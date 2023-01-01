Кодирование URL-параметров в Python: обход проблем urllib.quote

Быстрый ответ

Чтобы процентно закодировать параметры URL в Python, можно использовать urllib.parse.quote . Если вам требуется заменить пробелы символом + , воспользуйтесь urllib.parse.quote_plus .

Кодирование с помощью quote : Python Скопировать код from urllib.parse import quote print(quote('param с / & spaces')) # Возвращает: 'param%20with%20%2F%20%26%20spaces'

Кодирование с помощью quote_plus : Python Скопировать код from urllib.parse import quote_plus print(quote_plus('param с / & spaces')) # Возвращает: 'param+with+%2F+%26+spaces'

Работа с версиями Python и символами Unicode

Процентное кодирование наиболее удобно проводить в Python 3, поскольку в этой версии осуществляется полная поддержка Unicode. В Python 2 для работы с Unicode-символами их предварительно пришлось бы кодировать в UTF-8, в то время как Python 3 справляется с этой задачей без особого труда.

Python 2: Необходимы дополнительные шаги для кодирования: Python Скопировать код print(urllib.quote(u'üníćødé'.encode('utf-8'))) # Выводит: %C3%BCn%C3%AD%C4%87%C3%B3d%C3%A9

Python 3: Поддержка Unicode обеспечивается «из коробки»: Python Скопировать код from urllib.parse import quote print(quote('üníćødé')) # Выводит: '%C3%BCn%C3%AD%C4%87%C3%B3d%C3%A9'

Используйте параметр safe в функции quote для указания символов, которые не должны подвергаться кодированию. По умолчанию он установлен на '/' , что означает, что слеши не будут закодированы.

Python Скопировать код print(quote('param/with/slashes', safe='')) # Выводит: 'param%2Fwith%2Fslashes'

Как управлять 'безопасностью'

Параметр safe функции процентного кодирования по умолчанию установлен на '/', вот как с ним работать:

Символы [A-Za-z] , [0-9] и '_.-~' кодировать незачем.

, и кодировать незачем. Если нужно, чтобы слеши были закодированы, установите safe='' .

. Если требуется заменять пробелы на '+', выберите quote_plus . В противном случае функция quote закодирует пробелы как %20 .

Воспользуйтесь urllib.parse.urlencode

Если вам нужно сформировать строку запроса URL с множеством параметров, подойдёт функция urllib.parse.urlencode . Она проста в использовании и позволяет легко форматировать запрос:

Python Скопировать код from urllib.parse import urlencode params = { 'name': 'John Doe', 'job': 'Developer/Coder' } print(urlencode(params)) # Выводит: 'name=John+Doe&job=Developer%2FCoder'

Эта функция преобразует словарь в формат, подходящий для части URL-запроса.

Визуализация

Можно представить процесс кодирования параметров URL как наклейку уникальных этикеток на символы:

Markdown Скопировать код Исходный символ: Пробел 🡒 " " Вопросительный знак 🡒 "?" Доллар 🡒 "$" Закодированный: Пробел 🡒 "%20" Вопросительный знак 🡒 "%3F" Доллар 🡒 "%24"

Схематичное представление процесса (URL-кодирование):

Markdown Скопировать код До кодирования📦: [А, Б, Пробел, В, Знак вопроса, Г, Доллар, Д] После кодирования📦: [А, Б, %20, В, %3F, Г, %24, Д]

Каждый специальный символ получает свою уникальную «этикетку», прежде чем отправиться в большой интернет.

Попробуйте альтернативные библиотеки

Хотя библиотека urllib в Python отлично подходит для работы с URL, есть и другие варианты:

Библиотека requests : Python Скопировать код from requests.utils import quote

Фреймворк Django : Python Скопировать код from django.utils.http import urlquote

Искусство декодирования URL

Иногда требуется обратное преобразование – декодирование URL. Для этой задачи подходит функция urllib.parse.unquote :

Python Скопировать код from urllib.parse import unquote print(unquote('param%20with%20%2F%20%26%20spaces')) # Выводит: 'param with / & spaces'

Изучите документацию на тему

При нужде в более подробном изучении темы обработки URL зайдите в документацию Python 3 по модулю urllib.parse. Она предоставит пошаговый мануал для решения любых задач.

