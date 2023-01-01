Обновление Anaconda: руководство по обновлению пакетов#Основы Python #pip и зависимости #Установка софта
Быстрый ответ
Для обновления Anaconda обычно проводится "тройное обновление conda", которое включает последовательное выполнение следующих команд:
conda update conda
conda update --all
conda update anaconda
Результат удачного выполнения этих шагов – обновленные conda, все установленные пакеты и сам дистрибутив Anaconda. Если вы использовать Mac, директивы даны для вас. Для пользователей Windows необходимо учесть, что запуск Anaconda Prompt должен производиться с правами администратора, чтобы избежать проблем в процессе обновления.
Прямиком к коду: Основные команды
Чтобы поддерживать корректность функционирования и своевременность обновления Anaconda, важно быть в курсе следующих команд:
Обновление conda
conda update -n base conda
Работа с окружениями
conda create --name myenv
Чтобы создать копию уже существующего окружения, следует использовать клонирование:
conda create --clone myenv --name myenv_clone
Обновление определенных пакетов
conda update <package_name>
Если пакет был установлен при помощи pip, следует использовать:
pip install --upgrade <package_name>
Установка конкретной версии Anaconda
conda install anaconda=version_number
Визуализация
Процесс обновления Anaconda имеет аналогию с генеральной уборкой:
Неразбериха (🧹🗄️📂): устаревшие и ненужные файлы.
🔄 Процесс обновления 🔄
1. Избавляемся от беспорядка: `conda update conda`
2. Наводим порядок: `conda update anaconda`
3. Наслаждаемся результатом: 👌 (эффективной и обновлённой системе)
Таким образом, регулярное обновление помогает поддерживать систему чистой и работоспособной.
Погружение: Понимание и решение возникающих проблем
Метка "custom"
Если после обновления Anaconda возникла метка "custom", не стоит паниковать:
conda update anaconda
Частое применение "conda update --all"
Несмотря на то, что данная команда может обновить все элементы, её использование может вызвать нестабильность среды. Следите за изменениями и создавайте резервные копии:
conda list --revisions
conda install --revision X
Экономия дискового пространства с помощью окружений Conda
Окружения – это эффективные инструменты работы с дисковым пространством:
conda create --name mynewenv
Гарантия полного обновления
Для того чтобы быть уверенным в обновлении всех пакетов, рекомендуется повторить:
conda update conda
conda update anaconda
Антон Крылов
Python-разработчик