Модули Python для управления событиями: лучшие пакеты#Основы Python #Модули и пакеты
Пакет
events в Python представляет собой отличный инструмент для создания продуманной системы обработки событий:
from events import Events
# Создаем экземпляр класса Events
events = Events()
# Определяем обработчик событий, который будет реагировать на появление новых данных
def on_new_data(data):
print(f"Получены данные: и это {data}")
# Регистрируем обработчик для события 'new_data'
events.on('new_data', on_new_data)
# Теперь мы можем запускать событие 'new_data' с некоторыми данными
events.emit('new_data', data='Ох, это пример данных')
Функция
on_new_data выступает в роли фильтра, определяющего, какие обработчики будут реагировать на событие
new_data. И все это происходит исключительно через вызов
Events.emit().
Анализ различных пакетов Python для работы с событиями
Рассмотрим несколько пакетов Python, предлагающих различные заранее предустановленные системы управления событиями.
PyDispatcher: исполняет роли связующего звена между сигналами и обработчиками
PyDispatcher обеспечивает надежное связывание между сигналами и обработчиками, ведь они функционируют ещё проще, чем игра "соедини точки".
from pydispatch import dispatcher
# Подписываемся на событие с помощью PyDispatcher
dispatcher.connect(on_new_data, signal='new_data', sender=dispatcher.Any)
# Отправляем сигнал в систему
dispatcher.send(signal='new_data', sender=dispatcher.Any, data='Привет, Python!')
blinker: позволяет вам контролировать ваши сигналы
blinker позволяет автоматически отключать слушателей, что способствует более эффективному управлению памятью, и предлагает фильтрацию событий по отправителю.
pymitter: ощущение будто node.js перекочевал в Python
pymitter предлагает функционал, который создает ощущение, что node.js перекочевал в Рython. Пакет позволяет использовать пространства имен и шаблоны для событий.
python-dispatch: предоставляет большую гибкость и контроль
python-dispatch, созданный на основе PyDispatcher, предоставляет пользователям возможность создавать собственные источники событий и контролировать их.
Также заслуживают внимания:
pluggy: позволяет создавать системы плагинов, аналогичные тем, что используются в pytest.
RxPy3: использует шаблон Observable для решения сложных задач.
PyQt/PySide2: содержит мощный механизм Signals and Slots для обеспечения координированной работы потоков.
zope.event: это простая и эффективная реализация паттерна Observer.
PyPubSub: представляет собой систему публикации и подписки на события для организации кода.
Как минимизировать ошибки при обработке событий
У вашей системы событий не должно быть уязвимостей, связанных с утечками памяти. Воспользуйтесь следующими методами для улучшения ее надежности:
Учтите возможности сборщика мусора
Использование слабых ссылок позволяет сборщику мусора автоматически удалять ненужные слушатели, предотвращая тем самым утечку памяти.
Управляйте наследованием
Для управления подписчиками событий в вашем коде используйте классы событий, наследуемые от списка.
Визуализация
Можно представить системы управления событиями в Python как телефонную станцию, где каждому событию соответствует свой разъем, а каждый обработчик – это телефонный аппарат.
- Телефонная станция (🎛️)
- Каждый разъем (🔌) – это событие
- Каждый телефонный аппарат (📞) – это обработчик
pyDispatcher = 🔌🎛️📞
PyPubSub = 🔌🎛️📞
zope.event = 🔌🎛️📞
Визуализация помогает лучше понять взаимосвязи между обработчиками и событиями.
Эффективные примеры кода
Паттерн EventHook: уловите и управляйте событиями на лету!
class EventHook:
def __init__(self):
# Подготовка списка подписчиков
self.__handlers = []
def __iadd__(self, handler):
# Добавляем подписчика
self.__handlers.append(handler)
return self
def __isub__(self, handler):
# Удаляем подписчика
self.__handlers.remove(handler)
return self
def fire(self, *args, **kwargs):
# Оповещаем подписчиков
for handler in self.__handlers:
handler(*args, **kwargs)
Пример использования паттерна событий, предложенного Майклом Фоордом
Майкл Фоорд предлагает использовать следующий вариант паттерна событий:
class Event:
def __init__(self):
self.__handlers = []
def subscribe(self, handler):
# Подписка на событие
self.__handlers.append(handler)
def unsubscribe(self, handler):
# Отписка от события
self.__handlers.remove(handler)
def notify(self, *args, **kwargs):
# Уведомление подписчиков
for handler in self.__handlers:
handler(*args, **kwargs)
Этот подход к обработке событий обеспечивает возможность добавлять и удалять обработчики, делая систему гибкой.
Очистка списка слушателей: необходима всегда!
Не забывайте очищать список слушателей перед обновлением источника событий:
event_source.clear_handlers()
Полезные материалы
- Добро пожаловать в PyPubSub! – ценный ресурс для любых, кто работает с публикацией и подпиской на события в Python.
- Python Dispatch package – важный инструмент для организации взаимодействия между компонентами в вашем коде.
- circuits – описание того, как начать разрабатывать настоящие приложения с асинхронной логикой.
- zope.event – оптимальная система управления событиями для Python.
- gevent – помощь тем, кто хочет стать мастером в области асинхронного программирования.
Антон Крылов
Python-разработчик