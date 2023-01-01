Конвертация timedelta в дни, часы, минуты в Python

Быстрый ответ

Эффективнее всего преобразовывать объект timedelta в дни, часы и минуты, используя функцию divmod() . Вот пример функции, основанной на данном подходе:

Python Скопировать код from datetime import timedelta def convert_timedelta(td): минуты, секунды = divmod(td.seconds, 60) часы, минуты = divmod(минуты, 60) return f"{td.days}д {часы}ч {минуты}м {секунды}с" # Проверим функцию: td = timedelta(days=2, hours=3, minutes=40) print(convert_timedelta(td)) # Выведет: "2д 3ч 40м 0с"

В данной функции td.days непосредственно возвращает число дней, а для получения часов, минут и секунд из td.seconds используется функция divmod() .

Учёт летнего времени

timedelta отображает общую длительность времени, не учитывая реальные изменения, включая переход на летнее время. Чтобы код корректно работал в любой ситуации, следует внести некоторые корректировки.

Вот пример кода, учитывающего введение летнего времени:

Python Скопировать код import time from datetime import datetime, timedelta def adjust_for_dst(dt): if time.localtime().tm_isdst and time.gmtime().tm_isdst: dt += timedelta(hours=1) return dt сейчас = datetime.now() td = timedelta(days=1) будущее_время = adjust_for_dst(сейчас + td)

Основы работы с метками времени

При работе с метками времени и необходимости преобразования объектов datetime в Unix-время (epoch time), функция time.mktime окажется весьма полезной благодаря своей простоте и эффективности.

Python Скопировать код import time from datetime import datetime def datetime_to_epoch(dt): return time.mktime(dt.timetuple()) # Пример использования: now_epoch = datetime_to_epoch(datetime.now())

Точность учета времени: привлекаем секунды и микросекунды

Для точного учета времени не забывайте учитывать секунды и микросекунды. Исправленная версия функции timedelta , включающая эти единицы, выглядит так:

Python Скопировать код def convert_pretty(td): минуты, секунды = divmod(td.seconds, 60) часы, минуты = divmod(минуты, 60) микросекунды = td.microseconds результат = f"{td.days} дней {часы} часов {минуты} минут {секунды}.{микросекунды} секунд" return результат

Визуализация

Можно представить timedelta как продолжительность поездки на автомобиле, где дни, часы и минуты представляют собой разные этапы этого путешествия:

Markdown Скопировать код 🚗 Представим `Timedelta` как автомобильную поездку: | Продолжительность Поездки | Эквивалент Времени | | -------------------------- | -------------------------- | | Общая Продолжительность | Общий `timedelta` | | Дни на Дороге | 🌄 Дни | | Часы за Рулем | 🕒 Часы | | Минуты в Дороге | 🕖 Минуты |

