Комментирование блоков кода в Vim: быстрый гайд для Python
Быстрый ответ
Чтобы в Vim закомментировать блок кода на Python, выполните следующую последовательность действий:
Ctrl + V: вход в блочный визуальный режим.
- Выделите необходимые строки с помощью стрелок.
Shift + I, затем вводим
#.
- Чтобы применить комментирование, нажмите
Esc.
" Ctrl + V (вход в блочный визуальный режим)
" Shift + I (ввод символа), #
" Esc (комментирование всех выделенных строк)
Настройка эффективных комбинаций клавиш
Оптимизируем процедуру комментирования блоков кода, добавив настраиваемые сочетания клавиш в файле
.vimrc.
- Откройте ваш
.vimrcкомандой:
:e $MYVIMRC.
- Вставьте следующие строки:
" Комментирование кода (Ctrl + c для быстрого выполнения)
vnoremap <C-c> :s/^/#/<CR>
" Удаление комментария (Ctrl + u вернет всё в исходное состояние)
vnoremap <C-u> :s/^#//<CR>
- Перезапустите
.vimrcили же Vim.
Таким образом, комментировать и раскомментировать блоки кода «на лету» становится возможным с помощью
Ctrl + c и
Ctrl + u.
Особые случаи
Переключатель — универсальное решение
Вы можете использовать функцию toggle для переключения между комментированием и раскомментированием блоков:
- Добавьте возможность переключения:
" Переключение комментариев (Ctrl + t выполнит данное действие)
vnoremap <C-t> :s/^/#/<CR>:noh<CR>gv:s/^#//<CR>:noh<CR>
- Выделите блок кода и нажмите
Ctrl + t, чтобы активировать функцию переключения.
Использование номеров строк
Вы можете легко выделить блока кода используя номера строк:
- Включите отображение номеров строк:
:set number.
- Используйте номера строк в командах:
:15,25s/^/#/
Это удобно, когда требуется закомментировать большие фрагменты кода.
Визуализация
Представьте, что ваш код – это семейство пингвинов, которых вы хотите накрыть пледом:
<Визуальный режим>
Выберите «пингвинов»: `V` (или `Ctrl-V` для блока)
«Накройте» их пледом: `I#`
Теперь все ваш код скрыт под комментарием, словно пингвины под пледом.
Поддержание чистоты кода с помощью комментариев
Временное отключение больших фрагментов кода
Для временного отключения больших блоков кода, таких как функции и классы, вы можете воспользоваться многострочными строками (
""").
Осмысленное использование комментариев
Комментарии должны давать понятное и значимое объяснение цели и логики кода, при этом избегая избыточного использования хэштегов.
Пересмотр ваших комментариев
Комментирование через замену
Вы можете добавить
# прямо в текст, используя команду замены, без входа в визуальный режим:
:10,20s/^/#/
При таком подходе символ
# используется по своему назначению — он привносит комментарии, а не создаёт помехи.
Повышение продуктивности с помощью движений
Сочетайте команды комментирования и движения для повышения эффективности:
- Комбинация
#и движение
внизкомментирует следующую строку.
Ctrl-vможно комбинировать с командами движения, такими как
%, для навигации по блокам кода.
Использование плагинов
Для автоматизации рутинных операций рассмотрите использование плагинов, например vim-commentary от tpope:
Plug 'tpope/vim-commentary'
Это значительно упрощает комментирование кода, придавая вам хитрость лисы и мудрость питона.
