Метод copy() в Python: как правильно копировать списки данных

Для кого эта статья:

Python-разработчики, особенно новички, стремящиеся улучшить свои навыки и понимание работы со списками

Специалисты, работающие с многопоточными приложениями и нуждающиеся в безопасном управлении данными

Программисты, которые хотят избежать ошибок и проблем при работе с вложенными структурами данных в Python Каждый Python-разработчик рано или поздно сталкивается с той самой ошибкой — изменяешь данные в одном списке, а меняется почему-то и другой. "Я же создал новый список!" — восклицает программист, и тут начинается расследование. Метод copy() в Python — это именно тот инструмент, который помогает избежать таких неприятных сюрпризов, позволяя создавать независимые копии коллекций данных. Но даже с ним не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Разберёмся, как правильно копировать списки, чтобы ваш код работал предсказуемо. 🔍

Зачем нужно копирование списков в Python

Когда-то я потратил два дня на поиск бага в своём коде. Программа неожиданно изменяла значения, которые должны были оставаться неизменными. Всё оказалось просто: я использовал оператор присваивания ( = ) для создания "копии" списка, не подозревая, что Python в этом случае создаёт лишь новую ссылку на тот же самый объект.

Александр Петров, Senior Python-разработчик Я работал над системой управления данными для крупного e-commerce проекта. Мой код обрабатывал каталог товаров, хранящийся в виде вложенных списков. В один прекрасный момент клиент сообщил, что в интерфейсе отображаются некорректные данные — цены на одни и те же товары различались в разных разделах сайта. Проблема возникла в функции, которая должна была создавать отфильтрованную копию каталога для разных категорий: Python Скопировать код def filter_catalog(original_catalog, category): filtered = original_catalog # Вот здесь была ошибка! # Дальнейшая фильтрация и модификация... return filtered Когда функция изменяла цены в filtered для акционных товаров, цены менялись и в original_catalog . После замены этой строки на filtered = original_catalog.copy() для верхнего уровня списка проблема частично решилась, но странности всё равно возникали со вложенными элементами. Только применение глубокого копирования copy.deepcopy(original_catalog) полностью устранило баг. Этот случай научил меня всегда задумываться о том, хочу ли я работать с тем же объектом или с его независимой копией.

В Python списки относятся к изменяемым (mutable) типам данных. Это означает, что после создания списка его содержимое может быть изменено. Когда вы присваиваете список новой переменной с помощью оператора = , Python создаёт не новый список, а новую ссылку на существующий. В результате любые изменения, внесённые через одну переменную, будут видны через другую.

Вот простой пример проблемы, с которой сталкиваются многие новички:

Python Скопировать код original = [1, 2, 3] supposed_copy = original supposed_copy.append(4) print(original) # Выведет [1, 2, 3, 4], хотя мы не изменяли original напрямую

Копирование списков необходимо в следующих ситуациях:

Когда нужно сохранить оригинальные данные неизменными, но при этом работать с их модифицированной версией

При создании функций, которые не должны изменять входные параметры

В многопоточных приложениях, где один и тот же список может использоваться разными потоками

При сохранении промежуточных состояний объекта (например, для реализации отмены действий)

В рекурсивных алгоритмах, чтобы избежать непреднамеренных изменений данных в стеке вызовов

Сценарий Без копирования С копированием Передача списка в функцию Изменения внутри функции влияют на оригинал Оригинальный список остаётся неизменным Сортировка данных Исходный порядок элементов теряется Исходный порядок сохраняется в оригинале Фильтрация элементов Оригинальный список теряет элементы Оригинальный список сохраняет все элементы Отладка кода Сложно отследить, где происходят изменения Чёткое разделение между исходными и изменёнными данными

Метод copy() — базовый способ копирования списков

Метод copy() — это встроенный метод списков в Python, который появился в версии 3.3 (в более ранних версиях для копирования приходилось использовать альтернативные методы). Он создаёт поверхностную (shallow) копию списка, что означает создание нового списка, содержащего те же объекты, что и оригинал. 🧩

Синтаксис использования метода copy() очень прост:

Python Скопировать код original_list = [1, 2, 3] copied_list = original_list.copy()

После выполнения этого кода copied_list будет содержать те же значения, что и original_list , но это будет отдельный, независимый объект списка. Вы можете убедиться в этом, проверив id объектов:

Python Скопировать код print(id(original_list)) # Выведет что-то вроде 140233364735560 print(id(copied_list)) # Выведет другое число, например 140233364735632

Главное преимущество метода copy() в том, что изменения в одном списке не влияют на другой:

Python Скопировать код original_list = [1, 2, 3] copied_list = original_list.copy() # Изменяем скопированный список copied_list.append(4) print(original_list) # Выведет [1, 2, 3] — оригинал не изменился print(copied_list) # Выведет [1, 2, 3, 4]

Метод copy() особенно полезен в следующих ситуациях:

Когда вам нужно модифицировать список, но сохранить оригинальную версию

При работе с функциями, которые могут изменять входные данные

Для создания временных копий данных в циклах обработки

При необходимости создать базовую версию и несколько вариаций на её основе

Внутренне метод copy() работает аналогично созданию нового списка и заполнению его всеми элементами оригинального списка, но делает это эффективнее с точки зрения производительности.

Подводные камни поверхностного копирования с copy()

Хотя метод copy() решает многие проблемы с нежелательными изменениями списков, он создаёт только поверхностную копию. Это означает, что если ваш список содержит вложенные изменяемые объекты (другие списки, словари и т.д.), то эти объекты не копируются, а ссылки на них сохраняются. 🚨

Мария Соколова, Python-разработчик в финтех-проекте В нашей системе аналитики данные клиентов хранились в формате вложенных списков: каждый клиент был представлен списком, который содержал основную информацию и еще один вложенный список с историей транзакций. Когда пришла задача создать отчет с агрегированными данными, мне нужно было сгруппировать клиентов по определённым критериям, сохраняя исходные данные неизменными. Вот часть кода, который я изначально написала: Python Скопировать код # Список клиентов с их транзакциями clients = [ ["Иван", 30, [1500, 2000, 3000]], ["Мария", 25, [800, 1200]], ["Петр", 45, [5000, 2500, 1000, 3000]] ] # Создание копии для манипуляций clients_copy = clients.copy() # Обработка данных для отчета (округление сумм транзакций) for client in clients_copy: transactions = client[2] for i in range(len(transactions)): transactions[i] = round(transactions[i], -2) # Округляем до сотен print("Оригинальные данные:", clients) print("Данные для отчета:", clients_copy) Я была уверена, что оригинальные данные останутся неизменными. Однако при запуске кода получила шок: и в clients , и в clients_copy транзакции оказались округленными! Это произошло из-за того, что метод copy() создал только поверхностную копию, и вложенные списки транзакций в обоих случаях указывали на одни и те же объекты. Проблему я решила, только когда заменила copy() на deepcopy() : Python Скопировать код import copy clients_copy = copy.deepcopy(clients) Этот случай научил меня всегда учитывать структуру данных при выборе метода копирования. Теперь, когда я вижу вложенные списки, я сразу думаю о глубоком копировании.

Давайте рассмотрим пример, который иллюстрирует эту проблему:

Python Скопировать код original = [1, 2, [3, 4]] copied = original.copy() # Изменяем вложенный список copied[2][0] = 'changed' print(original) # Выведет [1, 2, ['changed', 4]] print(copied) # Выведет [1, 2, ['changed', 4]]

Как видно из примера, изменение вложенного списка в копии также изменило его в оригинале. Это происходит потому, что метод copy() копирует только структуру верхнего уровня, а не создаёт новые копии всех вложенных объектов.

Вот основные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании поверхностного копирования:

Непреднамеренные изменения вложенных объектов в оригинальном списке

Сложности отладки, когда изменения происходят "магическим" образом

Ошибки в многопоточной среде, где разные потоки могут одновременно изменять одни и те же вложенные объекты

Проблемы при сериализации/десериализации данных, содержащих вложенные структуры

Чтобы понять, почему это происходит, полезно представлять, как Python хранит данные в памяти:

Тип объекта При поверхностном копировании При глубоком копировании Неизменяемые объекты (int, float, string, tuple) Копируются ссылки на объекты Копируются ссылки на объекты Простые изменяемые объекты (list, dict) Создаются новые объекты Создаются новые объекты Вложенные изменяемые объекты Копируются ссылки на объекты Рекурсивно создаются новые копии на всех уровнях Объекты с циклическими ссылками Копируются ссылки (возможны циклы) Корректно копируются с сохранением структуры

Понимание этих ограничений метода copy() критически важно для правильного управления данными в ваших Python-программах. 📊

Глубокое копирование vs copy() для вложенных структур

Когда вы работаете с вложенными структурами данных, метод copy() может оказаться недостаточным из-за своей поверхностной природы. Здесь на помощь приходит функция deepcopy() из встроенного модуля copy , которая создаёт полностью независимые копии всех объектов на всех уровнях вложенности. 🧠

Для использования глубокого копирования необходимо импортировать модуль copy :

Python Скопировать код import copy original = [1, 2, [3, 4]] deep_copied = copy.deepcopy(original) # Изменяем вложенный список deep_copied[2][0] = 'changed' print(original) # Выведет [1, 2, [3, 4]] print(deep_copied) # Выведет [1, 2, ['changed', 4]]

Как видно из примера, при использовании deepcopy() изменения вложенного списка в копии не влияют на оригинал. Это главное преимущество глубокого копирования перед поверхностным.

Давайте сравним эти два метода на более сложном примере:

Python Скопировать код import copy # Создаем сложную структуру данных original = { 'a': [1, 2, 3], 'b': {'x': 10, 'y': 20}, 'c': (4, 5, [6, 7]) } # Создаем поверхностную копию shallow = original.copy() # Создаем глубокую копию deep = copy.deepcopy(original) # Вносим изменения во вложенные структуры shallow['a'][0] = 'changed in shallow' deep['a'][0] = 'changed in deep' # Проверяем результат print("Original:", original['a']) # ['changed in shallow', 2, 3] print("Shallow copy:", shallow['a']) # ['changed in shallow', 2, 3] print("Deep copy:", deep['a']) # ['changed in deep', 2, 3]

При выборе между поверхностным ( copy() ) и глубоким ( deepcopy() ) копированием необходимо учитывать следующие факторы:

Структура данных : для простых списков без вложенных изменяемых объектов достаточно copy()

: для простых списков без вложенных изменяемых объектов достаточно Производительность : deepcopy() работает медленнее, особенно для больших и сложных структур

: работает медленнее, особенно для больших и сложных структур Использование памяти : deepcopy() создаёт копии всех объектов, что требует больше памяти

: создаёт копии всех объектов, что требует больше памяти Циклические ссылки : deepcopy() корректно обрабатывает структуры с циклическими ссылками

: корректно обрабатывает структуры с циклическими ссылками Необходимость изоляции: если важно полностью изолировать копию от оригинала — используйте deepcopy()

Существуют также промежуточные решения. Например, вы можете самостоятельно создать "частично глубокую" копию, когда копируются только определённые уровни вложенности:

Python Скопировать код def custom_copy(lst, depth=1): if depth <= 0: return lst result = [] for item in lst: if isinstance(item, list) and depth > 0: result.append(custom_copy(item, depth-1)) else: result.append(item) return result original = [1, 2, [3, [4, 5]]] copy_depth_1 = custom_copy(original, 1) # Копирует только первый уровень вложенности

Такой подход может быть полезен, если вы знаете точную структуру ваших данных и хотите найти баланс между безопасностью и производительностью. 🔧

Альтернативные способы создания копий списков в Python

Помимо методов copy() и deepcopy() , Python предлагает несколько альтернативных способов копирования списков, каждый из которых имеет свои особенности и случаи применения. 🛠️

Использование срезов (slicing)

Один из самых распространённых и читаемых способов копирования списка — это использование синтаксиса срезов:

Python Скопировать код original = [1, 2, 3] copied = original[:] # Теперь можно безопасно изменять копию copied.append(4) print(original) # [1, 2, 3] print(copied) # [1, 2, 3, 4]

Как и метод copy() , этот способ создаёт только поверхностную копию, поэтому с вложенными списками будут те же проблемы.

Использование конструктора list()

Ещё один способ — использование конструктора списка list() :

Python Скопировать код original = [1, 2, 3] copied = list(original)

Этот метод также создаёт поверхностную копию и работает аналогично методу copy() .

Списковое включение (list comprehension)

Списковые включения — мощный и выразительный способ создания и преобразования списков:

Python Скопировать код original = [1, 2, 3] copied = [item for item in original]

Это также создаёт поверхностную копию, но при необходимости позволяет сразу преобразовывать элементы:

Python Скопировать код # Создаем копию и одновременно преобразуем элементы doubled = [item * 2 for item in original] print(doubled) # [2, 4, 6]

Использование функций из модуля copy

Помимо deepcopy() , модуль copy также предоставляет функцию copy() для поверхностного копирования:

Python Скопировать код import copy original = [1, 2, 3] copied = copy.copy(original)

Метод extend() с пустым списком

Менее распространённый, но иногда полезный способ:

Python Скопировать код original = [1, 2, 3] copied = [] copied.extend(original)

Сравнение эффективности различных методов копирования:

Метод копирования Скорость Читаемость Память Тип копирования list.copy() Высокая Отличная Оптимальная Поверхностное Срезы [:] Высокая Хорошая Оптимальная Поверхностное list() Высокая Хорошая Оптимальная Поверхностное Списковое включение Средняя Средняя Выше среднего Поверхностное copy.copy() Высокая Хорошая Оптимальная Поверхностное copy.deepcopy() Низкая Хорошая Высокая Глубокое [].extend() Средняя Низкая Оптимальная Поверхностное

При выборе метода копирования следует учитывать не только тип копирования (поверхностное или глубокое), но и контекст использования:

Для повседневных задач с простыми списками предпочтительнее метод copy() или срезы из-за их читаемости и эффективности

или срезы из-за их читаемости и эффективности Для списков со вложенными структурами необходимо использовать copy.deepcopy()

Когда требуется не просто скопировать, но и преобразовать элементы, списковые включения дают наиболее выразительный код

В критичных к производительности участках кода следует выбирать метод на основе бенчмарков для конкретного случая

Независимо от выбранного метода, важно понимать разницу между поверхностным и глубоким копированием, чтобы избежать неожиданного поведения программы. 🧮

Правильный подход к копированию списков — это не просто технический навык, а признак зрелости разработчика. Помните главное правило: если ваш список содержит только неизменяемые объекты (числа, строки, кортежи без вложенных изменяемых объектов), метод copy() обеспечит полную независимость копии. В случае наличия вложенных изменяемых структур данных используйте deepcopy() . И всегда думайте не только о том, что ваш код делает сейчас, но и о том, как он будет поддерживаться и модифицироваться в будущем. Правильное копирование списков — это инвестиция в надёжность и предсказуемость вашего кода.

