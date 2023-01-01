Модули Python для управления событиями: лучшие пакеты

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Пакет events в Python представляет собой отличный инструмент для создания продуманной системы обработки событий:

Python Скопировать код from events import Events # Создаем экземпляр класса Events events = Events() # Определяем обработчик событий, который будет реагировать на появление новых данных def on_new_data(data): print(f"Получены данные: и это {data}") # Регистрируем обработчик для события 'new_data' events.on('new_data', on_new_data) # Теперь мы можем запускать событие 'new_data' с некоторыми данными events.emit('new_data', data='Ох, это пример данных')

Функция on_new_data выступает в роли фильтра, определяющего, какие обработчики будут реагировать на событие new_data . И все это происходит исключительно через вызов Events.emit() .

Анализ различных пакетов Python для работы с событиями

Рассмотрим несколько пакетов Python, предлагающих различные заранее предустановленные системы управления событиями.

PyDispatcher: исполняет роли связующего звена между сигналами и обработчиками

PyDispatcher обеспечивает надежное связывание между сигналами и обработчиками, ведь они функционируют ещё проще, чем игра "соедини точки".

Python Скопировать код from pydispatch import dispatcher # Подписываемся на событие с помощью PyDispatcher dispatcher.connect(on_new_data, signal='new_data', sender=dispatcher.Any) # Отправляем сигнал в систему dispatcher.send(signal='new_data', sender=dispatcher.Any, data='Привет, Python!')

blinker: позволяет вам контролировать ваши сигналы

blinker позволяет автоматически отключать слушателей, что способствует более эффективному управлению памятью, и предлагает фильтрацию событий по отправителю.

pymitter: ощущение будто node.js перекочевал в Python

pymitter предлагает функционал, который создает ощущение, что node.js перекочевал в Рython. Пакет позволяет использовать пространства имен и шаблоны для событий.

python-dispatch: предоставляет большую гибкость и контроль

python-dispatch , созданный на основе PyDispatcher, предоставляет пользователям возможность создавать собственные источники событий и контролировать их.

Также заслуживают внимания:

pluggy : позволяет создавать системы плагинов, аналогичные тем, что используются в pytest.

: позволяет создавать системы плагинов, аналогичные тем, что используются в pytest. RxPy3 : использует шаблон Observable для решения сложных задач.

: использует шаблон Observable для решения сложных задач. PyQt/PySide2 : содержит мощный механизм Signals and Slots для обеспечения координированной работы потоков.

: содержит мощный механизм Signals and Slots для обеспечения координированной работы потоков. zope.event : это простая и эффективная реализация паттерна Observer.

: это простая и эффективная реализация паттерна Observer. PyPubSub : представляет собой систему публикации и подписки на события для организации кода.

Как минимизировать ошибки при обработке событий

У вашей системы событий не должно быть уязвимостей, связанных с утечками памяти. Воспользуйтесь следующими методами для улучшения ее надежности:

Учтите возможности сборщика мусора

Использование слабых ссылок позволяет сборщику мусора автоматически удалять ненужные слушатели, предотвращая тем самым утечку памяти.

Управляйте наследованием

Для управления подписчиками событий в вашем коде используйте классы событий, наследуемые от списка.

Визуализация

Можно представить системы управления событиями в Python как телефонную станцию, где каждому событию соответствует свой разъем, а каждый обработчик – это телефонный аппарат.

Markdown Скопировать код - Телефонная станция (🎛️) - Каждый разъем (🔌) – это событие - Каждый телефонный аппарат (📞) – это обработчик

Python Скопировать код pyDispatcher = 🔌🎛️📞 PyPubSub = 🔌🎛️📞 zope.event = 🔌🎛️📞

Визуализация помогает лучше понять взаимосвязи между обработчиками и событиями.

Эффективные примеры кода

Паттерн EventHook: уловите и управляйте событиями на лету!

Python Скопировать код class EventHook: def __init__(self): # Подготовка списка подписчиков self.__handlers = [] def __iadd__(self, handler): # Добавляем подписчика self.__handlers.append(handler) return self def __isub__(self, handler): # Удаляем подписчика self.__handlers.remove(handler) return self def fire(self, *args, **kwargs): # Оповещаем подписчиков for handler in self.__handlers: handler(*args, **kwargs)

Пример использования паттерна событий, предложенного Майклом Фоордом

Майкл Фоорд предлагает использовать следующий вариант паттерна событий:

Python Скопировать код class Event: def __init__(self): self.__handlers = [] def subscribe(self, handler): # Подписка на событие self.__handlers.append(handler) def unsubscribe(self, handler): # Отписка от события self.__handlers.remove(handler) def notify(self, *args, **kwargs): # Уведомление подписчиков for handler in self.__handlers: handler(*args, **kwargs)

Этот подход к обработке событий обеспечивает возможность добавлять и удалять обработчики, делая систему гибкой.

Очистка списка слушателей: необходима всегда!

Не забывайте очищать список слушателей перед обновлением источника событий:

Python Скопировать код event_source.clear_handlers()

