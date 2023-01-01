Конвертация timedelta в дни, часы, минуты в Python#Основы Python #Типы данных #Дата и время (datetime)
Быстрый ответ
Эффективнее всего преобразовывать объект
timedelta в дни, часы и минуты, используя функцию
divmod(). Вот пример функции, основанной на данном подходе:
from datetime import timedelta
def convert_timedelta(td):
минуты, секунды = divmod(td.seconds, 60)
часы, минуты = divmod(минуты, 60)
return f"{td.days}д {часы}ч {минуты}м {секунды}с"
# Проверим функцию:
td = timedelta(days=2, hours=3, minutes=40)
print(convert_timedelta(td)) # Выведет: "2д 3ч 40м 0с"
В данной функции
td.days непосредственно возвращает число дней, а для получения часов, минут и секунд из
td.seconds используется функция
divmod().
Учёт летнего времени
timedelta отображает общую длительность времени, не учитывая реальные изменения, включая переход на летнее время. Чтобы код корректно работал в любой ситуации, следует внести некоторые корректировки.
Вот пример кода, учитывающего введение летнего времени:
import time
from datetime import datetime, timedelta
def adjust_for_dst(dt):
if time.localtime().tm_isdst and time.gmtime().tm_isdst:
dt += timedelta(hours=1)
return dt
сейчас = datetime.now()
td = timedelta(days=1)
будущее_время = adjust_for_dst(сейчас + td)
Основы работы с метками времени
При работе с метками времени и необходимости преобразования объектов
datetime в Unix-время (epoch time), функция
time.mktime окажется весьма полезной благодаря своей простоте и эффективности.
import time
from datetime import datetime
def datetime_to_epoch(dt):
return time.mktime(dt.timetuple())
# Пример использования:
now_epoch = datetime_to_epoch(datetime.now())
Точность учета времени: привлекаем секунды и микросекунды
Для точного учета времени не забывайте учитывать секунды и микросекунды. Исправленная версия функции
timedelta, включающая эти единицы, выглядит так:
def convert_pretty(td):
минуты, секунды = divmod(td.seconds, 60)
часы, минуты = divmod(минуты, 60)
микросекунды = td.microseconds
результат = f"{td.days} дней {часы} часов {минуты} минут {секунды}.{микросекунды} секунд"
return результат
Визуализация
Можно представить
timedelta как продолжительность поездки на автомобиле, где дни, часы и минуты представляют собой разные этапы этого путешествия:
🚗 Представим `Timedelta` как автомобильную поездку:
| Продолжительность Поездки | Эквивалент Времени |
| -------------------------- | -------------------------- |
| Общая Продолжительность | Общий `timedelta` |
| Дни на Дороге | 🌄 Дни |
| Часы за Рулем | 🕒 Часы |
| Минуты в Дороге | 🕖 Минуты |
Итак, разбираем поездку с
timedelta на этапы:
🚗->🌄 (2 дня) -> 🕒 (3 часа) -> 🕖 (40 минут)
Антон Крылов
Python-разработчик