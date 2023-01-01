Как просмотреть SQL-запросы Django в режиме отладки#Основы SQL #Web-разработка (Django)
Быстрый ответ
Для отслеживания SQL-запросов, выполняемых Django, воспользуйтесь
connection.queries. Проверьте, что в настройках
DEBUG значение установлено на
True.
from django.db import connection
# Здесь выполняется ваш запрос...
print(connection.queries) # Выводятся SQL-запросы в их первозданном виде!
Примечание: Используйте это только при отладке кода. В случае постоянной работы это может привести к снижению производительности.
Погружение
Вглядывание в будущее SQL-запроса с помощью атрибута
.query
QuerySets ORM Django дает возможность просмотра не выполненного SQL-запроса через атрибута
.query:
my_queryset = MyModel.objects.all()
print(my_queryset.query) # Просмотр ожидаемого SQL-запроса
Отладка при помощи Django Debug Toolbar
Django Debug Toolbar предоставляет весьма удобные инструменты для просмотра SQL-запросов, указывающие также время их выполнения. Это помогает улучшить работу с базой данных.
pip install django-debug-toolbar
После установки добавьте его в список
INSTALLED_APPS и в middleware.
Очищение истории запросов с помощью
reset_queries
Чтобы предотвратить накапливание данных о прошлых запросах, можно использовать
reset_queries, чтобы очистить их историю:
from django.db import reset_queries
reset_queries()
# Здесь выполняются новые запросы
print(connection.queries) # Выводятся данные только о новых запросах
Просмотр логов базы данных в реальном времени
Для мониторинга в реальном времени:
- В Linux используйте
tail -f, чтобы отслеживать логи базы данных в реальном времени.
- Наблюдайте за взаимодействием вашего приложения с базой данных.
Акцент на безопасность: остерегайтесь использования
print() на production
Будьте аккуратны при использовании вывода SQL-запросов на production, это может стать причиной уязвимостей.
django-extensions для отслеживания ORM-запросов
С использованием инструмента
shell_plus и опции
print-sql из django-extensions можно следить за преобразованием ORM-запросов в SQL:
python manage.py shell_plus --print-sql
Визуализация
В работе Django ORM происходит что-то вроде исполнения музыки бессмысленным оркестром за скрытыми от нас декорациями:
Django ORM 🎨: Организует процесс, не видя «ноты», которые используют музыканты.
Чтобы упорядочить происходящее, воспользуйтесь:
from django.db import connection
print(connection.queries)
Открываем занавес…
Занавес (🎭) | Симфония (🎼)
-------------|-----------------
🖼️ ORM-код | SELECT * FROM ...
🖼️ QuerySet | INSERT INTO ...
Таким образом, музыка SQL, которую дирижирует Django ORM, становится наглядной.
Продвинутые усовершенствования
Изучение SQL для оптимизации производительности
Анализ SQL-запросов помогает более точно подобрать параметры производительности приложения.
Аккуратность при выводе информации в production
Контролируйте вывод запросов в production, чтобы минимизировать наличие проблем с логами.
Использование возможностей баз данных
В каждой БД есть уникальные инструменты, например,
pg_stat_statements в PostgreSQL, помогающие оптимизировать запросы.
Понимание деталей для достижения эффективности
Учет времени запросов и анализ статистики БД помогут оптимизировать её работу.
Милана Усова
разработчик бэкенда