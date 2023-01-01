Как преобразовать NumPy массив в список Python

Быстрый ответ

Преобразовать массив NumPy в список Python можно с помощью метода .tolist() :

Python Скопировать код import numpy as np numpy_array = np.array([1, 2, 3]) print(numpy_array.tolist()) # Вывод: [1, 2, 3]

Для многомерных массивов метод .tolist() генерирует вложенные списки:

Python Скопировать код import numpy as np numpy_array_2d = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]) print(numpy_array_2d.tolist()) # Вывод: [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]

Функция list() и типы данных NumPy

При использовании функции list() типы данных NumPy в результирующем списке сохраняются:

Python Скопировать код import numpy as np numpy_array = np.array([np.int32(1), np.float32(2), np.complex64(3+2j)]) python_list = list(numpy_array) print(python_list) # Вывод: [numpy.int32(1), numpy.float32(2), numpy.complex64(3+2j)]

Осознание размерностей и форм

Понимание размерностей и формы массива NumPy важно перед его преобразованием. Конвертация многомерного массива в список создаст структуру со вложенными списками, соответствующую многомерности исходного массива.

Обеспечение сохранности данных

Перед конвертацией массива стоит проверить его размерности и форму для обеспечения точности передачи данных:

Python Скопировать код import numpy as np numpy_array_3d = np.array([[[1, 2], [3, 4]], [[5, 6], [7, 8]]]) print(f"Форма до преобразования: {numpy_array_3d.shape}") converted_list = numpy_array_3d.tolist() print(f"Глубина преобразованного списка: {len(converted_list)}")

Методы для выравнивания массива

Для преобразования многомерного массива в плоский список можно использовать методы ndarray.flatten() или np.ravel() :

Python Скопировать код import numpy as np numpy_array_3d = np.array([[[1, 2], [3, 4]], [[5, 6], [7, 8]]]) flat_list = numpy_array_3d.flatten().tolist() print(flat_list) # Вывод: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] flat_list_ravel = np.ravel(numpy_array_3d).tolist() print(flat_list_ravel) # Выводит такой же результат

Визуализация

Преобразование массива NumPy в список Python можно представить визуально следующим образом:

Python Скопировать код import numpy as np numpy_array = np.array([1, 2, 3, 4]) python_list = numpy_array.tolist()

Пример перехода от массива NumPy к списку Python:

Markdown Скопировать код Массив NumPy: 💠💠💠💠 После: 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ [Список Python]

Таким образом, метод .tolist() преобразует массив NumPy в список Python.

Альтернативные способы (включая иное от tolist())

Если по каким-либо причинам .tolist() не подходит, существуют другие варианты:

Сглаживание: альтернативный подход

Во-первых, мы можем применить другой метод для преобразования многомерного массива в плоский список:

Python Скопировать код import numpy as np import itertools numpy_array_2d = np.array([[1, 2], [3, 4]]) flat_list_alternative = list(itertools.chain.from_iterable(numpy_array_2d)) print(flat_list_alternative) # Вывод: [1, 2, 3, 4]

Обратное преобразование

Затем, мы можем легко переконвертировать список обратно в массив NumPy:

Python Скопировать код import numpy as np python_list = [1, 2, 3, 4] numpy_array = np.asarray(python_list) print(numpy_array) # Вывод: [1, 2, 3, 4]

Изменение формы массива

Если необходимо, массив NumPy может изменить свою форму:

Python Скопировать код import numpy as np numpy_array = np.arange(6).reshape(2, 3) print(numpy_array.tolist()) # Вывод: [[0, 1, 2], [3, 4, 5]]

Применение списковых включений

Списковые включения могут быть полезны при работе с DataFrame из библиотеки pandas:

Python Скопировать код import numpy as np import pandas as pd df = pd.DataFrame(np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])) list_flattened = [element for sublist in df.values for element in sublist] print(list_flattened) # Вывод: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Проверка после преобразования

После конвертации следует проверить тип, размер и форму полученного списка:

Python Скопировать код import numpy as np numpy_array = np.array([[1, 2], [3, 4]]) converted_list = numpy_array.tolist() print(f"Тип до: {type(numpy_array)}, Размер до: {numpy_array.shape}") print(f"Тип после: {type(converted_list)}, Размер после: {len(converted_list)}")

