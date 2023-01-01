Конвертация timedelta в дни, часы, минуты в Python

#Основы Python  #Типы данных  #Дата и время (datetime)  
Быстрый ответ

Эффективнее всего преобразовывать объект timedelta в дни, часы и минуты, используя функцию divmod(). Вот пример функции, основанной на данном подходе:

from datetime import timedelta

def convert_timedelta(td):
    минуты, секунды = divmod(td.seconds, 60)
    часы, минуты = divmod(минуты, 60)
    return f"{td.days}д {часы}ч {минуты}м {секунды}с"

# Проверим функцию:
td = timedelta(days=2, hours=3, minutes=40)
print(convert_timedelta(td))  # Выведет: "2д 3ч 40м 0с"

В данной функции td.days непосредственно возвращает число дней, а для получения часов, минут и секунд из td.seconds используется функция divmod().

Учёт летнего времени

timedelta отображает общую длительность времени, не учитывая реальные изменения, включая переход на летнее время. Чтобы код корректно работал в любой ситуации, следует внести некоторые корректировки.

Вот пример кода, учитывающего введение летнего времени:

import time
from datetime import datetime, timedelta

def adjust_for_dst(dt):
    if time.localtime().tm_isdst and time.gmtime().tm_isdst:
        dt += timedelta(hours=1)
    return dt

сейчас = datetime.now()
td = timedelta(days=1)
будущее_время = adjust_for_dst(сейчас + td)

Основы работы с метками времени

При работе с метками времени и необходимости преобразования объектов datetime в Unix-время (epoch time), функция time.mktime окажется весьма полезной благодаря своей простоте и эффективности.

import time
from datetime import datetime

def datetime_to_epoch(dt):
    return time.mktime(dt.timetuple())

# Пример использования:
now_epoch = datetime_to_epoch(datetime.now())

Точность учета времени: привлекаем секунды и микросекунды

Для точного учета времени не забывайте учитывать секунды и микросекунды. Исправленная версия функции timedelta, включающая эти единицы, выглядит так:

def convert_pretty(td):
    минуты, секунды = divmod(td.seconds, 60)
    часы, минуты = divmod(минуты, 60)
    микросекунды = td.microseconds
    результат = f"{td.days} дней {часы} часов {минуты} минут {секунды}.{микросекунды} секунд"
    return результат

Визуализация

Можно представить timedelta как продолжительность поездки на автомобиле, где дни, часы и минуты представляют собой разные этапы этого путешествия:

🚗 Представим `Timedelta` как автомобильную поездку:

| Продолжительность Поездки  | Эквивалент Времени        |
| -------------------------- | -------------------------- |
| Общая Продолжительность   | Общий `timedelta`          |
| Дни на Дороге             | 🌄 Дни                     |
| Часы за Рулем             | 🕒 Часы                    |
| Минуты в Дороге           | 🕖 Минуты                  |

Итак, разбираем поездку с timedelta на этапы:

🚗->🌄 (2 дня) -> 🕒 (3 часа) -> 🕖 (40 минут)
Антон Крылов

Python-разработчик

