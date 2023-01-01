Логирование исключений с трассировкой в Python: практики
Быстрый ответ
Для логирования исключений в Python рекомендуется использовать модуль
logging. В блоке
except обработчика исключений
try/except применяйте метод
logging.exception(), что обеспечивает автоматическую запись информации об исключениях и их трассировку.
import logging
logging.basicConfig(level=logging.ERROR) # Определяем уровень логирования ERROR
try:
problematic_operation() # Код, способный вызвать исключение
except Exception:
logging.exception("Возникло исключение") # Фиксируем исключение
Такой подход гарантирует сохранение информации о возникших ошибках вместе с их трассировкой в лог-файле.
Настройка логгера
Модуль
logging предлагает широкие возможности для настройки параметров логирования. Функция
logging.basicConfig позволяет задать файл для хранения логов и уровень логирования. Для детального анализа ошибок стоит установить уровень
DEBUG.
logging.basicConfig(filename='app.log', filemode='w', level=logging.DEBUG)
Приведенная команда создаст файл
app.log, который будет перезаписываться при каждом запуске программы, и будет вести запись всех сообщений, начиная с уровня
DEBUG.
Перехват и логирование неперехваченных исключений
sys.excepthook — мощный инструмент для перехвата исключений, которые ускользнули от стандартной обработки, это особенно актуально для многопоточных приложений.
import sys
def handle_exception(exc_type, exc_value, exc_traceback):
logging.error("Неперехваченное исключение", exc_info=(exc_type, exc_value, exc_traceback))
sys.excepthook = handle_exception
Не забывайте использовать блок
try-except в стартовой точке каждого потока для перехвата возникших исключений. В случае проблем при работе с многопоточностью обратите внимание на методы типа
InstallThreadExcepthook.
Визуализация
Чтобы наглядно представить механизм логирования исключений, можно прибегнуть к детективной аналогии:
- Исключение — это подозрительное происшествие.
- Модуль
loggingдействует в роли вашего детективного аналитика.
- Использование
logger.exception()— это документирование доказательств непосредственно на месте события.
import logging
logger = logging.getLogger(__name__)
try:
# Код, в котором может произойти ошибка
except Exception:
logger.exception("Шерлок, мы столкнулись с проблемой!")
Каждая деталь существенна для глубокого понимания характера проблемы.
Многопоточность и пользовательские обработчики
Пользовательские обработчики логирования
Для более тонкой настройки системы логирования можно создавать собственные обработчики.
class CustomHandler(logging.Handler):
# Ваш код для пользовательской обработки логов
logger.addHandler(CustomHandler()) # Добавляем пользовательский обработчик
Проблемы многопоточного логирования и их решения
Чтобы избежать путаницы в логах многопоточных приложений, можно переопределить метод
run потока, добавив в него обработку исключений:
class MyThread(threading.Thread):
def run(self):
try:
super().run()
except Exception:
logger.exception("Необходима уборка после вечеринки в потоке '%s'", self.name)
raise
Полное логирование трассировки
Для сохранения полной трассировки используйте аргумент
exc_info вместе с
logging.error.
logging.error("Неожиданная ошибка!", exc_info=True)
Трассировка с контекстом
В сообщения лога можно включить контекстные пояснения, что сделает их более информативными.
except Exception as e:
logging.exception("Обнаружено несоответствие: %s", e)
Форматирование для последующего анализа
Сообщения в логах должны быть структурированными и содержать информацию о дате, времени и важности сообщения, что облегчает их последующий анализ.
logging.basicConfig(
format='%(asctime)s – %(name)s – %(levelname)s – %(message)s',
datefmt='%m/%d/%Y %I:%M:%S %p',
level=logging.DEBUG
)
Лучшие практики для идеального логирования
Соблюдение лучших практик логирования, таких как правильное использование
raise, делает обработку ошибок более эффективной. Также стоит учитывать совместимость с актуальными версиями Python.
Антон Крылов
Python-разработчик