьшения нагрузки на сервер и ускорения повторных запросов.
  • Параллелизация: Используйте ThreadPoolExecutor для одновременной загрузки данных из нескольких источников.

Jupyter/IPython: вывод изображения в ноутбук

Для пользователей Jupyter/IPython вот как можно воспроизвести изображение прямо в вашем ноутбуке:

from IPython.display import Image, display

display(Image(url='URL_ВАШЕГО_ИЗОБРАЖЕНИЯ'))

Функция display с объектом Image из модуля IPython.display позволит вам мгновенно вывести изображение на экран в вашей Jupyter тетрадке.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой библиотекой в Python необходимо воспользоваться для получения содержимого изображения по URL?
1 / 5

Антон Крылов

Python-разработчик

