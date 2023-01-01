Комментирование блоков кода в Vim: быстрый гайд для Python

Быстрый ответ

Чтобы в Vim закомментировать блок кода на Python, выполните следующую последовательность действий:

Ctrl + V : вход в блочный визуальный режим. Выделите необходимые строки с помощью стрелок. Shift + I , затем вводим # . Чтобы применить комментирование, нажмите Esc .

vim Скопировать код " Ctrl + V (вход в блочный визуальный режим) " Shift + I (ввод символа), # " Esc (комментирование всех выделенных строк)

Настройка эффективных комбинаций клавиш

Оптимизируем процедуру комментирования блоков кода, добавив настраиваемые сочетания клавиш в файле .vimrc .

Откройте ваш .vimrc командой: :e $MYVIMRC . Вставьте следующие строки:

vim Скопировать код " Комментирование кода (Ctrl + c для быстрого выполнения) vnoremap <C-c> :s/^/#/<CR> " Удаление комментария (Ctrl + u вернет всё в исходное состояние) vnoremap <C-u> :s/^#//<CR>

Перезапустите .vimrc или же Vim.

Таким образом, комментировать и раскомментировать блоки кода «на лету» становится возможным с помощью Ctrl + c и Ctrl + u .

Особые случаи

Переключатель — универсальное решение

Вы можете использовать функцию toggle для переключения между комментированием и раскомментированием блоков:

Добавьте возможность переключения:

vim Скопировать код " Переключение комментариев (Ctrl + t выполнит данное действие) vnoremap <C-t> :s/^/#/<CR>:noh<CR>gv:s/^#//<CR>:noh<CR>

Выделите блок кода и нажмите Ctrl + t , чтобы активировать функцию переключения.

Использование номеров строк

Вы можете легко выделить блока кода используя номера строк:

Включите отображение номеров строк: :set number . Используйте номера строк в командах:

vim Скопировать код :15,25s/^/#/

Это удобно, когда требуется закомментировать большие фрагменты кода.

Визуализация

Представьте, что ваш код – это семейство пингвинов, которых вы хотите накрыть пледом:

vim Скопировать код <Визуальный режим> Выберите «пингвинов»: `V` (или `Ctrl-V` для блока) «Накройте» их пледом: `I#`

Теперь все ваш код скрыт под комментарием, словно пингвины под пледом.

Поддержание чистоты кода с помощью комментариев

Временное отключение больших фрагментов кода

Для временного отключения больших блоков кода, таких как функции и классы, вы можете воспользоваться многострочными строками ( """ ).

Осмысленное использование комментариев

Комментарии должны давать понятное и значимое объяснение цели и логики кода, при этом избегая избыточного использования хэштегов.

Пересмотр ваших комментариев

Комментирование через замену

Вы можете добавить # прямо в текст, используя команду замены, без входа в визуальный режим:

vim Скопировать код :10,20s/^/#/

При таком подходе символ # используется по своему назначению — он привносит комментарии, а не создаёт помехи.

Повышение продуктивности с помощью движений

Сочетайте команды комментирования и движения для повышения эффективности:

Комбинация # и движение вниз комментирует следующую строку. Ctrl-v можно комбинировать с командами движения, такими как % , для навигации по блокам кода.

Использование плагинов

Для автоматизации рутинных операций рассмотрите использование плагинов, например vim-commentary от tpope:

shell Скопировать код Plug 'tpope/vim-commentary'

Это значительно упрощает комментирование кода, придавая вам хитрость лисы и мудрость питона.

Полезные материалы