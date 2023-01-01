Обход списка в Python по два элемента: эффективные способы

Быстрый ответ

Если перед нами стоит задача циклического обхода списка с шагом через два элемента, можно воспользоваться следующим кодом, использующим цикл for, функцию range и с шагом 2:

Python Скопировать код my_list = [1, 2, 3, 4, 5, 6] for i in range(0, len(my_list), 2): pair = my_list[i:i+2] print(tuple(pair))

В результате выполнения данного кода выводом будут кортежи: (1, 2) , (3, 4) , (5, 6) . Данный код работает безошибочно даже в случае списка с нечетной длиной.

Оптимизация производительности в Python 2 благодаря xrange

Если вы продолжаете работать с Python 2, xrange представляет собой отличную альтернативу. Эта функция формирует объект xrange , помогая оптимизировать использование памяти в процессе выполнения цикла:

Python Скопировать код for i in xrange(0, len(my_list), 2): print(my_list[i:i+2])

Рецепт от мастера: Использование срезов списка

Выражения-срезы позволяют изящно "разделить" данные:

Python Скопировать код for pair in my_list[::2]: print(pair)

Такой подход позволяет отбирать каждый второй элемент, однако не группирует их в пары.

Формирование пар с помощью функции Zip

Функция zip умеет попарно соединять элементы, даже если они на первый взгляд несовместимы:

Python Скопировать код for left_sock, right_sock in zip(my_list[::2], my_list[1::2]): print(left_sock, right_sock)

itertools для продвинутого формирования пар

itertools — это эффективный инструмент для работы с парами:

Python Скопировать код from itertools import izip for a, b in izip(*[iter(my_list)]*2): print(a, b)

Благодаря функции izip формирование пар возможно даже в кажущихся на первый взгляд неподходящих случаях.

Удобство использования итерируемых объектов

range и xrange создают итерируемые объекты, которые не формируют списки. Это весьма полезно при работе с большими последовательностями данных, когда важно эффективное использование памяти.

Ручная работа с индексами для тонкого контроля

Вам также доступна возможность взять инициативу в свои руки и непосредственно управлять циклом while:

Python Скопировать код i = 0 while i < len(my_list) – 1: print(my_list[i], my_list[i+1]) i += 2

Рабочий процесс со списками различной длины

Функция zip_longest из модуля itertools отлично поможет вам формировать пары, когда списки имеют разную длину. Это решение идеально подходит для Python 3.

Визуализация: Вращение шестерёнок

Циклическое прохождение по списку можно представить как рабочую конвейерную ленту, на которой перемещаются предметы, подлежащие обработке попарно. Каждая пара представляет собой отдельную шестерёнку в общем механизме.

Список до начала: [🔧, 🔩, 🛠, 🧰, ⚙️, 🗜️] 1-й проход: [👷‍♂️🔧, 👷‍♂️🔩], [🛠, 🧰], [⚙️, 🗜️] 2-й проход: [🔧, 🔩], [👷‍♂️🛠, 👷‍♂️🧰], [⚙️, 🗜️] 3-й проход: [🔧, 🔩], [🛠, 🧰], [👷‍♂️⚙️, 👷‍♂️🗜️] 👷‍♂️ Рабочий движется по ленте, обрабатывает пару предметов за один проход.

Можно представить, что список 'tools' — это ваш список предметов, а каждый проход цикла — это шаг рабочего по конвейеру.

Тонкая настройка производительности и использования памяти

При выборе метода следует учитывать требования к производительности и эффективности использования памяти. Например, функции range() и xrange() прекрасно подойдут для итераций, не требующих создания списков индексов.

Ручное управление циклами для специфических случаев

Цикл while предоставляет широкие возможности для гибкого управления индексами и позволяет учесть особенности обработки списков с нечетным числом элементов или исключительными ситуациями внутри цикла.

Grouper: Универсальное решение

Функция grouper из модуля itertools предназначена для группировки элементов по заданному размеру:

Python Скопировать код from itertools import zip_longest def grouper(iterable, n, fillvalue=None): args = [iter(iterable)] * n return zip_longest(*args, fillvalue=fillvalue)

Это универсальный инструмент, облегчающий чтение кода.

Баланс между простотой и эффективностью

Python отдает предпочтение лаконичности и выразительности. Срезы списков прекрасны для простых случаев, но когда детали усложняются, не стоит бояться рассматривать и другие альтернативы.

