Как просмотреть SQL-запросы Django в режиме отладки

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для отслеживания SQL-запросов, выполняемых Django, воспользуйтесь connection.queries . Проверьте, что в настройках DEBUG значение установлено на True .

Python Скопировать код from django.db import connection # Здесь выполняется ваш запрос... print(connection.queries) # Выводятся SQL-запросы в их первозданном виде!

Примечание: Используйте это только при отладке кода. В случае постоянной работы это может привести к снижению производительности.

Погружение

Вглядывание в будущее SQL-запроса с помощью атрибута .query

QuerySets ORM Django дает возможность просмотра не выполненного SQL-запроса через атрибута .query :

Python Скопировать код my_queryset = MyModel.objects.all() print(my_queryset.query) # Просмотр ожидаемого SQL-запроса

Отладка при помощи Django Debug Toolbar

Django Debug Toolbar предоставляет весьма удобные инструменты для просмотра SQL-запросов, указывающие также время их выполнения. Это помогает улучшить работу с базой данных.

shell Скопировать код pip install django-debug-toolbar

После установки добавьте его в список INSTALLED_APPS и в middleware.

Очищение истории запросов с помощью reset_queries

Чтобы предотвратить накапливание данных о прошлых запросах, можно использовать reset_queries , чтобы очистить их историю:

Python Скопировать код from django.db import reset_queries reset_queries() # Здесь выполняются новые запросы print(connection.queries) # Выводятся данные только о новых запросах

Просмотр логов базы данных в реальном времени

Для мониторинга в реальном времени:

В Linux используйте tail -f , чтобы отслеживать логи базы данных в реальном времени.

используйте , чтобы отслеживать логи базы данных в реальном времени. Наблюдайте за взаимодействием вашего приложения с базой данных.

Акцент на безопасность: остерегайтесь использования print() на production

Будьте аккуратны при использовании вывода SQL-запросов на production, это может стать причиной уязвимостей.

django-extensions для отслеживания ORM-запросов

С использованием инструмента shell_plus и опции print-sql из django-extensions можно следить за преобразованием ORM-запросов в SQL:

shell Скопировать код python manage.py shell_plus --print-sql

Визуализация

В работе Django ORM происходит что-то вроде исполнения музыки бессмысленным оркестром за скрытыми от нас декорациями:

Markdown Скопировать код Django ORM 🎨: Организует процесс, не видя «ноты», которые используют музыканты.

Чтобы упорядочить происходящее, воспользуйтесь:

Python Скопировать код from django.db import connection print(connection.queries)

Открываем занавес…

Markdown Скопировать код Занавес (🎭) | Симфония (🎼) -------------|----------------- 🖼️ ORM-код | SELECT * FROM ... 🖼️ QuerySet | INSERT INTO ...

Таким образом, музыка SQL, которую дирижирует Django ORM, становится наглядной.

Продвинутые усовершенствования

Изучение SQL для оптимизации производительности

Анализ SQL-запросов помогает более точно подобрать параметры производительности приложения.

Аккуратность при выводе информации в production

Контролируйте вывод запросов в production, чтобы минимизировать наличие проблем с логами.

Использование возможностей баз данных

В каждой БД есть уникальные инструменты, например, pg_stat_statements в PostgreSQL, помогающие оптимизировать запросы.

Понимание деталей для достижения эффективности

Учет времени запросов и анализ статистики БД помогут оптимизировать её работу.

Полезные материалы